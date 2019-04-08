Отработав в Швейцарии полный срок в качестве лица наёмного труда работник может со спокойной совестью и душой выходить на заслуженный отдых. (Keystone Martin Ruetschi)

Швейцарская пенсионная система лопается по всем швам, при этом в Конфедерации граждане получают едва ли не самые высокие пенсии в мире. Как долго это еще сможет продолжаться и что нужно делать, чтобы избежать развития ситуации по наихудшему варианту?

Швейцарцы — это народ счастливых и беспечных пенсионеров. По данным исследования, проведенного банком UBS (International Pension Gap IndexВнешняя ссылка), в Швейцарии работники имеют возможность откладывать от своего заработка наименьшую долю в рамках накопительного индивидуального плана аккумулирования средств с целью обеспечения в старости достойного финансового уровня.

Отработав полный срок в качестве лица наёмного труда работник может со спокойной совестью и душой выходить на заслуженный отдых, не беспокоясь на предмет возможных потерь в качестве жизни. Основой такой уверенности в завтрашнем дне является более чем хитро устроенная система пенсионного обеспечения, которую в Швейцарии обычно иллюстрируют образом классического портика с тремя «колоннами» или «опорами».



(swissinfo.ch)

Первая «колонна» представляет собой государственную пенсию, формируемую солидарно государством и работодателем. Вторая «опора» — пенсионный фонд, формируемый работодателем и самим работником. Третья «колонна» — индивидуальный частный накопительный план, заводить который очень выгодно, прежде всего с налоговой точки зрения (подробнее в конце материала).

Диверсификация рисков!

«Для зарубежных стран швейцарская пенсионная система с ее тремя «опорами» всегда служила и продолжала служить примером для подражания», — говорит Томас Гехтер (Thomas GächterВнешняя ссылка), профессор Кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета Цюриха. «Самая по себе модель задумана была просто прекрасно, проблема только в том, что достроить это здание до конца так и не удалось».

(swissinfo.ch)

Во-первых, государство слишком на данный момент мало инвестирует в так называемую «первую опору» (AHV), а поэтому на одну только эту пенсию в Швейцарии давно уже жить никто не может. «Вторая опора построена на принципе инвестирования в различные рыночные инструменты и получения процентов на вложенный капитал, однако сейчас на международных финансовых рынках царит ситуация крайне низкой доходности, а потому в ситуации скромных процентов на вложенный капитал выплата некогда обещанной пенсии превращается в задачу почти невыполнимую. В системе финансирования пенсий возникают прорехи».



Что такое Umwandlungssatz Внешняя ссылка(перерасчётный коэффициент)? Перерасчетный коэффициент — это показатель, на основании которого накопленный пенсионный капитал пересчитывается в годовую сумму, предназначенную к выплате по линии «второй опоры» в доход пенсионера, владельца данного капитала. При этом учитываются такие факторы, как статистическая продолжительность жизни (срок дожития) и вероятный, ожидаемый уровень доходности пенсионного капитала, вложенного в имеющиеся в наличии инвестиционные инструменты. Например, накопив 100 тыс. франков пенсионер может получить годовую пенсию в 6 800 франков, что составляет 560 франков в месяц (35 тыс. рублей или 15 тыс. гривен), при этом перерасчётный коэффициент должен составлять показатель в 6,8%. Прожить на одну эту сумму в Швейцарии невозможно. Конец инфобокса

Все эти проблемы усугубляются неблагоприятными тенденциями в области демографии, особенно в сфере финансирования «первой опоры». Сейчас на пенсию выходит многочисленное поколение, рожденное после 1945 года от солдат, переживших войну и смотревших в будущее с особым оптимизмом. Что касается самих швейцарцев, то их особенностью является стремление выходить на пенсию скорее раньше, чем позжеВнешняя ссылка. Сопряженные с крайне высоким «сроком дожития», все эти аспекты вместе начинают образовывать весьма взрывоопасную комбинацию. «Бомба тикает, время пошло», — говорит профессор Гехтер.

Впрочем, тикает она не только в Швейцарии, но и практически во всех развитых странах «первого мира»Внешняя ссылка. Перефразируя известное высказывание Орсона Уэлса, «светопреставление случится и в Швейцарии, только на три дня позже». Залогом этой уверенности может служить как раз «система из трёх опор», которая весьма искусно «раскладывает яйца по разным корзинам», иными словами, диверсифицирует риски, опираясь на разные по своему характеру финансовые источники. «В других странах эта бомба рванёт первой», — говорит профессор Гехтер, но и Швейцарию эта проблема затронет тоже, пусть и позже, хотя бы потому, что выплачиваемые здесь пенсии на данный момент являются «чрезмерно щедрыми». То есть как это?



Слишком высокие пенсии?

Первые темные облака и в самом деле уже показались на горизонте Швейцарии, беспечного райского уголка для богатых пенсионеров. В частности, в последние годы многие пенсионные инвестиционные фонды снизилиВнешняя ссылка свой так называемый «перерасчетный коэффициент» (Umwandlungssatz), на основе которого и с учетом накопленного капитала формируется пенсия по линии «второй опоры». Фактически это означает, что нынешнее молодое пока поколение, выйдя на пенсию, получит меньше денег.

Справедливости ради следует признать, что такого рода корректураВнешняя ссылка давно назрела: в прошлом пенсионные фонды обещали и выплачивали своим клиентам слишком уж щедрые пенсии. И все эти клиенты продолжают жить и получать свои выплаты (Швейцария отличается высокой продолжительностью жизни), а откорректировать уже выплачиваемые пенсии законодательство не позволяет. Профессор Томас Гехтер подтверждает, что «пенсионные кассы годами применяли слишком выгодный для пенсионеров перерасчётный коэффициент, в итоге последние поколения пенсионеров будут вплоть до своей биологической смерти получать гораздо больше, чем они сами инвестировали в свою пенсию по старости.

(swissinfo.ch)

Проигравшим, поэтому, окажется так называемое „Поколение Х“, которое окажется в диаметрально противоположной ситуации: его представители будут получать заметно меньше того, что они сами вложили в свое финансовое обеспечение в конце жизни. Фактически сейчас они выполняют роль „четвёртой опоры“ для нынешнего поколения пенсионеров, оплачивая им завышенную пенсию за счет свой пенсии, которая окажется заниженной».

Народная законодательная инициатива требует введения «гибкой пенсии»

Такого рода перераспределениеВнешняя ссылка средств (а это миллиарды и миллиарды франков) происходит сейчас, на наших глазах, ибо именно такова логика, на основе которой работают пенсионные инвестиционные фонды, находящиеся в основе «второй опоры». В среднем в год от работающих в пользу пенсионеров поступают до 7 млрд франков, что составляет примерно одну четверть средней выплачиваемой в Швейцарии пенсии, и это при том, что в рамках как раз «второй опоры» никакого перераспределения такого рода по идее происходить не должно.

И именно поэтому начиная с апреля 2019 года в Швейцарии начался активный сбор подписей граждан под народной законодательной инициативой под названием «Vorsorge — aber fair. Für eine generationengerechte ReformВнешняя ссылка» («Пенсия — да, но по справедливости. В пользу пенсионной реформы, честной по отношению ко всем поколениям»). Автором идеи такого законопроекта стал обыкновенный швейцарский пенсионер по имени Йозеф Бахманн (Josef Bachmann). В прошлом он сам был исполнительным директором пенсионного инвестиционного фонда (Pensionskasse).

(swissinfo.ch)

В центре инициативы находится требование ведения в Швейцарии гибкой системы начисления пенсии в рамках «второй опоры», в рамках которой сумма начисленной пенсии находилась бы в постоянной динамической, но жесткой привязке к уровню доходности основных инвестиционных инструментов. Только так, утверждают авторы инициативы, можно было бы прекратить перераспределение средств от молодых поколений в пользу более пожилых. Иными словами: процветает фондовая биржа — и пенсионеры получают «неплохую прибавку», обваливается биржа — понижается и пенсия.

Диктатура пожилых?

Соответственно учитываться при начислении пенсии по линии второй опоры должны также такие факторы, как общий уровень инфляции и ситуация в области демографии. А это значит, что в Швейцарии впервые стало бы возможным урезать уже выплачиваемые пенсии в случае, если и на бирже всё плохо, и инфляция вдруг начинает зашкаливать (пока она в Швейцарии минимальна), и если с демографией всё «пошло не так».

Навстречу референдуму 19 мая 2019 года В Швейцарии началось обсуждение пенсионно-налоговой реформы Следующий референдум в Швейцарии пройдет 19 мая и вынесен на него будет новый проект пенсионно-налоговой реформы. Этот контент был опубликован 20 февраля 2019 г. 7:00

«Идея, лежащая в основе принципа „гибкой пенсии“, очень проста — она означает только одно, а именно, что Швейцария лишилась бы уникальной возможности раз и на всегда обещать и поддерживать однажды обещанный уровень пенсионного обеспечения, потому что сейчас законодательно закрепленная обязанность поддерживать пенсии на раз и на всегда установленном уровне и образует основной механизм того самого перераспределения средств за счет молодых поколений в пользу поколений пред- и пенсионного возраста. Эта несправедливость приобрела сегодня просто вопиющие масштабы, сидеть сложа руки уже невозможно», — говорит Й. Бахманн.

И все бы хорошо, но в Швейцарии молодежь демонстрирует сейчас тревожно низкий уровень интереса к политике. Иными словами, голосовать она не ходит, в отличие от старших поколений, которые в политическом плане очень активны и всегда «давят своей массой» немногочисленных, пришедших на избирательные участки, молодых людей. И может случиться так, что молодежь, опять оставшись дома, просто отдаст свое будущее в руки стариков, которые не преминут провалить невыгодную для них лично реформу. Йозеф Бахманн, между тем, пытается сохранять оптимизм. Он у верен, что инициатива будет иметь шансы на успех, особенно если убедить в ее целесообразности пенсионеров, у которых в Швейцарии «все еще сохраняется здравый ум и щедрое сердце».

Швейцарская пенсионная система Первая «опора», упрощенно говоря, составляет базовую государственную пенсионную страховку и основана на «Законе о страховании по старости и потере кормильца» (AHV). Фонд «первой опоры» формируется из солидарных выплат как застрахованного, так и государства. Жить только на одну эту пенсию в Швейцарии фактически невозможно. Если перечислять взносы в «первую опору» в течение максимально возможного срока (44 года для женщин, 45 лет для мужчин), то минимальная пенсионная выплата может составить 1 200 франков или около 70 тыс рублей в месяц, что для Швейцарии очень мало. Вторая «опора» пенсионной системы складывается из выплат как застрахованного в качестве работника на производстве, так и работодателя. Регулируется эта процедура «Законом о профессиональном страховании» («Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen, - und Invalidenvorsorge»). Взносы по этому режиму платят практически все наемные работники, самозанятое население может делать это в добровольном порядке. Главная цель второй «опоры» — обеспечить людям, выходящим на заслуженный отдых, в сочетании с «первой опорой», привычный достаток, минимально на уровне примерно 60% от последней зарплаты, максимально — до 80%. Рассчитывается пенсия в рамках «второй опоры» на основе «перерасчётного/преобразовательного коэффициента». Например, накопив на своем пенсионном счету 500 тыс. франков, человек может получить в месяц в 2,8 тыс. франков. Это, не забудем, в придачу к выплатам по «первой опоре». Получается примерная пенсия в 4 тыс. франков. Данная сумма находится на уровне фактически действующего в Швейцарии МРОТ, что по местным меркам все-таки весьма скромно. Третья «опора» швейцарской пенсионной системы является добровольной. Инвестирование в свою пенсию в рамках этой «опоры» можно проводить на основе бесчисленного количества вариантов, предлагаемых своим клиентам ведущими банками страны. Вот это и есть та самая система самостоятельной заботы о собственной пенсии. В Швейцарии активно используют систему добровольного страхования, поскольку — и это очень важно отметить — она подразумевает существенные налоговые льготы. Эти взносы вычитаются из налогооблагаемой базы, что делает такие вложения очень выгодными. Теоретически, используя все три «опоры», можно заработать себе на пенсию в размере 6 тыс. франков в месяц, что равно уже хорошему заработку на средней руководящей позиции. Конец инфобокса

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