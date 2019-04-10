Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 16:00

Здание Федерального суда в Лозанне, где судьи сегодня приняли историческое решение. (© Keystone/Laurent Gillieron)

Федеральный суд Швейцарской Конфедерации, высший судебный орган со штаб-квартирой в Лозанне, сегодня принял историческое решение. Он аннулировал результаты голосования от 28 февраля 2016 года по вопросу, инициированному Христианской демократической партией (CVP/PDC) по так называемому «брачному наказанию».

Этот термин (на немецком языке он звучит как «Heiratsstrafe») придумали журналисты, чтобы объяснить сложную систему семейного налогообложения, в которой заключение официального брака приводит к тому, что размер налоговой нагрузки на семью, где оба супруга работают и достаточно хорошо зарабатывают, становится выше, чем когда обе половинки были неженаты.

Три года назад швейцарцы отклонили эту инициативу незначительным большинством всего лишь в 50,8% голосов, оставив «налоговую несправедливость» той же, как и была раньше.

В ходе своих обсуждений суд счел, что Федеральный совет нарушил тогда свою обязанность по предоставлению полной и прозрачной информации по предмету голосования. В его памятке избирателя указывалось, что в Швейцарии «брачному наказанию» налогами подвергаются 80 000 супружеских пар, где оба супруга работают. Фактическая же цифра составляет 454 000 пар! Полная статистика на этот счет опоздала и была представлена двумя годами позже.

При этом судьи также пришли к выводу, что преград для нового голосования по этой теме нет: ведь с тех с тех пор ни один закон о налогообложении пар не был принят.

Референдум 28 февраля 2016 года Швейцарцы не стали отменять «брачное наказание» С рекордно минимальным преимуществом в Швейцарии победили сторонники прогрессивного толкования сути брака и семьи. Автор: Игорь Петров Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Heiratsstrafe" wird hauchdünn abgelehnt

Исторический факт

Данное судебное решение – беспрецедентно. Впервые во всей истории швейцарской демократической государственности начиная с 1848 года отменяются результаты народного референдума.

Впрочем, обращения в суд по результатам голосований в Швейцарии уже имели место прежде. Так, в 2008 году Федеральный суд отклонил требование отменить голосование по корпоративной налоговой реформе, заявив, что повторное голосование приведет к подрыву правовой защиты.

Также в 19 веке правительство аннулировало результаты выборов 1854 года в кантоне Тичино – после сообщений о насилии и запугивании избирателей.





Подготовила: Людмила Клот.

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