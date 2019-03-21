Большинство швейцарцев мало что знают о Беларуси. На снимке: на улице Минска, март 2019 года.

(Keystone / Tatyana Zenkovich)

В ближайшее время швейцарское дипломатическое представительство в Беларуси получит статус полноценного посольства. Об отношениях Берна и Минска портал SWI swissinfo поговорил с его главой, швейцарским дипломатом Клодом Альтерматтом (Claude Altermatt).

Швейцария намерена придать дипломатическим отношениям с Республикой Беларусь качественно иной, приоритетный, статус. В связи с этим во вторник 19-го марта 2019 года в Берне, в здании Федерального дворца, парламентская группа дружбы Швейцария-Беларусь и «Швейцарское общество внешней политики» (Schweizerische Gesellschaft für Aussenpolitik — SGAВнешняя ссылка) провели информационное мероприятиеВнешняя ссылка на тему Unbekanntes Belarus (Weissrussland): Land im Wandel zwischen dem Westen und Russland? («Неизвестная Беларусь: меняющаяся страна на перепутье между Западом и Россией?»).

Сотрудничество В парламенте Швейцарии создана группа «Швейцария-Белоруссия» В группу вошли Маргрет Кинер Неллен, Андреас Эби, Юг Хильтпольд (Hugues Hiltpold) и Филиппо Ломбарди (Filippo Lombardi). Подробности. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей

Клод Альтерматт, глава швейцарского представительства в Минске, и Бенно Цогг (Benno ZoggВнешняя ссылка), эксперт Центра изучения проблем безопасности при Высшей технической школе Цюриха (Center for Security Studies — ETH ZürichВнешняя ссылка), рассказали о текущих тенденциях в Беларуси и ответили на вопросы аудитории. А накануне в Минске порталу SWI swissinfo удалось взять у Клода Альтерматта интервью. Мы поговорили с нем в его кабинете, который он в качестве главы диппредставительства Швейцарии в этой постсоветской республике занимает уже полтора года.

swissinfo.ch: Президента Беларуси Александра Лукашенко иногда, хотя и реже, чем раньше, называют «последним диктатором Европы». Что вы думаете об этом?

Клод Альтерматт: Это не соответствует действительности. Александр Лукашенко является автократом, он на должности президента находится уже 24 года. Но если кто-то говорит, что он диктатор, то это подвергает инфляции сам термин «диктатор». Просто сравните его с М. Каддафи. Это определение — «последней диктатор» — также показывает, что данная страна имеет сразу две проблемы: во-первых, мало кто что знает о Беларуси, во-вторых, вряд ли кто-то знает, что в этой стране за последние годы изменилось очень многое.

swissinfo.ch: Что же изменилось?

К. А.: Многое указывает на пусть медленное и контролируемое, но открытие страны в сторону Запада и в то же время Китая. Один из таких индикаторов — либерализация визовых требований: так, начиная с лета 2018 года туристы из 80-ти стран получили право въезжать в Беларусь без визы и оставаться там в течение тридцати дней. С точки зрения экономического развития страна также стала куда более открытой, пусть она и остаётся в относительно заметной степени зависимой от российской экономики. Китай, однако, стал за последнее время очень важным инвестором.

Клод Альтерматт в своем офисе в Минске.

(swissinfo.ch)

Все эти факты следует рассматривать в геополитическом аспекте: то, что происходит в Украине начиная с 2013 года вызывает в Беларуси значительную озабоченность. Страна понимает, что ситуация всё больше и больше смещается в сторону открытой конфронтации с Россией. Именно поэтому она прилагает усилия в плане укрепления своей самостоятельности. Процесс, этот, правда, происходит под контролем: в то время как Украина проводит очевидно антироссийский курс, Минск остался на более прагматических позициях.

swissinfo.ch: Каковы в настоящее время отношения между Швейцарией и Беларусью?

К. А.: Мы находимся в фазе углубления; еще два года назад наши отношения были развиты весьма слабо. Однако, открываясь миру, Беларусь будет играть для Швейцарии всё более важную роль. Это также отражается на экономике: например, фирма Stadler Rail, у которой в Минске с 2014 года есть собственный завод, увеличил число своих сотрудников здесь с 600 до одной тысячи, и Петер Шпюлер (Peter Spuhler, предприниматель, политик, депутат от Швейцарской народной партии (SVP), глава совета директоров технологической компании Stadler Rail Group — прим. ред.) ездит в Беларусь регулярно. Именно факт открытия Беларуси миру и стал для нас поводом пересмотреть наши отношения и начать процесс их углубления.

Диаспора Швейцария и Беларусь развивают контакты Швейцария и Беларусь будут дружить в сфере высоких технологий, спорта и кино. Подробности в материале нашего портала. Автор: Надежда Капоне

swissinfo.ch: А можно подробнее?

К. А.: Раньше Беларусь воспринимали очень односторонне. Это и понятно — здесь имели место открытые репрессии и нарушения прав человека. Но последние парламентские и президентские выборы были проведены без репрессий — и это в стране, политическая система которой все еще не соответствует демократическим нормам. В парламент прошли два депутата от оппозиции. Я без проблем могу встречаться и открыто разговаривать с ними. В прошлом всё было далеко не так. В 2016 году большая часть санкций против этой страны была отменена. Так что какие-то подвижки здесь все-таки есть. Все это и способствовало росту значимости Беларуси для внешней политики Швейцарии.

swissinfo.ch: Однако нарушения прав человека все ещё происходят в Беларуси на регулярной основе, это единственная страна в Европе, которая продолжает применять смертную казнь. Швейцария же имеет давние гуманитарные традиции, и права человека очень важны для неё и ее внешней политики, о чем недавно говорил и глава МИД Швейцарии И. Кассис.

К. А.: Мы всегда последовательно представляем и разъясняем наши швейцарские ценности. Это правда — смертная казнь в Беларуси все еще существует, и в 2018 году было осуществлено четыре казни. И тут, конечно, обсуждать нечего: мы настойчиво каждый раз рекомендуем властям ввести мораторий на смертную казнь.

Но и даже в этом вопросе что-то начинает сдвигаться. Недавно тут прошел так называемый «Фестиваль Generation ЎВнешняя ссылка», посвященный, в том числе, теме смертной казни. Тут есть депутаты, которые открыто выступают против её применения. Ситуация со свободой слова также постепенно улучшается: интернет уже не «глушат», хотя власти его все ещё контролируют. Процесс складывания настоящего гражданского общества идет, пусть медленно, но идет. И надо вот еще что помнить: в отличие от швейцарцев, белорусы никогда не были свободными. Вот почему им нужно время.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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