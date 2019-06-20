Брюссель играет на обострение: он усмотрел «недостаточный прогресс» Берна в плане готовности подписать «рамочное соглашение» между Швейцарией и Европейским союзом.

(Keystone / Stephanie Lecocq)

Брюссель играет на обострение: оказавшись продлить режим эквивалентности швейцарского биржевого права, он усмотрел в Швейцарии «недостаточный прогресс» в плане готовности подписать «рамочное соглашение» между Швейцарией и Европейским союзом.

Брюссель играет на обострение, пусть и используя «птичий язык» дипломатов, но при этом довольно отчетливо и непреклонно: оказавшись продлить режим эквивалентности швейцарского биржевого права, он усмотрел в Швейцарии «недостаточный прогресс» в плане готовности подписать «рамочное соглашение» между Швейцарией и Европейским союзом. Об этом, в частности, заявил Марош Шефчович (Maroš Šefčovič), заместитель председателя Европейской комиссии. «Именно поэтому мы не усмотрели необходимости принимать решение (о продлении статуса эквивалентности швейцарского и европейского биржевого законодательства)».

Швейцария-ЕС Берн пока не подпишет c Евросоюзом «рамочное соглашение» Правительство Швейцарии заявило, что пока не подпишет «рамочное соглашение» с ЕС и призвало Брюссель «прояснить» ряд его спорных пунктов. Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 18:20 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss want ‘more clarification’ on EU framework deal

В ответ на уточняющие запросы швейцарских СМИ он заявил, что в случае, если Еврокомиссия не примет иного решения, 30 июня 2019 года режим эквивалентности будет прекращен автоматически. «И я думаю, что это очень четкое послание швейцарской стороне», — добавляет Марош Шефчович. Еще более отчетливей было сформулировано «послание» Йоханнеса Хана (Johannes Hahn), европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства: «Перспектива прекращения режима эквивалентности является для Швейцарии предупредительным выстрелом «Авроры».

Фрустрация в Брюсселе

Представитель Австрии, этот евро-чиновник был последним официальным партнером по европейским консультациям швейцарского министра иностранных дел Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis). Оба они, и Хан, и Кассис, были в разъездах (последний открывал новое посольство Швейцарии в Москве), поэтому пообщаться напрямую им пока не удалось. Й. Хан оставил двухстраничное письмо, в котором он подводит предварительные итоги дискуссий между Швейцарией и ЕС по вопросу о заключении рамочного соглашения.

Из этого документа, как указывают СМИ Швейцарии «явно сквозят недовольство и фрустрация Брюсселя на предмет перспектив подписания с Берном столь важного договора, каким является Рамочное соглашение. «У меня к сожалению сложилось впечатление, что швейцарская сторона просто тянет время, причем уже начиная с прошлого года», — указывает Й. Хан. Еврокомиссия не может «согласиться с такой тактикой затягивания времени, швейцарское правительство до сих пор не перешло на позиции полной поддержки этого документа, требуя каких-то „уточнений“, которые и сами по себе вовсе не безобидны и вполне способны стать причиной необходимости новых переговоров между Швейцарией и ЕС».

ЕС-Швейцария Глава Евросоюза требует от Швейцарии ответа через неделю Председатель Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер требует от Швейцарии уже через неделю предоставить окончательный ответ по тексту Рамочного соглашения. Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 14:09 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) EU pushes Switzerland to back framework accord before June 18

А между тем и Марош Шефчович и Йоханнес Хан решительно отвергают возможность внесения каких-то изменений в подготовленный текст Рамочного соглашения, в центре которого стоит принцип «динамичной имплементации европейского права в Швейцарии»: «У нас нет никакого иного выхода, кроме как передать швейцарской стороне четкое послание на предмет того, что текст Рамочного соглашения останется таким, каким он является сейчас».

Последняя пятница?

Европейская сторона также с сожалением отмечает, что на прошлой неделе швейцарский переговорщик по европейскому досье Роберто Бальцаретти (Roberto Balzaretti) приезжал в Брюссель, но, как видно, без четкого мандата от швейцарского правительства. Теоретически нынешняя пятница 21 июня является последним днём, до которого можно было бы решить вопрос эквивалентности европейского и швейцарского биржевого законодательства.

Европейцы, правда, сигнализируют здесь гибкость и готовность решить этот вопрос быстрее, однако в этом случае швейцарское правительство должно заверить, что Рамочное соглашение будет точно подписано до 31 октября текущего года, то есть до окончания председательских полномочий Жана-Клода Юнкера, нынешнего председателя Еврокомиссии. Реальное же прекращение режима эквивалентности, как указывают местные наблюдатели, может стать началом открытой «враждебности» между Берном и Брюсселем, с учетом того, что в Швейцарии уже создана правовая основа, которая запрещает перечислять из Конфедерации «миллиард сплочения» на помощь восточноевропейским членам ЕС при условии отсутствия взаимоприемлемого решения по вопросу о параметрах Рамочного соглашения с ЕС.

Швейцарские партии стараются лишний раз «не раскачивать лодку» и не «драматизировать ситуацию». Социалисты пока ничего не сказали на предмет вероятной потери Швейцарией статуса страны, биржевое законодательство которой эквивалентно аналогичному законодательству ЕС. Председательница партии либералов (FDP) Петра Гёсси (Petra Gössi) считает, что непродление статуса эквивалентности наносит вред Швейцарии, но виноваты в этом «тормоза из SVP и профсоюзы». «Швейцарии непременно нужно найти такое решение, которое не ставило бы под угрозу билатеральный формат кооперации Берна и Брюсселя, а любую эскалацию следует предотвратить», — считает депутат от партии демохристиан (CVP) Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter).

Иной позиции придерживается председатель Швейцарской народной партии (SVP) Альберт Рёшти (Albert Rösti), который требует «по меньшей мере направить в адрес ЕС ноту протеста в случае, если режим эквивалентности биржевого законодательства будет действительно прекращён. Это показало бы европейцам, что не следует так обходиться со страной с прямой демократией».





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA, Reuters

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