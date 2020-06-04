Каннабис с содержанием ТГК более 1% на сегодняшний день является самым употребляемым запрещенным веществом в Швейцарии.

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В Швейцарии должна существовать возможность проведения научных исследований в области оценки общественной значимости и последствий контролируемой продажи каннабиса (марихуаны). Большая палата парламента Швейцарии (Национальный совет) одобрила возможность проведения экспериментальных тестовых испытаний с участием добровольцев из числа лиц старше 18 лет, уже употребляющих продукцию на основе каннабиса.

Парламент нынешнего созыва, как мы помним, воспевался в прессе после выборов октября 2019 года как «зеленый, женский, левый и прогрессивный». Так ли это, пусть каждый решает сам, но, по крайней мере, в области формирования политики противодействия наркомании депутаты и в самом деле взяли курс на просвещение и анализ, в частности, последствий возможной контролируемой легализации потребления марихуаны с содержанием ТГК более 1%.

Парламентский комитет по здравоохранению предыдущего законодательного периода отказался, как мы помним, заниматься этим вопросом. Но вот теперь Национальный совет принял отдельную поправкуВнешняя ссылка к Федеральному закону «Об основах контроля за оборотом наркотических и психотропных средств» (Betäubungsmittelgesetz), впервые в истории позволяющую проводить полевые научные исследования, связанные с немедицинским (рекреационным) потребления каннабиса в целях получения удовольствия.

Пилотные испытания будут ограничены во времени, и в них будут принимать участие только добровольцы из числа лиц старше 18-ти лет, уже употребляющих каннабис или продукцию на его основе. «Швейцария является глобальным первопроходцем в формировании политики в области противодействия наркомании, состоящей из четырех сегментов (подробности ниже). Но эта политика в последние годы топчется на месте, а все потому, что парламент изо-всех сил блокирует любой дальнейший прогресс», — указала Флавия Вассерфаллен (Flavia Wasserfallen), депутат от Социал-демократической партии (SP).

Четыре сегмента швейцарской политики в области наркомании Профилактика: информировать общественность, просвещая, консультируя, а также используя помощь национальных программ по профилактике. Таким образом, потребление наркотиков уменьшается и предотвращаются попытки начать его употреблять. Терапия: люди с расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, получают психологическую и медицинскую помощь, которая включает в себя контролируемое медиками распределение героина. Кроме того, должна поддерживаться и поощряться их интеграция в общество и социальные институты, а также поиск ими работы. Снижение вреда: в целях снижения негативных для здоровья эффектов и социальных последствий употребления наркотиков кантоны должны предоставлять средства и необходимые материалы или поддерживать квалифицированные частные учреждения. Сюда же относится поставка и выдача чистых шприцев. Контроль и репрессии: с принятием мер по обеспечению запрета незаконных наркотиков, должны быть сокращены и негативные для общества последствия употребления наркотиков гражданами. Конец инфобокса

Решение парламента о создании правовой основы для социальных экспериментов с марихуаной состоялось благодаря поддержки как левых партий, так и центристов из партии либералов (FDP), к которым присоединились так же «Зелёные либералы» (GLP). «Война с наркотиками провалилась, нам не удалось ограничить потребление каннабиса с помощью закона и угроз наказания. Но если один курс оказался неверным, значит, пора выбирать иной курс. Иногда более либеральные меры, основанные на индивидуальной ответственности, дают куда лучшие результаты», — признал Филипп Нантермод (Philippe Nantermod), депутат от партии либералов.

Опасения в связи со здоровьем и безопасностью

Правая консервативная Швейцарская народная партия (SVP) и часть депутатов от партий центра тщетно пытались ужесточить условия проведения таких пилотных испытаний. Среди прочего они требовали, чтобы работодатели были проинформированы об участии их работника в таком исследовании, чтобы участники таких проектов сдавали свои водительские права на ответственное хранение и чтобы содержание ТГК (тетрагидроканнабинола) в употребляемом ими каннабисе не превышало 15%.



Потребление каннабиса (марихуаны) в Швейцарии Каннабис с содержанием ТГК более 1% на сегодняшний день является самым употребляемым запрещенным веществом в ШвейцарииВнешняя ссылка. В 1990-х годах в Швейцарии был отмечен рост объемов его потребления, но за последние 15 лет показатели не росли и оставались стабильными. Потребление каннабиса с ТГК на уровне более 1% в Швейцарии является нелегальной практикой. Любой, кто попадется на месте «преступления», может быть оштрафован на 100 франков (7 500 рублей или 2 700 гривен). Тем не менее, разрешается иметь при себе до 10 граммов такой конопли в незажжённом состоянии «для личного пользования». Согласно имеющейся статистике в последние пять лет среднее содержание ТГК в реально потребляемой в Швейцарии марихуане колебалось между 9% и 12%, а в гашише — между 17% и 21%. В ходе опросаВнешняя ссылка, проведенного в Швейцарии в 2016 году, 3,1% респондентов заявили, что употребляли каннабис в течение последних 30 дней. Эта доля резко возрастает до 6% в возрастной группе от 25 до 34 лет и до 9,4% в возрастной группе от 15 до 19 лет. Таким образом, по имеющимся оценкам только 1,1% населения страны (8,5 млн жителей) являются «проблемными» потребителями каннабиса. Если сравнивать потребление марихуаны в Швейцарии и в других развитых странах за последние двенадцать месяцев, то окажется, что Швейцария находится на уровне в 9,2% от общей численности населения, что превышает средний европейский показатель (7,4%), но уступает Франции (11%) и Италии (10,2%), опережая Германию (6,1%) и Австрию (6,4%).

Конец инфобокса

«Мы хотим максимально защитить участников таких проектов, их семьи и общественность, гарантируя всеобщую безопасность», — пояснила Верена Герцог (Verena Herzog) из SVP. «Мы являемся европейской страной с одной из самой высоких долей населения, потребляющего каннабис, а парламент теперь хочет открыто раздавать „травку“, хотя народ на референдуме явно отверг эту идею». Уточним, что в 2008 году более 63% избирателей отверглиВнешняя ссылка на голосовании народную законодательную инициативу о легализации марихуаны. Партия SVP считает, что средства, выделенные на пилотные испытания, лучше было бы использовать на финансирование профилактических мер, подробнее информируя молодежь и взрослых о вредных последствиях потребления марихуаны.

Био-марихуана из Швейцарии

«Если мы считаете, что у нас все в порядке, то давайте ничего не делать. Но если мы придем к выводу, что ситуация неудовлетворительная, что в Швейцарии производится и потребляется слишком много конопли, что почти всё у нас доступно на черном рынке, и что ни о какой защите интересов молодежи тут не идет даже и речи, то тогда мы должны все-таки попытаться продвинуться вперед», — заявил Лоренц Хесс (Lorenz Hess), депутат от Бюргерско-демократической партии (Bürgerlich-Demokratische Partei BDP). «Мы говорим о строго регламентированных научных исследованиях, которые могут помочь собрать данные, с тем чтобы найти наилучший способ обхождения с этим веществом».

В итоге все предложения об ужесточении правил и условий проведения таких исследований не получили большинства, и в итоге законопроект был в исходном варианте принят 113 голосами депутатов против 81. Парламентарии также решили, что каннабис, используемый в исследованиях, должен выращиваться на базе фермерских хозяйств, ведущих свою работу в рамках «био-формата». Федеральный совет (правительство) предупредил, что такое требование может надолго задержать начало реальных пилотных производителей, так как в этой области все еще таких поставщиков еще слишком мало. Данная поправка теперь должна быть утверждена Советом кантонов (малая палата парламента).



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