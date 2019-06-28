С 1 июля 2019 года европейские биржи больше не смогут торговать швейцарскими бумагами, и этим бумагам предстоит «вернуться» на швейцарские площадки.

(© Keystone / Gaetan Bally)

Всё, решение фактически принято: швейцарская фондовая биржа уже в понедельник 1-го июля потеряет статус равноценности по сравнению с европейскими торговыми площадками. Произошло это из-за того, что Берн и Брюссель так и не смогли договориться на предмет окончательной версии текста Рамочного соглашения между ЕС и Швейцарией. Швейцария, в частности, настаивала на сохранении в полном объёме мер по защите (фактически, герметическому отгораживанию) своего рынка труда и, самое главное, заработной платы от дешевой европейской рабочей силы.

Это означает, что с 1 июля европейские биржи больше не смогут торговать швейцарскими бумагами, этим бумагам предстоит «вернуться» на швейцарские площадки. Соответственно и Берн, скорее всего, введёт в действие уже с 1 июля заранее подготовленный «план Б», который предусматривает симметричные меры со стороны Швейцарии. Этот факт министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ingnazio Cassis) подтвердил в ответ на запрос швейцарского общественного (негосударственного) радио SRF.

«Все эти меры мы рассматриваем в качестве „плана Б“, хотя, разумеется, „план А“ был бы лучше (то есть если бы Брюссель признал за Швейцарией автономное право регулировать и защищать свой рынок труда и заработной платы, — прим. ред.). Но до тех пор, пока невозможно реализовать „план А“, будет действовать „план Б“. Правительство Швейцарии надеется, что такая ситуация будет носить временный характер».

Политические решения принимаются в Швейцарии иначе

По словам швейцарского министра речь идет также о недопонимании относительно того, какую стратегию преследовал и реализовывал Берн в переговорах с ЕС. «В ЕС создалось впечатление, что Швейцария «тянет время», однако Швейцария не тянет, а элементарно нуждается во времени, потому что политические решения здесь принимаются иначе, нежели в ЕС, и потому что политическая структура Швейцарии выглядит иначе.

Мы не можем просто принять в правительстве решение и сказать: «Вот так оно всё будет. Почему? А потому!». Нам необходимо принимать решение вместе с социальными партнёрами, то есть с работодателями, профсоюзами, кантональными и муниципальными властями. Ведь только так мы сможем выработать решение, довольным которым мог бы быть и весь народ». По словам министра иностранных дел Швейцарии главной причиной сложившейся ситуации является именно вопрос защиты швейцарского рынка труда и заработной платы от дешевой европейской рабочей силы.

В Швейцарии защита этого рынка осуществляется комплексом так называемых «фланкирующих мер». Однако в рамках переговоров по тексту Рамочного соглашения Брюссель фактически потребовал отказаться от этих мер и открыть рынок труда Конфедерации для «польских слесарей» и «румынских плотников». «Нам было фактически запрещено говорить о фланкирующих мерах, а как можно вести переговоры о том, что запрещено упоминать?», — задается вопросом И. Кассис, напоминая, что в Швейцарии можно найти решение даже самых сложных вопросов, таких, каким был, например, вопрос налогово-пенсионной реформы, которую в итоге народ все-таки одобрил на референдуме 19 мая 2019 года.

Как выглядит швейцарский «План Б»? О чем идёт речь: на данный момент биржи Швейцарии и ЕС равноценны (эквивалентны). Европейские и швейцарские трейдеры могут торговать любые бумаги где угодно. То есть они могут покупать и продавать швейцарские акции, сертификаты и другие ценные бумаги на биржах в Швейцарии, Германии, Великобритании или Италии. Какую политику ведет ЕС: Брюссель принял теперь решение, что с 1 июля этот режим эквивалентности больше не действует. Это означает, что европейские трейдеры могут совершать трансакции с участием швейцарских ценных бумаг только внутри ЕС, но не на бирже в Швейцарии. Цель: лишить швейцарскую биржу значительного объема торгового оборота, с учетом того, что едва ли не половина торгового оборота на швейцарской бирже обеспечивается трейдерами из ЕС. Швейцарский «Plan B»: Швейцария не остаётся в долгу и вводит в действие уже ранее разработанный и представленный «план Б», запретив торговать швейцарские бумаги на биржах в странах ЕС. Тем самым трейдеры из Евросоюза имеют право совершать действия со швейцарскими ценными бумагами только в Швейцарии, но не в ЕС. В итоге решение Брюсселя лишить швейцарскую биржу статуса эквивалентности теряет всякий смысл. Побочные эффекты: В краткосрочной перспективе торговля швейцарскими бумагами на швейцарской фондовой бирже может пережить заметное увеличение объемов за счет «репатриации» швейцарских инвестиционных инструментов из Европы в Швейцарию. И все равно, с точки зрения биржевиков оптимальным такое положение не является, ведь правовое равенство всех мировых бирж является краеугольным камнем в основании принципа открытой глобальной рыночной экономики. Конец инфобокса

А почему вообще так важна эквивалентность биржевого законодательства Швейцарии и ЕС? Конец цитаты

Швейцария не является членом Европейского союза, а потому ЕС должен признавать эквивалентность швейцарской фондовой биржи на основании отдельного законодательного акта. В противном случае трейдеры и инвесторы из Европейского пространства были бы отрезаны от швейцарской торговой площадки. То есть инвесторы, которые сидят во Франкфурте-на-Майне или в Париже, не могли бы покупать акции на швейцарской бирже. И это плохо для общей деловой атмосферы.

ЕС не хочет продлевать для Швейцарии режим эквивалентности? Ну и что тут такого, Конфедерация же ведь и так не принадлежит к Евросоюзу? Конец цитаты

Всё верно, но, с другой стороны, решение Брюсселя лишить швейцарскую биржу статуса эквивалентности является плохой новостью. Оно, это решение, является негативным сигналом и актом недружественным по своему характеру. Это самая настоящая эскалация политической напряженности. Кстати говоря, на технико-экспертном уровне ЕС еще в прошлом году пришёл к выводу, что швейцарские биржи отвечают всем критериям, соответствовать которым надо для того, чтобы Европа признала эквивалентность швейцарской фондовой биржи уже раз и на всегда. Такие «третьи страны», как США или Австралия «бессрочное признание» ведь уже получили. Тем самым намерение Брюсселя не делать этого и вообще отменить статус даже временной эквивалентности есть ни что иное как шаг, в основе которого находится чисто политическая мотивация. А это означает, что вероятность подписания уже в ближайшие недели или месяцы между Швейцарией и ЕС каких-либо основополагающих документов, вроде Рамочного соглашения, стремительно опускается к нулю.

Швейцария-ЕС Берн пока не подпишет c Евросоюзом «рамочное соглашение» Правительство Швейцарии заявило, что пока не подпишет «рамочное соглашение» с ЕС и призвало Брюссель «прояснить» ряд его спорных пунктов. Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 18:20 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss want ‘more clarification’ on EU framework deal

Какие меры по защите своих интересов может принять Швейцария? Конец цитаты

Швейцарский парламент предвидел такое развитие событий и заранее сформировал пакет ответных мер. Например, Берн заморозит перечисление «второго миллиарда» в бюджет «Европейского фонда сплочения». Во-вторых, существует «План Б», подробнее о котором мы уже говорили выше. Этот план есть, но по состоянию на середину дня пятницы 28 июня он пока еще официально введен в действие не был, с учетом того, что пока у правительства Швейцарии в распоряжении нет официального письма из Брюсселя с указанием на то, что режим эквивалентности действительно прекращает своё действие по инициативе европейской стороны и что он не будет продлён 1-го июля.

Насколько велик может быть экономический ущерб для Швейцарии? Конец цитаты

Экономический ущерб для Швейцарии пока оценить сложно. Однако риски есть и они реальны. Швейцарские акции, прежде всего из «второго ряда», могут стать для европейских трейдеров куда менее привлекательными, чем обычно. Ограничения на биржевую торговлю будут иметь негативные последствия и для европейской стороны. Долговременным решением такая ситуация быть не может. Этого, скорее всего, и не случится. Не исключено, что Брюссель скоро опять отметит наличие «прогресса» в переговорах по параметрам Рамочного соглашение и вновь предоставит швейцарским биржам равноправный статус.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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