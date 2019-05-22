Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 15:00

Проблемы кибербезопасности являются растущей проблемой как для частного бизнеса, так и для государственных структур. (Keystone)

Швейцария станет членом Центра защиты от кибератак (Cyber Attack Defense CentreВнешняя ссылка, сокращенно CCDCOE) в Таллинне, в Эстония. Благодаря этому швейцарские власти получат доступ к знаниям и информации, а также к исследовательской и учебной деятельности центра.

Членство в CCDCOE поможет реализовать национальную стратегию защиты Швейцарии от кибер-рисков, заявил в среду Федеральный совет (исполнительный орган), объясняя свое решение. Кроме того, будет укреплено международное сотрудничество в борьбе с нарушениями кибербезопасности.

В рамках осуществления этого сотрудничества Швейцарии предстоит направить в Эстонию одного или двух гражданских или военных экспертов для обучения. Стоимость составит около 25 тысяч швейцарских франков (24 745 долларов США) на человека.

Оборонный центр в Эстонии аккредитован Организацией Североатлантического договора (НАТО). По мнению Федерального совета, членство в CCDCOE не повлияет на нейтралитет Швейцарии. CCDCOE не интегрирован в структуру командования НАТО и не имеет оперативного мандата. Кроме того, Швейцария после своего вступления не получит никаких дополнительных прав или обязательств по международному праву.

Швейцария будет участвовать в работе центра в качестве так называемой contributing nation, то есть «нации, вносящей свой вклад», что представляет собой неполное членство. Полное членство зарезервировано для стран-членов НАТО. Швейцария дважды участвовала в ежегодных учениях центра, кстати, крупнейших в мире по кибербезопасности, с момента его основания в 2008 году.

Ранее в этом году швейцарская армия уже объявила, что усилит меры кибербезопасности в ответ на растущие атаки на свои компьютерные системы. Глобальное информационное пространство уже признано многими специалистами новым театром военных действий.

Швейцарские университеты также вносят свой вклад в эту борьбу: в частности, ведущие федеральные технологические вузы EPFL в Лозанне и ETHZ в Цюрихе открыли в этом году обучение на степень магистра по кибербезопасности.

Труд и оборона Офицеры в Швейцарии будут изучать IT-безопасность Швейцарцы, выбравшие карьеру профессиональных военных, начнут с этого года в обязательном порядке изучать основы IT-безопасности. Этот контент был опубликован 22 февраля 2018 г. 15:06







Подготовила: Людмила Клот

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