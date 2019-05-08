Новая эпоха началась: для того, чтобы покрыть всю Швейцарию сетью интернета формата 5G необходимо смонтировать дополнительные 15 тыс. антенн. (© Keystone / Peter Klaunzer)

Реклама на каждом шагу, новые антенны появляются везде, как грибы после дождя, мировые производители гаджетов конкурируют между собой, предлагая новейшие модели смартфонов — эра интернет-связи пятого поколения уже не за горами. Вот только упрямые и скептически настроенные швейцарцы, как всегда, с недоверием смотрят на новости науки и техники, и спрашивают себя — а хорошо ли будет?

«В общем и целом мы не имеем ничего против связи формата 5G, но нельзя пройти и мимо того факта, что мы сегодня просто не имеем достаточно информации о том, что это за техника и как она может повлиять на состояние здоровья пользователей и вообще граждан», — говорит Альберто Мокки (Alberto Mocchi), председатель кантональной организации «Партии Зелёных» кантона Во. Недавно его партия опубликовала (на французском языке) «мануалВнешняя ссылка», цель которого — помочь гражданам, отдельным муниципалитетам и общинам сориентироваться в новой ситуации и снабдить базовой юридической информацией, которая может, в случае необходимости, оказать эффективное сопротивление строительству на их территории новых антенн, необходимых для функционирования интернет-связи пятого поколения.

Такого рода демонстрация протеста против связи 5G в Швейцарии отнюдь не является каким-то уникальным явлением. В конце апреля 2019 года франкоязычный швейцарский журнал L’Illustré опубликовал данные, в соответствии с которыми 65% населения франкофонной Швейцарии опасаются, что излучение антенн мобильной связи формата 5G может оказать негативное влияние на состояние их здоровья. На общенациональном уровне этот показатель находится в пределах 54%, причем «немецкие» швейцарцы, в отличие от «французских», как видно, относятся к новой технике куда более спокойно, без лишней паники. Но это было в апреле. Сейчас почти середина мая и, как видно, западно-швейцарский скептицизм уже преодолел стену... сорри, «картофельный ров» и двинулся походным маршем на север.

После кантонов Во, Женева, Невшатель и Юра, которые, фактически, сейчас ввели мораторий на строительство новых антенн мобильной связи нового поколения, похожие шаги могут принять и такие кантоны «немецкой» Швейцарии, как Берн, Санкт-Галлен и Швиц. По крайней мере, парламенты этих субъектов федерации уже внесли соответствующие вопросы в свою актуальную повестку дня. Голоса, агитирующие против новых антенн, слышны, кроме того, в городах Шаффхаузен, Люцерн, а также в ряде общин кантона Граубюнден. Не спит и гражданское общество: под лозунгом Stopp 5G в интернете «французскойВнешняя ссылка» и «немецкойВнешняя ссылка» Швейцарии циркулирует соответствующая петиция, под которой уже подписались соответственно 60 и 20 тыс. человек.



380 млн и три провайдера Как это уже было в 2012 году, когда в Швейцарии распределялись частоты формата 4G, интернет пятого поколения также пришел в Швейцарию при помощи аукционного тендера. Швейцарский надзорный орган BAKOM (Федеральное ведомство по делам коммуникации) выставило на продажу 43 частотных блока в диапазоне от 700 MHz до 3,5 GHz, которые могут быть в период до 2033 года использоваться или для расширения услуг связи формата 4G, или для развития интернет-связи пятого поколения (5G). Участие в аукционе приняли четыре провайдера: три швейцарских, которые уже, образуя своего рода олигополию, делят рынок интернета в Швейцарии, и компания Irish Dense Air Ltd, которая, правда, в итоге, сдалась и из дальнейшей борьбы выбыла. Остальные получили в свое распоряжение частоты 5G за соответствующую сумму: Swisscom заплатил 195,5 млн франков, провайдер Salt — 94,5 млн и компания Sunrise 89,2млн франков (цифры округлены). В итоге федеральный бюджет заработал в общей сложности 380 млн франков. Тем самым Швейцария стала одной из первых стран мира, уже на данном этапе проведших аукцион по распределению частот для мобильного и сверхскоростного интернета будущего. Конец инфобокса

Судя по имеющейся демонстрации на 10-е мая субботу авторы петиции запланировали проведение в Берне, политическом центре Швейцарии, демонстрации против 5GВнешняя ссылка. Пока федеральный центр не склонен идти на уступки. Национальный надзорный орган в области коммуникации и связи (Bundesamt für Kommunikation — BAKOMВнешняя ссылка), а также федеральное Ведомство по делам охраны окружающей среды (Bundesamt für Umwelt — BAFUВнешняя ссылка) опубликовали недавно совместное заявление, в котором указано, что все «введенные на местах моратории на строительство антенн для сети пятого поколения нарушают действующее законодательство, поскольку все вопросы, касающиеся оценки рисков, исходящих от излучения антенн мобильной телефонной и интернет-связи, находятся в исключительном ведении федеральных органов власти».

У нас, слава Богу, прямая демократия

Что это значит? Швейцарцы опять впереди планеты всей — теперь уже в деле сопротивления новым стандартам телекоммуникационной связи? «Нет, почему же, в других странах мира ситуация тоже выглядит не такой уж гладкой. Вспомним только выдвинутое в 2017 году 170-тью учеными из 37 стран мира требованиеВнешняя ссылка о введении всемирного моратория на (строительство антенн нового поколения)», — говорит А. Мокки. «Есть и множество гражданских инициатив, которые выступают с похожими требованиями. На политическом уровне, правда, пока мало что происходит, это правда. Поэтому нам, швейцарцам, можно сказать, повезло особо. У нас ведь есть прямая демократия. Государство у нас не вмешивается так в дела рынка и гражданского общества, как в других странах, так что у нас гражданам куда легче в борьбе обрести право своё».

В Швейцарии лидерами оппозиции связи формата 5G, в зависимости от кантона, выступают разные партии, от левых и откровенно оголтело-левацких партий и групп вплоть до правых консерваторов из Швейцарской народной партии (SVP). Все они, с теми или иными акцентами, но выдвигают в адрес федерального центра одну и ту же претензию, мол, официальный Берн начал продавливать новый коммуникационный стандарт, не оценив предварительно всех рисков. Незадолго до своей отставки тогдашняя министр экологии, транспорта и коммуникаций Швейцарии Дорис Лойтхард (Doris Leuthard) создала рабочую группу экспертов, которой было поручено как раз прояснить и этот, и еще многие иные вопросы. Окончательный итоговый доклад группы ожидается летом, однако BAKOM выставил на аукцион частоты формата 5G уже в феврале.

Значит ли это, что в одном и том же министерстве одна рука не знает, что делает другая? Политический прокол? Сильвия Канова (Silvia Canova), пресс-секретарь BAKOM, предпочла ответить на этот вопрос письменно: «Итоговый доклад рабочей группы никак не увязан с порядком и сроками проведения открытых торгов на частоты для оказания услуг связи формата 5G в форме аукциона. Допуск на монтаж соответствующего инфраструктурного оборудования (антенн) может быть выдан в случае соблюдения положений ФЗ «Об охране окружающей среды» (Umweltgesetz), распоряжения правительства «Об организационных мерах коллективной и индивидуальной защиты от неионизирующего излучения» (Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) и положений законодательства в сфере индивидуального жилищного строительства, государственного строительного надзора и экспертизы проектной документации».

Но что будет, если в своём докладе рабочая группа придет к заключению о наличии серьезных рисков для здоровья? «Действующим законодательством в Швейцарии уже сейчас полностью отрегулирован порядок возведения, монтажа и эксплуатации новых антенн, в том числе в части соблюдения предельных норм по излучению, каковое законодательство учитывает, в том числе, и технологии поколения 5G», — указывает со своей стороны BAKOM, по словам которого, в случае, если в будущем возникнет объективная потребность в модернизации этого законодательства, то тогда курирующую роль будет уже играть экологическое ведомство BAFU.

Опасения стать жертвами излучения...

В октябре 2018 года это сообщение наделало в сети Facebook много шума: речь шла в нем о примерно сотне птиц, обнаруженных мертвыми в одном и парков Гааги. В качестве причины их гибели назывался тестовый запуск антенны, ставшей источником излучения формата 5G. Проблема только состояла в том, что ни в самом парке, ни в ближайших его окрестностях не было ни одной такой антенны. Этот факт был подтвержден местными властями. Типичный фейк, который, однако, показал, насколько чувствительными могут быть люди к разного рода кошмарным сценариям и насколько легко они поддаются стадным чувствам.

А между тем тема эта стара, как... мир радио! С самого начала регулярного радиовещания и вплоть до сегодняшних дней не переводятся люди, утверждающие, что радиоволны становятся причиной самых разных заболеваний и проблем, включая «перегрев головного мозга» под воздействием излучения мобильного телефона. Особенные характеристики коммуникации в формате 5G, десятикратный рост пропускной способности, 15 тыс. новых антенн, которые нужно будет еще построить в дополнение к более чем 18 тыс. уже работающим антеннам — все эти вещи, разумеется, стали причиной нового раунда самых разных опасений и мифов.

Каждый из нас, конечно же, точно знает, как играть в футбол и как принимать законы. А также какие риски связаны с излучением антенн мобильной связи, пусть даже в прессе и нет недостатка примерно вот в таких сравнениях, как, например, это, автором которого стал один из юзеров газеты «20 минут». В ответ на один из панических комментариев он посоветовал «попробовать взять яйцо и попытаться сварить его в микроволновке в 100 ватт, находящейся от яйца на расстоянии в 100 метров. Ждать завтрака придется довольно долго»!

Власти же Швейцарии пока особенно не обращают внимания на все эти дискуссии. Нормы противодействия электросмогу в Швейцарии куда более строгие, нежели в других странах Европы. В связи с этим у Конфедерации вполне есть еще «запас прочности» для того, чтобы действительно все ее регионы в равной степени смогли получить доступ к преимуществам новейшего коммуникационного стандарта. На официальных интернет-порталах есть немало рациональной информации, с помощью которой можно легко развеять все опасения.

... и китайских шпионов

Остается, правда, еще одно возражение, которое противники формата 5G, прежде всего из рядов Швейцарской народной партии (SVP), считают очень серьёзным обстоятельством. Дело в том, что швейцарские провайдеры, готовясь к введению нового стандарта связи, опираются на технические разработки иностранных компаний, таких, как Ericsson и Nokia из Швеции и Финляндии, а также на технику концерна Huawei из Китая. Не слишком ли велика опасность того, что эти компании, прежде всего китайский производитель, начнут использовать «свою» технику для шпионажа в Швейцарии?

Альберта Мокки такие перспективы особенно не волнуют. Он уверен, что «федеральные власти и разведка смогут отследить все риски и, если надо, вовремя забить тревогу». Со своей стороны BAKOM заявляет, что «у него нет никаких правовых инструментов, которые позволяли бы ему оказывать влияние на решение частных провайдеров относительно закупки техники того или иного производителя, при том понимании, что именно сами провайдеры в Швейцарии и несут основную долю ответственности в части обеспечения безопасности сетей связи и защиты частной информации пользователей».



G как Generation Интернет-связь поколения 5G (от англ. fifth generation — пятое поколение), IMT2020/5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced. Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-device («устройство с устройством», прямое соединение между абонентами). В перспективе: сверхнадёжные масштабные системы коммуникации между устройствами, меньшее время задержки, скорость интернета 1–2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования, что благоприятно скажется на развитии Интернета вещей. Вот только один пример: сегодня обычный абонент мобильного интернета производит в день 1,5 гигабайт данных («плавание» в социальных сетях, проверка почты, просмотр видеороликов). В будущем один полностью автономным автомобиль будет производить 4 000 гигабайт данных в день. Нынешняя сеть поколения 4G транспортировать такие объёмы данных в разумное время просто не может. Связь пятого поколения полностью изменит характер пользования социальными сетями и мобильным интернет-подключением. Так, например, полнометражный фильм в формате Full HD можно будет скачивать буквально за считанные секунды. Разумеется, 5G не сразу полностью заменит и вытеснит 4G, более того, будут продолжать функционировать даже сети 3G. Ваш смартфон еще прослужит Вам верой и правдой еще немало лет, торопиться менять его на что-то невиданно новое пока не надо, хотя новейшие модели, поддерживающие интернет 5G от таких производителей, как Huawei, Xiaomi, OnePlus, Samsung, LG и Sony, могут появиться на рынке уже до конца этого года. Первый iPhone 5G был заявлен Apple на 2020 год. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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