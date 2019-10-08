Мирьяна Сполярич возглавляет Региональное бюро ПРООН по странам Европы и СНГ.

(Keystone)

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш – мужчина. Этот факт, на самом деле, затруднил процедуру его избрания – многие требовали, чтобы во главе ООН встала, наконец, женщина. Зато с начала своей работы он назначил на ответственные должности немало женщин, одной из которых стала дипломат из Швейцарии Мирьяна Сполярич.

Из ее нью-йоркского офиса на 16-м этаже Первой авеню открывается вид с высоты птичьего полета на штаб-квартиру ООН и Ист-Ривер. Но заместитель Генерального секретаря Программы развития ООН Мирьяна Сполярич (Mirjana SpoljaricВнешняя ссылка) проводит здесь не так много времени, поскольку ее 2600 сотрудников работают, главным образом, на местах – в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. «То есть в регионе, который находился на переднем крае во время холодной войны и где все еще продолжает ощущаться напряженность той эпохи», – говорит дипломат.

Она говорит о том, что необходимо поддерживать определенный баланс, чтобы иметь возможность плодотворно сотрудничать с представителями различных властей и регионов: «Без хорошего сотрудничества с Европейским союзом, Россией и Турцией мы не сможем ничего предпринять, невозможным станет также осуществление Повестки дня ООН на период до 2030 годаВнешняя ссылка».

Данная Повестка дня представляет из себя очень амбициозную программу ООН, которая включает в себя 17 целей в области устойчивого развития. Региональное отделение Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООНВнешняя ссылка) для Европы и Содружества Независимых Государств, возглавляемое Мирьяной Сполярич, консультирует правительства более 170 стран, чтобы помочь им в достижении этих целей.

По ее словам, ее швейцарское происхождение не сыграло никакой роли в ее выдвижении на эту высокую должность, но зато в ходе работы оказывает свое непосредственное влияние. «За двадцать лет службы в швейцарской дипломатии я поняла, насколько важны в отношениях с государствами беспристрастность и объективность. Швейцарский нейтралитет также оказался мне очень полезен, он высоко ценится».

Богатые страны севера не будут помогать бедным странам юга

В числе целей Повестки дня на период до 2030 года – борьба с бедностью и достижение гендерного равенства. «Мы не достигнем хоть одной из наших целей, если не будем содействовать равенству между женщинами и мужчинами», – отмечает дипломат. Но именно по этим двум пунктам заметно сильное сопротивление во всех странах, независимо от культуры и религии.

Повестка дня на период до 2030 года больше не предусматривает, в отличие от Целей тысячелетия ООН, то, чтобы богатые страны севера оплачивали развитие бедных государств юга планеты: «Прежде всего, мы должны помочь правительствам самим, на национальном уровне, найти необходимые средства. Это единственный способ добиться действительно устойчивого развития».

Действительно глобальных и амбициозных целей ООН невозможно достичь, прибегая только к традиционным методам поддержки устойчивого развития. Ведь в этом случае поддержку получили бы лишь беднейшие страны: «Остальной мир взять дело в свои руки, чтобы собрать необходимые средства в рамках существующих структур или новых органов, которые еще предстоит создать», – говорит Мирьяна Сполярич. Как это возможно сделать? Например, устроив так, чтобы торговля сырьем приносила больше выгоды странам, откуда оно поступает, путем содействия инвестициям в целях более эффективного управления, а также путем создания эффективных налоговых систем или прекращения бегства капитала.







Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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