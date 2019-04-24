Президент Швейцарии Ули Маурер выступает на первой китайско-швейцарской встрече на высшем уровне в Цюрихе в январе 2019 года.

(Keystone)

Визит президента Швейцарии Ули Маурера в Китай продлится неделю с 22 по 20 апреля 2019 года. С экономической точки зрения он призван укрепить позиции швейцарской экономики на китайском рынке, в частности, в формате участия в продвигаемом Пекином проекте прокладки «Нового шелкового пути». В самой Швейцарии эта поездка вызвала противоположные политические оценки, прежде всего из-за вопроса прав человека!

Президент Швейцарии в 2019 году Ули Маурер начал семидневный визит в Китай, где он подпишет Меморандум о взаимопонимании, посвященный перспективам сотрудничества двух стран в финансово-торговой сфере. Зачем это нужно Пекину и Берну? И почему в парламенте Швейцарии слышны недовольные голоса?

«Многие на Западе, возможно, и в самом деле обеспокоены слишком, с их точки зрения, быстрым экономическим подъёмом Китая, просто потому, что такие темпы просто превосходит их ожидания и представления», — заявил У. Маурер в интервью китайским СМИ в Берне 16-го апреля накануне отъезда в своё китайское турне. «Но они должны уважать бесспорно значительные достижения Китая в экономике, поскольку только таким образом обе стороны могут создать позитивную основу для диалога. Любая попытка захлопнуть двери друг перед другом была бы контрпродуктивной».

Слова швейцарского политика немедленно были растиражированы китайским государственным информационным агентства «СиньхуаВнешняя ссылка». И в самом деле, «в рамках своего визита У. Маурер примет участие во Втором международном форумеВнешняя ссылка, посвященном реализации проекта «Нового шелкового пути», поддержав, тем самым, усилия, прилагаемые в рамках данной инициативы в плане развития и углубления отношений Европы и Азии», — заявилиВнешняя ссылка в швейцарском правительстве.

«Новый шелковый путь» — это инфраструктурный мегапроект, активно продвигаемый Китаем с целью в как можно большей степени сократить транспортные и другие накладные издержки, возникающие на пути китайской продукции к западным потребителям. Огромную выгоду от миллиардных китайских инвестиций получат и транзитные страны, а также государства, которые, как, например, Швейцария, хотели бы поучаствовать в реализации данного проекта в качестве поставщика технологий и ноу хау.

Диаспора Швейцарская компания выходит на Великий шелковый путь Теперь значимые центры торговли на Великом Шелковом пути соединены в виртуальном мире - благодаря швейцарской компании. Автор: Олег Болдырев

В «Меморандуме о взаимопонимании» (Memorandum of Understanding), который подпишут Пекин и Берн, швейцарская сторона подчеркивает важность своего участия в прокладке «Нового шелкового пути». Ули Маурер, президент, а также по совместительству министр финансов Швейцарии, уточняет, что эта инициатива «при ее пошаговом, поэтапном, плавном осуществлении поддержит экономическое развитие затронутых регионов и станет вкладом в повышение степени глобального благополучия людей по всему миру. Глобализация вполне может стать ключевым фактором успешного глобального экономического развития».

Швейцарский авангард

По мнению Ральфа Пёнера (Ralph PöhnerВнешняя ссылка), главы экономического отдела швейцарской деловой газеты Handelszeitung, Китай видит в Швейцарии, прежде всего, промышленного партнёра. «Китайцы ищут передовые технологии, им нужны современная экономика и соответствующие формы ее организации и менеджмента. Швейцарии есть что предложить здесь. Кроме того, она также является первой и пока единственной страной континентальной Европы, заключившей соглашение о свободной торговле с Китаем», — заявил Р. Пёнер в ответ на запрос портала swissinfo.ch.

«Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что Швейцария не является членом Европейского союза, а потому Китай может вести переговоры со Швейцарией без учета мнения еще 28-ми других государств. Она выступает для Китая одновременно испытательным полигоном и авангардом в Европе. Наконец, Швейцария в целом пользуется хорошей репутацией на международном уровне», — указал журналист.

Слишком быстрый темп

Для Сибель Арслан (Sibel ArslanВнешняя ссылка), депутата Национального совета (большой палаты швейцарского парламента) от базельской организации «Партии Зелёных», сближение Китая и Швейцарии идет слишком уж быстрыми темпами. С ее точки «не является правильным постановка на первое место экономических интересов в ситуации, когда с правами человека в Китае далеко не всё в порядке. Не говоря уже о том, что Швейцария до сих пор не имеет четкой внешнеполитической стратегии на китайском направлении».

«Но именно поэтому столь и важен визит У. Маурера в Китай». Таково возражение известного депутата от швейцарской партии демохристиан (CVP) Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-SchneiterВнешняя ссылка). «Только прямой диалог позволяет затрагивать и обсуждать сложные вопросы. Капля камень точит. Китайская сторона знает, что она обязана продемонстрировать прогресс во всех этих вопросах — а мы будем настойчивыми в стремлении получить на них адекватные ответы. Поездка президента У. Маурера в Китай является шагом в правильном направлении»!

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Напомним, что Элизабет Шнайдер-Шнайтер является председателем парламентского комитета Швейцарии по внешнеполитическим вопросам. По ее словам, президент У. Маурер непременно затронет в Пекине проблему прав человека, коль скоро уж Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его совершить государственный визит в Китай.

«Для нашей страны такой визит станет редкой честью, но от того не менее неоднозначным событием», — считает С. Арслан. Она опасается, что Китай просто будет «использовать» Берн в своих интересах, умело манипулируя швейцарской стороной. И именно поэтому Швейцария должна вести себя в Китае как можно более сдержанно. С точки же зрения Э. Шнайдер-Шнайтер Швейцария не может себе позволить остаться в стороне от реализации такого проекта будущего, как «Новый шелковый путь».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch/SRF

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