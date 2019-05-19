Тот, кто захочет в будущем в Швейцарии приобрести полуавтоматическое оружие, должен будет написать ходатайство с изложением убедительных оснований. Основанием может служить занятие стрелковым спортом или коллекционирование.

(Keystone)

Оружейное законодательство в Швейцарии будет подогнано под новые евростандарты. Налоговые привилегии для иностранных «статусных» компаний будут отменены, швейцарский бизнес оказался в налоговом смысле приравненным к международным компаниям холдингового типа. Эпоха особых «налоговых режимов ряда кантонов Швейцарии» подошла к концу.

По последним данным общественной (негосударственной) телерадиокомпании SRG, подразделением которого является и SWI Swissinfo | Международное швейцарское радиоВнешняя ссылка, свои голоса в пользу пенсионно-налоговой реформы отдали 66,4% граждан страны. Несмотря на то, что принцип «единства материи» (сопрягать в рамках одного вопроса подобное с подобным) находился на грани нарушения, а по мнению многих он был нарушен, народ Швейцарии посчитал необходимым одобрить проект реформы STAFВнешняя ссылка.

Такой же результат был получен и по вопросу о внесении поправок в оружейное законодательство: 63,7% процентов граждан Швейцарии согласились внести некоторое ужесточение в правовые нормы, регулирующие оборот и владение личным стрелковым оружием. Особенно серьёзные дискуссии в Швейцарии вызвала норма, по-новому регулирующая приобретение полуавтоматических видов личного стрелкового оружия (теперь на такие новые стволы нужно получать разрешение и допуск кантональных надзорных органов).

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Противники этих норм утверждали, что они являются шагом в сторону разоружения Швейцарии и уничтожения ее стрелковых традиций, без которых просто не возникло бы современного швейцарского государства. Сторонники агитировали с нажимом на перспективу «вылететь» из Шенгена. И вот теперь народ сказал своё слово.

(swissinfo.ch)

Швейцарская левая организация «Группа за Швейцарию без армии» (Gruppe für eine Schweiz ohne Armee — GSoA) одобрила результаты, указав, что останавливаться не следует и что необходимо добиться обязательного хранения армейского оружия не дома, но в кантональных цейхгаузах. Правая организация противников этих норм «Pro Tell» высказала своё разочарование. «Жаль, что народ, запуганный мнимой перспективой вылета из Шенгена, одобрил эти поправки», — указала вице-председатель этой лоббистской оружейной организации Оливия де Век (Olivia de Weck) в интервью швейцарскому национальному агентству новостей Keystone-SDA.

Кантон Берн отказался урезать социальную помощь Гражданам кантона Берн предстояло высказать своё мнение по предложенному правыми консерваторами пакету поправок в Кантональный Закон «О государственной социальной помощи» (Sozialhilfegesetz), предусматривающему в том числе сокращение указанной суммы на 8%, а для лиц до 25 лет и для временно принятых претендентов на получение статуса беженца сокращение составило бы 15%, причем потенциальные беженцы, не «прилагающие достаточно усилий» в плане поиска работы и/или изучения немецкого языка могут лишились бы 30% от этой суммы. По последним данным, 52,6% избирателей сказали этому проекту «нет» (подробнее о том, что предлагалось в материале по ссылке). Конец инфобокса

Итак, народ проголосовал; что это означает для перспектив развития страны? С нашей точки зрения, здесь можно сделать пять выводов.

1. Швейцария хочет иметь хорошие отношения с Европой Конец цитаты

Швейцарская народная партия (SVP) фактически превратила нынешний референдум, особенно в части поправок в оружейное законодательство, в плебисцит по вопросу о том, как швейцарский избиратель настроен по отношению к ЕС. Позитивные ответы на оба вопроса говорят о том, что Швейцария хочет поддерживать с Европой прагматичные отношения без лишних сложностей, которых и так хватает, например, в области подписания рамочного соглашения (здесьВнешняя ссылка подробнее на эту тему).

2. Швейцария остаётся надёжным международным партнёром Конец цитаты

Швейцарии выгодно членство в Шенгенском и Дублинском соглашениях. И она готова поступиться некоей долей суверенитета с целью и дальше оставаться частью соответствующих международно-правовых механизмов, пусть даже в области стрелковых традиций речь идет о самых настоящих «скрепах», лежащих в основе швейцарской национальной идентичности. Надёжность Швейцарии проявилась в голосовании по вопросу о налогово-пенсионной реформе. Здесь понимают: не будучи членом Евросоюза, Швейцария остаётся активным и важным игроком на мировой арене, будучи участником ОЭСР. Швейцарии выгодно и это членство, а потому она готова заплатить.

3. Швейцария купила себе передышку Конец цитаты

Позитивный вотум в пользу пенсионно-налоговой реформы STAF оказался более чем однозначным и убедительным. Однако каким-то особенным прогрессом или шагом вперед эту реформу можно считать едва ли! Настоящая санация швейцарской системы пенсионного страхования остаётся задачей будущего. Однако текущие в бюджет государственной пенсии AHV дополнительные 2 млрд франков в год станут давно назревшей «скорой неотложной помощью» системе, давно стоящей на глиняных ногах. На четыре следующих года Швейцария тем самым купила себе передышку. Начиная с 2023 года бюджет AHV опять окажется в минусе. В октябре 2019 года в стране будет избран новый парламент, и депутатам нового созыва неизбежно придется заниматься этой проблемой в первоочередном порядке.

ДОСЬЕ Референдум 19 мая 2019 года Поправки в оружейное законодательство и налогово-пенсионная реформа на референдуме в Швейцарии.

4. Швейцария предпочитает идти вперед мелкими шажками Конец цитаты

Пенсионно-налоговая реформа STAF была «продана» избирателям в качестве необходимого компромисса. Сделав его на грани юридически дозволенного (принцип «единства материи»), авторы реформы пошли путем сопряжения в рамках одного законопроекта двух по содержанию разных тем, роднит которые их «взрывоопасный политический характер». Будучи вынесенными на референдум по отдельности, они бы точно не имели шансов у избирателей. И тем не менее в нынешней ситуации этот компромисс стал наилучшей опцией. Ничего не делать было уже просто нельзя.

С другой стороны, это голосование показывает, сколь серьезными силой и весом обладает прямая демократия. Парламент работает в ситуации висящего над ним дамоклова меча в лице права избирателей вынести на референдум любое решение депутатов. С какого-то момента народные избранники впадают перед лицом народной воли в самое настоящее оцепенение. Берн боится избирателей, и не без оснований, ведь именно народ поставил в совсем недавнем прошлым крест на тщательные разработанные проекты как пенсионной реформы, так и реформы налогообложения иностранных холдингов.

В итоге становится видна и теневая сторона прямой демократии — гарантируя учет интересов буквально всех и каждого, что очень важно, потому что только благодаря ей в стране невозможно возникновение ситуации, как Екатеринбурге, она начинает играть роль тормоза там и тогда, где требуются решения радикальные и быстрые.

5. У страны нет перспективы Конец цитаты

Найденное сегодня временное решение проблемы обеспечения необходимыми средствами бюджета государственной пенсии AHV означает сохранение существующей несправедливой ситуации, когда молодое поколение платит старому, не имея перспектив получить уже свою пенсию в схожем объёме. Старики получают сегодня больше, чем они уплатили в фонды пенсионного страхования, нынешняя молодежь, войдя в пенсионный возраст, будет получать меньше. Без дискуссий на предмет необходимости повышения пенсионного возраста стране не обойтись. Уклоняясь и дальше от решения этого вопроса, Швейцария поставит на кон финансовое благополучие своих молодых поколений.

Что означают итоги нынешнего референдума для парламентских выборов осенью 2019 года? Конец цитаты

Обе одобренных реформы показали, что нахождение политического консенсуса по самых актуальным и «горячим вопросам национальной повестки дня» становится делом все более сложным. В октябре 2019 года народ Швейцарии изберет себе новый парламент. И можно сказать, что день 19-го мая стал официальным днём начала предвыборной борьбы. Вопросы и темы этой борьбы очерчены довольно отчётливо.

Это и санация пенсионной системы, это и отношения с ЕС, но это еще и буквально взрывообразно растущие расходы на финансирование здравоохранения, это проблемы в области ухода за больными и престарелыми, это и «налоговая конкуренция» кантонов, которая ведет к раскрутке спирали снижения налогового бремени на бизнес, что оголяет общественные бюджеты и лишает государство возможности в полном объеме исполнять свои обязательства в социальной сфере.

Все эти факторы являются ударом как по среднему классу, несущей опоре любой демократии, так и — по готовности искать и находить компромиссы. Политическая поляризация будет нарастать, грозя превратиться в ловушку, из которой Швейцария, единожды в неё попав, уже не сможет выбраться без существенных потерь.

Как изменится оружейное законодательство Швейцарии В соответствии с новым оружейным законодательством Европейского союза полуавтоматическое стрелковое оружие с магазинами большой / повышенной ёмкости переводится в категорию видов ЛСО (легкого стрелкового оружия), владение которыми в прежнем порядке более невозможно. Для швейцарских владельцев такого оружия данная норма никаких серьезных изменений означать не будет, при условии регистрации этих «стволов» в соответствующих кантональных надзорных органах. Владелец такого оружия, не имеющий регистрации, будет обязан произвести её в течение трёх лет с момента вступления в силу указанных законодательных поправок. Тот, кто захочет приобрести полуавтоматическое стрелковое оружие, должен будет написать ходатайство с изложением убедительных оснований. Таким основанием может служить, например, регулярное занятие стрелковым спортом или коллекционирование. Спортсмены и спортсменки, занимающиеся стрелковым спортом, должны будут через пять или десять лет после вступления в силу новой редакции законодательства, регулирующего оборот, хранение и приобретение ЛСО, соответственно, предоставить властям документальное доказательство своего членства в стрелковом клубе и/или регулярного участия в тестовых / тренировочных стрельбах. Музеи, а также коллекционеры должны будут документально доказать факт «надёжного» хранения принадлежащих им единиц ЛСО, а также предоставить оружейный реестр — документ, на основе которого они ведут систематический учёт и контроль за принадлежащим им оружием из категории вооружений, владение и хранение которыми возможно только на основе специального разрешения. Новым законодательством окажутся затронуты также лица и структуры, осуществляющие торговлю ЛСО, а также все структуры и лица, производящие стрелковое оружие и/или импортирующие его. В частности, они будут обязаны в течение 20 дней в электронной форме информировать соответствующие кантональные надзорные органы о каждой сделке купли/продажи оружия и/или отдельных запасных частей, осуществляя при этом маркировку единиц ЛСО или отдельных частей к нему так, чтобы надзорные органы имели возможность в любой момент идентифицировать их производителя (страну-производителя). Конец инфобокса

swissinfo.ch, агентство Keystone-SDA

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