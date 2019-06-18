Новое здание посольства выглядит утилитарно и изящно, одним словом «по-швейцарски».

(SRF-SWI)

Сегодня Швейцария официально откроет новое здание своего посольства в Москве. Даже в эпоху соцсетей без физического присутствия «на месте» отказаться нельзя, особенно в дипломатии.

Швейцарское посольство в Москве, его расположение и внешний облик во многом соответствуют и отражают швейцарский подход к внешней политике в целом: оно укромно и не очень заметно расположено на задворках Чистых прудов, позади посольства Казахстана, вокруг спокойный жилой район со старыми домами. На перекрестке перед ним виден сейчас прежде всего сад, засаженный деревьями. Слева один из еще дореволюционных домов с остатками «архитектурных излишеств», правее утилитарное здание, которые выглядит холодно и модерно, совершенно не по-русски.

Белый крест на красном фоне подтверждает: да, это посольство Швейцарии, здесь, за посольской оградой начинается территория Конфедерации. Дипломаты в новое здание переехали уже осенью прошлого 2018 года, однако официальное торжественное его открытие пройдет только сегодня, во вторник 18 июня. Ожидается, что в церемонии примет участие министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis).

Стоимость более 40 млн

«Цель состояла в том, чтобы весь коллектив посольства работал вместе в одном здании, и не был разбросан по разным точкам в городе. И вот теперь все посольские службы объединены в одном месте», — говорит посол Швейцарии в России Ив Россье (Yves Rossier) в интервью швейцарскому общественному радио SRFВнешняя ссылка. Старое, многим в Москве хорошо знакомое зелёное здание посольства Швейцарии не только уже не отвечало потребностям времени, но и требовало реконструкции.

Даже в эпоху соцсетей без физического присутствия «на месте» отказаться нельзя, особенно в дипломатии. (SRF-SWI)

В новом здании предусмотрены офисы для 80 сотрудников, среди них и работники Политического отдела, то есть дипломаты, занимающиеся «двусторонкой», то есть взаимными отношениями между двумя странами, но не только. Здесь же расположены рабочие кабинеты швейцарского офиса по туризму Schweiz Tourismus и Совета по культуре Pro Helvetia. Строительство нового здания посольства обошлось в 42 млн франков. Это самый большой строительный проект Швейцарии за рубежом в последние годы, реализованный за счет бюджета.

По швейцарским меркам это очень большая сумма, да еще, не забываем, это ведь всё деньги налогоплательщиков. Вопрос послу Иву Россье: а зачем столько средств нужно было тратить на новые помещения? «Россия очень важная страна, а в таких странах Швейцария всегда старается строить что-то крупное и репрезентативное. Россия снова обрела статус великой державы. Это была одна из причин таких серьезных инвестиций», — отвечает дипломат.

В эпоху цифровой революции и социальных сетей? По словам посла И. Россье «цифровая революция безусловно меняет характер работы дипломатов, однако отменить или заменить собой необходимость физического присутствия „на месте“ она не может. Если, например, швейцарский гражданин попадет тут в тюрьму, то эту проблему мы не сможем решить при помощи „Скайпа“. Физическое присутствие очень важно, причем во всех областях межгосударственных отношений».

Швейцария: в глазах россиян маленькая и симпатичная страна

Налаживать контакты, собирать информацию, наблюдать и делать выводы: присутствие на месте событий в стране, где эти события происходят — дипломатии без этого не обойтись. Только так можно попытаться хотя бы в какой-то степени понять эту страну. В Москве с симпатией относятся к Швейцарии, стране, которая, с одной стороны, не признала аннексии Крыма, но, с другой стороны, своих санкций в ответ не ввела.

«Мы маленькая страна. Россия является великой державой и для нее на первом месте стоят отношения в другими великими державами. Однако и Швейцария не пустое место. У нас есть здесь в России некий потенциал симпатий», — говорит посол И. Россье в интервью радио SRF. Такое российское благорасположение позволило, например, Швейцарии получить важный посреднический мандат и начать представлять интересы России в Грузии и Грузии в России.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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