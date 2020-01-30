Новые антидискриминационные положения, запрещающие в законодательном порядке дискриминировать людей по признаку сексуальной ориентации, поддерживает заметное большинство. (© Keystone / Melanie Duchene)

Лагерь сторонников народной законодательной инициативы «Больше доступного жилья» (Mietwohnungs-Initiative) теряет своих приверженцев, а вот новые антидискриминационные положения, запрещающие в законодательном порядке дискриминировать людей по признаку сексуальной ориентации, поддерживает заметное большинство.

Таков социологический «моментальный снимок» настроений швейцарцев накануне общенационального референдума, намеченного на 9 февраля 2020 года. Если бы голосование прошло 18-го января 2020 года, то тогда лишь 51% избирателей поддержали бы «жилищную инициативу», тогда как 45% были бы против неё.

Это означает, что по сравнению с первым опросом сторонники «квартирной инициативыВнешняя ссылка» утратили 30 процентных пунктов поддержки. Инициатива, выдвинутая Ассоциацией квартиросъемщиков Швейцарии (Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband), требует законодательно закрепить квоту в 10%, которая приходилась бы на некоммерческое и недорогое социальное арендное жильё. Фактически это означает шаг в сторону превращения либерального рынка жилья в социалистический «рынок», регулируемый государством.

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Пока большинство избирателей склонно поддерживать инициативу, но тенденция указывает скорее на то, что больше 50% граждан законопроект все-таки отвергнут. Таковы данные Института исследования общественного мнения gfs.bern, который и проводил данный опрос по заказу швейцарского общественного вещательного негосударственного холдинга SRG. Портал SWI swissinfo.ch является одним из его пяти равноправных структурных подразделений.

В целом размежевание мнений по данной инициативе уже произошло. Примерно 69% или более двух третей граждан, намеренных точно пойти голосовать на референдум, выступают либо «определённо за» инициативу, либо «определенно против» неё. Запас «свободных» голосов тех, кто пока не решил, как голосовать, в данном случае очень невелик.

Таким образом, законопроекту угрожает классическая судьба всех левых народных законодательных инициатив: сначала все в теории говорят «да, да», но потом каждый начинает думать и взвешивать, а чем лично обернется для него социализм, и тут уже поддержка начинает таять, как снег на весеннем солнце, и тем быстрее, чем ближе дата голосования.

Тем не менее, несмотря на всё это, за инициативу свои голоса могут отдать до 40% граждан, что было бы «выше среднего результата для такой ярко выраженной левой законодательной инициативы». По швейцарским традициям такой высокий процент голосов «за» является четким индикатором наличия на рынке жилой недвижимости серьезных проблем структурного характера.

Интересно, что 60% женщин намерены одобрить законопроект, в то время как 56% мужчин склонны его отвергнуть. Кроме того, похожий разрыв образовался и между городом и деревней: 58% горожан по-прежнему выступают за увеличение доли государственного жилья и против «спекуляций» недвижимостью, тогда как консервативные городские агломерации и сельская местность выступают против законопроекта (52%).

Более ясная ситуация

Куда более ясно выглядит ситуация с новым антидискриминационным законодательствомВнешняя ссылка. Большинство граждан (две трети опрошенных) склонно одобрить законопроект. Примерно треть избирателей намерена голосовать против, и только 2% опрошенных до сих пор со своей позицией не определились. Новые поправки в так называемое «антирасистское законодательство» предлагают сделать уголовно наказуемым деянием подстрекательство к дискриминации или дискриминацию лиц по признаку их сексуальной ориентации.

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Поляризация мнений и здесь усилилась, особенно по сравнению с предыдущим опросом, однако она выглядит куда более умеренной, особенно если сравнивать её с разбросом мнений по «квартирному законопроекту». Соответственно, доля тех, кто высказывается в поддержку поправок, также сократилась за последнее время, но в значительно меньшей степени — только на 9 процентных пунктов.

Отсюда сторонники поправок имеют комфортное преимущество на уровне 32%. Для них «одобрение законопроекта является самым правдоподобным и реалистичным сценарием». Что касается аргументов, то подавляющее большинство опрошенных (84%) по-прежнему убеждено в том, что дискриминация ставит под угрозу мирное сосуществование граждан и не имеет места в свободном обществе, в центре которого в качестве основного мотива и ориентира стоит защита человеческого достоинства.

Что касается конкретно правовых инструментов защиты гомосексуалов и бисексуалов от проявлений общественной ненависти, то здесь, как всегда накануне голосования, наблюдается некоторое снижение степени электоральной поддержки, тем не менее, 66% все еще считают этот аспект «важным», что только на 4 процентных пункта меньше результатов предыдущего опроса, проводившегося в середине декабря прошлого 2019 года.

Опрос общественного мнения В рамках второго опроса общественного мнения накануне референдума 9 февраля 2020 года были опрошены 4 935 избирателей. Опрос проходил на репрезентативной основе с учётом всех четырёх языковых регионов Швейцарии. Диапазон статистической погрешности составляет +/-2,7 процентных пункта. Опрос был проведен по заказу швейцарской общественной негосударственной радио- и телекомпании SRG SSR, равноправным подразделением которой является и портал швейцарского Международного радио SWI swissinfo.ch. Конец инфобокса

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