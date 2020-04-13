Популизм — один из самых больших вызовов, стоящих перед современными демократиями, хотя в исторической перспективе явление это не новое: германская, российская, аргентинская диктатуры — все они носили популистские черты. Но сегодня, в эпоху гибридных войн, фейковых новостей и «ассиметричных» информационных акций вопрос популизма приобретает совершенно иную, новую окраску. Как бороться с популизмом? Нужно ли бороться с ним? Есть ли шанс победить его?

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

В Швейцарии с ее прямой демократией царит иное мнение: а что если просто взять и позволить популистам говорить все, что они хотят, и даже позволять иногда получать дополнительные голоса граждан? Но с этим надо разобраться подробнее!

Тем более что швейцарские рецепты против того, что мы называем «популизмом», с одной стороны, весьма эффективны, но с другой стороны — найти подходящие для них ингредиенты за пределами швейцарских истории и общества порой очень сложно, если вообще возможно.

Для начала: что такое «популизм»? На наш взгляд, это неспособность демократических партий и политиков «мейнстрима» говорить объективно неудобные вещи, за счет чего те, кто говорят эти вещи, порой в бестактной и грубой форме, приобретают, находясь в «серой зоне» политически приемлемого и социально дозволенного, политический вес, получая одновременно ярлык «популиста». «Популизм» надо отличать от «авторитаризма» и «диктатуры».

Немецкий журналист и писатель Ральф Шулер (Ralf Schuler, родился в 1965 году в Восточном Берлине, сегодня руководит парламентской редакцией влиятельного немецкого таблоида «Бильд») прекрасно знает, что такое политическая диктатура.

Мнение эксперта Владимир Путин и его «тройка»: смещать акценты, отрицать, дискредитировать За 20 путинских лет Россия разработала стратегию «мягкой силы» для воздействия на политические взгляды Запада, в том числе и на Швейцарию. Автор: Торнике Метревели (Tornike Metreveli) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Putin’s European waltz in 3D: deflect, deny, discredit

Не удивительно, что именно политики и журналисты с опытом коммунистического левого авторитаризма (среди них, например, и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук), склонны скорее полагать, что «популисты» должны быть непременно включены в политический диалог и что они могут даже способствовать возрождению демократии, просто потому что либеральная свобода слова даже с таким имманентно присущим ей недостатком, как популистская риторика, для них ценнее любого рода попыток «введения единомыслия». Они-то это «единомыслие» испытали на себе!

В любом случае, с их точки зрения простое игнорирование популистов не сработает и не даст нужных результатов, и уж в любом случае «замолчать» популистов, спекулирующих на объективных проблемах общества в неструктурированной и методологически не отрефлексированной, эмоционально коннотированной форме, не удастся в нынешнюю цифровую эпоху. «Популисты просто перемещаются по сетям и создают свои собственные пространства, где они, переходя в режим автореференциальности, ведут диалог сами с собой и формируют свои собственные истины», не всегда, впрочем, лишенные здравого смысла.

В чем состоит сложность дебатов на эту тему?

Одна из проблем заключается в поиске адекватного определения того, что есть «популизм», как он соотносится с «демагогией» и «авторитарными» элементами в рамках здесь и сейчас действующей политической практики? Популизм — почти неуловимый термин, каждый вкладывает в него то, что он хочет, а в итоге мы все остаемся с целым ворохом определений, еще более запутавшись, нежели найдя какое-то более или менее твердое или логичное основание, в том числе и для дальнейших дебатов.



Чаще все популизм приравнивают к такому политическому стилю, в котором делается попытка настроить угнетенный, обманутый «народ» против морально несостоятельной и разложившейся «элиты». Однако настоящая политика — это куда сложнее. Она есть паттернВнешняя ссылка для решения сложных проблем сложными методами. В силу сложности предлагаемых решений политика «мейнстрима» всегда запаздывает с окончательными выводами, но за это она гарантирует решения, признанные большинством и при этом достаточно эффективные.

Многие эксперты, действительно, как раз верно указывают на эту важную отличительную черту популистов, то есть на их склонность предлагать простые решения таких сложных проблем, как, например, миграция и климат. На первой теме паразитируют правые популисты (так они эксплуатируют естественный страх людей перед всем чужим), на второй — левые (для них климат стал заменой пролетариату), при этом и те и другие не перестают быть таковыми. Требование одних заменить на других, или утверждение, что только правые (только левые) популисты правы потому, что они правы по определению — это тоже популизм, которым часто страдают западные СМИ, как правые, так и левые.

Популисты, в свою очередь, тоже не без основания, указывают на инерционность политических структур «мейнстрима», но тут же демагогически приравнивая её, эту инерционность, к коррумпированности и моральному банкротству «элит» (это словечко, «элиты», с недавних пор активно, кстати, используют и правые, и левые «активисты»).

По мнению НКО IDEAВнешняя ссылка, межправительственной организации со штаб-квартирой в Швеции, целью которой является продвижение демократии во всем мире, там, где популисты умудряются пройти в «мейнстримное» правительство, там, де, происходит откат в области демократических свобод и сокращение степени активности участия гражданского общества в политических процессах. Почему?

Потому что «самыми первыми целями политиков от „популистов“, как правило, становятся свобода выражения мнений и средств массовой информации, а также основные права наиболее уязвимых меньшинств, таких как гомосексуалы». Увы, не все так просто! Народная низовая активность граждан действительно может происходить в «не принятых формах» и затрагивать действительно неприятные темы. Однако в странах с действительно исторически укрепившимися формами демократии популистам еще нигде не удалось окончательно свернуть все права и свободы.

Самый яркий пример: ситуация вокруг партии «Альтернатива для Германии», которая успешно «вспахивает» поле на правом краю политического спектра, быстрее находя формы политической манифестации и озвучивания проблем, к которым партии мейнстрима еще только подбираются, боясь, в поисках подходящего нарратива, действительно обжечь себе пальцы, тем более, что таким, уже довольно старым, партиям, есть что терять, в отличие от той же еще относительно молодой «АдГ», которой терять нечего, но приобрести она может очень многое. Однако в целом демократии там ничто не угрожает, тогда как отдельные профессиональные радетели за «истинную», с их точки зрения, демократию, и в самом деле могут ощутить угрозу своим позициям и карьерам.

Швейцарский пример

Швейцария занимает особое место во всех этих дебатах. Она считается гаванью стабильности и безопасности и образцовой страной прямой демократии. Но Швейцария также является страной, где в правительстве, начиная с 1990-х годов, находится консервативная Швейцарская народная партия (SVP, по неисповедимым причинам швейцарской межнациональной лингвистики во франкоязычных кантонах «вэлшского» запада страны она называется почему-то «Демократический союз Центра» или «UDC»). Многие называют эту партию популистской и многим экспертам это дает право называть Швейцарию «европейской лабораторией политического популизма».

Так ли это? Как любят говорит в Швейцарии, смешивая «да» и «нет» — «яйн»! Это и так и не так одновременно! Швейцарская народная партия (SVP) в самом деле, в период с 1991 по 2015 годы, превратилась в крупнейшую партию Швейцарии, увеличив свое представительство в федеральном парламенте с 12% до 29,4%. Даже так называемая «зеленая волна», которая, де, охватила парламент страны по итогам выборов октября 2019 года, ничего с этим поделать не смогла.

Партия SVP как была, так и остается самой сильной партией под условным «куполом Федерального дворца», чтобы под этим ни понимали быстрые на язык журналисты. С учетом швейцарской политической культуры, которая строится, и тому есть свои очень весомые исторические основания, на основе принципов сдержанности и умеренности, риторика, к которой иногда прибегают «народники», и в самом деле кажется выходящей из ряда вон! Но это только так кажется! И уж тем более одна только «популистская» риторика еще не делает любую партию «популистской».

И здесь мы переходим к роли прямой демократии

С одной стороны, прямая демократия напрямик способствует популизму, более того, она питается популизмом, то есть стремлением дать на сложные вопросы простые ответы. Мало разве мы видели в истории Швейцарии откровенно популистских народных законодательных инициатив, начиная с левых (инициатива «1:12») заканчивая правыми («Инициатива о запрете строительства минаретов») и просто безумными («О коровах и рогах»)?

Отличие Швейцарии состоит в том, что всё это стихийное народное законотворчество имеет здесь четкую политическую форму. Там же, где этой формы нет, прямая демократия реализуется в таких ложно-демократических формах извращенного и всегда при этом насильственного «квази-прямого народоправства», каковым стало движение, например, французских «желтых жилетов».



Одновременно все таким образом сформированные и озвученные идеи народа всегда доводятся в Швейцарии до логического конца, то есть до формализованной практики политической ответственности за принятые решения. Именно поэтому законодательные инициативы в Швейцарии почти всегда отвергаютсяВнешняя ссылка: народ все-таки в массе своей мудр! Важнее другое: прямая демократия в Швейцарии счищает с понятия «популизм» мутную пену «политической демагогии», оставляя за ним его исконное значение: популистская партия есть партия, которая напрямую обращается к народу без учета правил политической корретности и отражает его чаяния в конституционно санкционированных формах прямого участия граждан в формировании политической повестки дня.

Это не значит, что народные инициативы всегда будут совершенны с морально-нравственной точки зрения и разумны с точки зрения политической практики. И это не значит, с другой стороны, что обращение к народу дает такой партии гарантию постоянного успеха. Ничего подобного! Однако швейцарская «популистская партия» обращается не к некоему «небесному народу», придуманному стратегами и книжниками в штабах социалистов или либералов. Она обращается к реальному народу с его реальными нуждами, которые (о, ужас!) почти никогда на сообразуются с настроениями «прогрессивных» профессоров, подвизающихся на модных факультетах продвинутых университетов.

Тем самым, питаясь популизмом и абсорбируя его, швейцарская прямая демократия с одной стороны, сдерживает его, привлекая к политической ответственности, но с другой стороны она позволяет гражданам совершать «политическую революцию» буквально четыре раза в год, на очередных референдумах. И все это, заметим, происходит на всех трех уровнях швейцарского федерализма, то есть на уровне федерального центра, кантонов (субъектов федерации) и муниципальных образований.

В условиях прямой демократии «проблемы общества быстрее выходят на поверхность и оперативнее находят свои решения, не покидая рамок конституционного поля, каковое в Швейцарии имеет куда более широкие габариты, чем в любой другой стране мира», — указывает известный швейцарский политолог Клод Лоншан. В странах, где нет такой системы, «проблемы могут долгое время оставаться „под ковром“, разлагаясь и отравляя общественную атмосферу», — справедливо указывает немецкий журналист Ральф Шулер.

В странах, обладающих только системой представительной партийно-парламентской демократии, популистские силы выпихиваются за рамки легитимного политического поля. Они шельмуются, очерняются, порой их критики указывают на реальные дефициты тех или иных «популистских» партий или идеологий, но это ни в коей мере не извиняет дефицитов политической системы «мейнстрима», не способной порой «прыгнуть выше собственной тени» и начать говорить с народом не на языке «партийных книжек», но на народном языке.

Ситуация в Германии — классический образец такой ситуации. В Швейцарии же SVP является легитимным партнером в составе федерального правительства, обеспечивая прагматичный баланс между формализованными политическими практиками и «неотфильтрованной» волей народа. На парламентских выборах в октябре 2019 года SVP потерпела поражение, потеряв 12 мест. Является ли это поражение «историческим»? Не будем торопиться с выводами!





Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!