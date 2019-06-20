Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов (США, Китай, Россия, Франция, Великобритания) и 10-ти непостоянных членов, избираемых на ГА ООН на срок в два года. (Keystone / Mary Altaffer)

Начиная с 2011 года Швейцария преследует цель своего избрания в состав Совета Безопасности ООН, и это несмотря на то, что внутри самой Швейцарии многие эксперты и политики предупреждают, что даже место непостоянного члена этой структуры может войти в противоречие с принципами швейцарского нейтралитета. Однако теперь ситуация может измениться кардинально.

Швейцария преследует цель своего избрания в состав Совета Безопасности ООН и уже в 2023 году она хотела бы на два года занять кресло одного из непостоянных членов этой структуры. Решение добиваться достижения этой цели принял Федеральный совет, правительство Швейцарии, примерно 8 лет назад. Вопрос избрания новых непостоянных членов СБ ООН будет решаться на Генеральной Ассамблее ООН (ГА) в 2022 года, и шансы Швейцарии выглядят не так уж и плохо, ведь ее основным конкурентом является Мальта.

Маленькая, нейтральная Швейцария за одним столом с грандами мировой политики и дипломатии? Правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP) с самого начала выступала и выступает до сих против такой перспективы, мол, не место нейтральной Швейцарии в СБ ООН! Будучи нейтральной страной, она не имеет право принимать решения о войне и мире. Таков главный аргумент «народников». Соответственно вооружившись им партия регулярно пытается противодействовать достижению данной цели, в том числе и в парламенте.

В частности, фракция Швейцарской народной партии предложила вынести этот вопрос на суд парламента и устроить по этому поводу голосование. В 2013 году это предложениеВнешняя ссылка не нашло парламентского большинства. А сегодня?

Ветер переменится?

Летом 2018 года партия SVP получила поддержку, причем с совершенно неожиданной стороны, а именно, от партий политического центра, то есть от партии Либералов (FDP.Die Liberalen) и партии Демохристиан (Christdemokratische Partei — CVP). Председатель последней Герхард Пфистер (Gerhard PfisterВнешняя ссылка) дал непривычно большое интервью правоконсервативному швейцарскому еженедельнику WeltwocheВнешняя ссылка, который обычно охотно поддерживает все антиевропейские силы, а также тех, кто выступает против «элит».

По мнению этого видного политика «когда Федеральный совет принимал решениеВнешняя ссылка о необходимости побороться за место в СБ ООН мир выглядел еще совсем иначе. С тех пор США, Китай и Россия все более настойчиво и упорно игнорируют все международные дипломатические структуры и соглашения, вернувшись к силовой, великодержавной политике, похожей на политику, которую проводили „европейские кабинеты“ накануне Первой мировой войны. Совет Безопасности ООН во все большей степени становится ареной как раз такой политики».

Пауль Видмер (Paul WidmerВнешняя ссылка) является бывшим послом и профессором международных отношений в Университете Санкт-Галлена. Он также убежден в том, что парламент должен посоветовать правительству еще раз рассмотреть этот вопрос и отозвать швейцарскую кандидатуру. «Швейцария должна довольствовать тем, что есть у нее в распоряжении и что лежит в основе её истинной силы, а именно, служить своим нейтралитетом международному сообществу», — указал он в недавнем интервью швейцарской воскресной газете NZZ am SonntagВнешняя ссылка.

Совместимо в полном объёме?

Сторонники швейцарской кандидатуры на место среди непостоянных членов СБ ООН, напротив, не видят в этом никакой проблемы и никакого противоречия с заветами и практикой швейцарского нейтралитета. По мнению швейцарского МИД (EDAВнешняя ссылка) Швейцария, будучи нейтральной страной, является «относительно независимой», имея возможность искать и находить ориентированные на всеобщий консенсус решения актуальных проблем.

Дипломатия Швейцария продолжит реформирование СБ ООН В 2012 году Швейцария уже потерпела один раз поражение в своем стремлении реформировать Совет Безопасности ООН. Автор: Рита Эмх (Rita Emch), Нью-Йорк

Швейцария уже сейчас обязана выполнять решения Совета Безопасности ООН. Об этом, в частности, напоминает Франк Грюттер (Frank GrütterВнешняя ссылка), директор Департамента ООН и международных организаций (Chef der Abteilung Vereinte Nationen und internationale Organisationen) МИД Швейцарии в интервью Швейцарской немецкоязычной общественной телерадиокомпании SRF (Schweizer Radio und Fernsehen — SRF). Будучи членом СБ ООН Швейцария могла бы принимать активное участие в предварительном формировании этих решений.

Федеральный совет, правительство Швейцарии, также настаивает на том, что страна должна и может бороться за место в СБ ООН. Об этом, в частности, речь шла в специальном докладе кабинетаВнешняя ссылка, составленном по запросу парламента страны. По мнению правительства «полномочия и обязанности Швейцарии, проистекающие из факта ее присутствия в числе членов Совета Безопасности ООН, ни в коей мере не противоречат политике нейтралитета и совместимы с ней в полном объёме».

А SVP все равно против

Однако Швейцарская народная партия не оставляет своих усилий по блокировке данного проекта. Недавно она выдвинула новое депутатское предложениеВнешняя ссылка, в котором партия сформулировала поручение правительству «окончательно и бесповоротно» отказаться от стремления получить место в СБ ООН, пусть даже и в числе его непостоянных членов.

Парламент, может быть даже уже сегодня, рассмотрит этот вопрос еще раз и вполне возможно, что его нынешнее решение уже не будет принято подавляющим большинством голосов. Не исключено также, что депутатское большинство изменит свое мнение и поддержит «народников»!

А каково Ваше мнение? Должна ли Швейцария добиваться места в Совете Безопасности ООН? Высказывайте своё мнение внизу в окне комментариев (регистрации не требуется) или же в социальных сетях ФейсбукВнешняя ссылка и ТвиттерВнешняя ссылка.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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