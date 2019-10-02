Группа пенсионеров совершает однодневный пеший поход. (Pro Senectute)

Инициативная группа под руководством депутата Национального совета (большой палаты парламента) от Швейцарской народной партии (SVP) Иветт Эстерманн (Yvette EstermannВнешняя ссылка) предложила освободить от налогов государственную базовую пенсиюВнешняя ссылка (AHV) и выплаты по инвалидности (IV). Такая льгота должна стать «бонусом» для швейцарцев в старости.

Базовая пенсия по старости, потере кормильца и по нетрудоспособности в размере до 72 тыс. швейцарских франков в год не должна облагаться налогом. Таково предложение, содержащееся в народной законодательной инициативе «За безналоговые пенсию AHV / IV», инициированной группой во главе с депутатом парламента Иветт Эстерманн (Швейцарская народная партия / SVP, г. Люцерн).

Общественный интерес Во сколько обходятся Швейцарии политики на пенсии? Бывшие члены правительств федерального и кантонального уровня получают в Швейцарии щедрые пенсии на общую сумму по меньшей мере в 29 млн в год. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung

Чтобы вынести этот вопрос на всенародное голосование инициаторы должны до 24 марта 2021 года собрать в ее пользу 100 тысяч подписей. Как пояснила Иветт Эстерманн, выступив перед журналистами в Берне, потолок пенсионных выплат, до которых пенсионеров предлагают освободить от налогов, рассчитан таким образом, чтобы те получатели пенсий, которые хотели бы еще некоторое время поработать, смогли бы это сделать.

За последние годы положение пожилых людей в Швейцарии серьезно ухудшилось, и этот процесс будет усугубляться. Как утверждает политик, освобождение от налогов в качестве своего рода «бонуса» по старости стало бы в этом случае наилучшим решением, в любом случае более разумным, нежели разного рода прибавки к пенсиям, доплаты и другие виды помощи.

Финансировать за счет ЕС

Откуда взять деньги? Освобождение пенсий от налогов Иветт Эстерманн предлагает финансировать за счет средств, выплачиваемых сейчас в доход «Фонда сплочения» Европейского союзаВнешняя ссылка. По ее словам, Швейцарии следовало бы лучше озаботиться благосостоянем собственного народа, а не финансировать восточных европейцев в рамках программ, нацеленных на сокращение неравенства в качестве жизни между странами Западной и Восточной Европы.

Депутат считает, что эти деньги должны оставаться в Швейцарии и приносить пользу тем, кто работал именно здесь, принося пользу стране. Депутат парламента уже предлагала правительству рассмотреть такое предложение в 2013 году, но тогда Федеральный совет отклонил его на том основании, что это отдает пенсионерам и инвалидам преимущество перед другими налогоплательщиками. Сбор подписей должен начаться в Люцерне. Как особенно отметила И. Эстерманн, ее инициатива не поддерживается ее собственной партией и другими партиями.

Гражданский комитет, возглавляемый И. Эстерман, уже выступал этим летом с инициативой относительно медицинского страхования, предлагая дать каждому человеку право определять тип и размер страховки (она, напомним, в Швейцарии является обязательной, решение о введении всеобщего ОМС было принято в стране на референдуме). Депутат с читает, что застрахованные лица должны иметь возможность выбирать медицинскую страховку с более низкой премией, которая, соответственно, покрывает меньший спектр врачебных услуг, например, если человек готов отказаться от дорогостоящего лечения.

Швейцария — страна, где едва ли на самая значительная продолжительность жизни: в 2016 году она составляла 81,5 года для мужчин и 83,3 года для женщин. Что же насчет качества жизни? Средний швейцарец сохраняет более или менее хорошее здоровье до 67,7 лет, а средняя швейцарка — до 67,9 лет (данные по состоянию на 2012 год). Конец инфобокса

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