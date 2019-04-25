Министр внутренних дел Ален Берсе (Alain Berset, слева) и министр финансов Швейцарии Ули Маурер (Ueli Maurer) на пресс-конференции 18 февраля 2019 года представляют журналистам основные положения проекта пенсионно-налоговой реформы STAF.

(© Keystone / Peter Klaunzer)

На референдуме 19 мая 2019 года народ Швейцарии должен будет оценить положения очень необычной реформы, в рамках которой, на самом деле, скомбинированы целых два законопроекта: о реформировании порядка налогообложения иностранных компаний холдингового и типа и о совершенствовании порядка финансирования «первой опоры» швейцарской системы пенсионного обеспечения.

«Это типично швейцарский компромисс». Таково мнение швейцарского правительства, Федерального совета. Именно этот «пакетный компромисс» оно и хочет предложить на суд народа 19-го мая. Данный вопрос, наверное, претендует на то, чтобы быть чемпионом по «сухости» и «скучности» материи, не говоря уже о том, что от избирателя, чтобы досконально понимать, о чем идёт речь, требуется обладание по меньшей мере основами дифференциального и интегрального исчисления. Однако хорошо, что у вас, наших читателей есть мы, портал SWI Swissinfo, который сейчас разъяснит все тонкости этих законопроектов, не заставляя заглядывать в учебник по математике.

Навстречу референдуму 19 мая 2019 года В Швейцарии началось обсуждение пенсионно-налоговой реформы Следующий референдум в Швейцарии пройдет 19 мая и вынесен на него будет новый проект пенсионно-налоговой реформы. Этот контент был опубликован 20 февраля 2019 г. 7:00

Итак, если совсем коротко и просто, то речь идет, по сути, о повторном голосовании по двум пакетам реформ, уже ранее отвергнутым по отдельности избирателями. Одна из них касается порядка реформирования налогообложения иностранных компаний холдингового типа. В феврале 2017 года реформа была провалена народом большинством в 59% голосов избирателей. В рамках второй реформы речь шла о изменениях в порядке функционирования так называемой «первой опоры» швейцарской системы пенсионного обеспечения (Какие еще есть опоры? Узнайте из инфографики ниже!). Эту реформу народ отверг на референдуме в сентябре 2017 года большинством в 53% голосов.

Теперь правительство предлагает народу «еще раз подумать», для чего 19-го мая ему будет предложено решить судьбу этих двух реформ, но уже в одном пакете, носящем общее название «Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung», коротко STAFВнешняя ссылка («О проекте федерального закона относительно порядка реформирования налогообложения холдинговых компаний и о перспективах финансирования государственной пенсии AHV»). Звучит зубодробительно? Увы, так оно и есть! Закон прошел все положенные этапы в парламенте, но в Швейцарии царит прямая демократия, а это значит, что уже принятые парламентом законы можно выносить на суд народа. Этим правом воспользовались в стране несколько организаций и структур (партия «Зелёных», «Молодые социалисты», профсоюзы), и вот теперь народу придется 19-го опять идти к урнам и голосовать. О чём конкретно?

Чем отличается эта налоговая реформа от предыдущей? Конец цитаты

После того, как предыдущая налоговая реформа уже почти два года назад потерпела поражение на референдуме, правительство Швейцарии не стало терять времени и начало лихорадочно придумывать ее новый вариант. Время бежит: Швейцария ведь обязалась перенять новые нормы ОЭСР и отказаться от практики предоставления иностранным компаниям, особенно холдингового типа, а также управляющим компаниям, особых налоговых статусов и преимуществ.

В настоящее время ЕС опять поместил Конфедерацию в «серый список налоговых оазисовВнешняя ссылка», и если страна не реформирует быстро своё налоговое законодательство, то не исключено, что она может оказаться уже в «чёрном списке». По мнению правительства проект STAF носит характер более справедливый и прозрачныйВнешняя ссылка, чем прошлая налоговая реформа. В основе своей ничего с тех не поменялось: иностранные компании больше не будут иметь возможности работать в особых «налоговых режимах», налоговые условия будут одинаковыми как для иностранных фирм, так и для своих, швейцарских.

Но как тогда сохранить Швейцарию в качестве привлекательной площадки для ведения бизнеса? Надо везде, во всех кантонах, понизить ставки налогообложения предприятий и коммерческой деятельности. Взамен предлагается, например, ввести специальный налоговый режим под названием Patentbox, который предполагает льготное налогообложение прибыли, получаемой за счет реализации на рынке (в виде товаров или услуг) инновационных технологий, разработанных и запатентованных в Швейцарии.

Такой же льготный режим предусмотрен для проектов по организации и проведению в стране НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ инновационного профиля). Правда и здесь не обойтись без ограничений: выводить из налогооблагаемой базы можно будет не более соответственно 70% прибыли и 50% инвестиций. Акционеры компаний инновационного профиля должны будут указывать в налоговых декларациях 70% своих доходов от владения соответствующими акциями при уплате подоходного федерального налога и по меньшей мере 50% при уплате местных кантональных налогов.

Налоговый режим Швейцария менее привлекательна для иностранного бизнеса, чем раньше? Швейцария скатилась вниз в рейтинге налоговой и деловой привлекательности, став, скорее, «середнячком»: итог исследования Университета Мюнхена. Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 9:00

Такие же ограничения предусмотрены в случае, если соответствующая кантональная налоговая практика предполагает некие «переходные периоды» с сохранением прежнего налогового порядка. Но главное, что федеральный центр понимает — снижение ставок налогообложения предприятий и коммерческой деятельности приведет к тому, что кантоны могут недосчитаться серьезных сумм налоговых поступлений. Поэтому здесь предусмотрен ряд компенсирующих мер. Со своей стороны сами кантоны, — и к этому призывают их из Берна, — должны сделать тоже самое по отношение к общинам.

Почему на сей раз налоговая реформа сопряжена с реформой пенсионной? Конец цитаты

В самом деле, почему? А главное, как удалось соорудить такой конструкт, для успеха которого от всех сторон потребовалась неслыханная степень готовности к самым серьёзным компромиссам? А все дело в том, что правительство прекрасно понимало: сокращение объемов налоговых поступлений в кантональные бюджеты приведет к нехватке средств в тех «бюджетах», откуда государство, то есть в данном случае кантоны, выплачивают свою долю в рамках солидарного (вместе с работодателями) формирования «первой опоры» швейцарской системы пенсионного страхования (ниже можно уточнить, как устроена вся эта система целиком).

У левых тогда будет законный повод «влезть на броневик», а это чревато поражением всего столь важного референдума и еще одним провалом налоговой реформы. В качестве компенсации федеральное правительство предложило, поэтому, повысить социальные выплаты на детей.

(swissinfo.ch)

Как сделать это в реальности? Не рассылать же по домам деньги с почтой? Поэтому правительство предложилоВнешняя ссылка использовать механизм, в центре которого стоит задача поддержки бюджетов «первой опоры» швейцарской пенсионного системы, а именно, государственных пенсий AHV. Если совсем просто, то предлагается в зачет каждого франка, потерянного в результате снижения налогового бремени на предприятия, перечислять в качестве компенсации один франк в доход бюджетов AHV.

Однако — внимание! По большому счёту, говорить о полноценной «пенсионной реформе» в данном случае некорректно. Скорее, речь идет о налоговой реформе и о пенсионном по своему характеру техническом механизме в ее поддержку. Новая версия собственно пенсионной реформы еще только разрабатывается сейчас в недрах швейцарского Министерства внутренних дел.

Но как конкретно сопрягаются обе части этой комбинированной реформы? Конец цитаты

Пакет STAF предусматриваетВнешняя ссылка внесение поправок сразу в целый ряд законодательных актов, регулирующих те или иные аспекты финансирования пенсий AHV. Предполагается, что в результате реализации этих поправок в доход пенсии по линии «первой опоры» поступят дополнительно 2 млрд франков, в частности, за счет повышения отчислений в бюджет «первой опоры» со стороны государства и со стороны работодателей, то есть тех, кто, собственно, и формирует в Швейцарии пенсию AHV. Некоторые «жертвы» потребуются также и от работников.

В итоге 19 мая народ проголосует по всем этим механизмам и поправкам «в пакете», то есть он должен будет согласиться как с налоговой, так и с «пенсионной» частями реформы, или же отвергнуть их все, так же «оптом». С точки зрения многих юристов-экспертов такой формат голосования является по меньшей мере «сомнительным с правовой точки зрения», коль скоро в Швейцарии референдумы проводятся на основе принципа «единства материи», то есть голосовать одновременно по яблокам и кошкам нельзя.

Комбинировать можно вопросы только родственной природы: фрукты к фруктам, животные к животным. Насколько родственны вопросы налоговые и пенсионные? Большой знак вопроса! Федеральное Ведомство юстиции (Bundesamt für Justiz, автономное подразделение Федерального департамента / министерства юстиции и полиции) подчеркиваетВнешняя ссылка, что с точки зрения «единства материи» проект STAF находится «на грани допустимого», эту грань все-таки не переступая.

(swissinfo.ch)

Каковы аргументы парламента и правительства? Конец цитаты

С точки зренияВнешняя ссылка Федерального совета (кабинета министров) данная реформа является «взвешенным решением сразу двух самых насущных проблем». С одной стороны, речь идет о реформировании порядка налогообложения иностранных компаний в Швейцарии, причем сделать это надо так, чтобы Швейцария не утратила своей привлекательности в качестве мирового промышленного и делового центра. С другой стороны, пенсии AHV давно уже «стоят, качаясь», и нуждаются в дополнительных финансовых вливаниях, особенно с учетом неблагоприятных демографических перспектив.

Сделав выводы из поражения предыдущей версии налоговой реформы, парламент и правительство теперь намерены в куда большей степени поддержать кантоны и общины, предоставив им убедительную финансовую компенсацию, адекватную реальному недобору налогов в результате снижения ставки налогообложения предприятий и коммерческих компаний. Выгодно это как компаниям, так и бюджету пенсии по линии AHV. Правительство предупреждает — в случае провала и этой реформы Швейцария должна будет приготовиться к серьезным «ответным мерам» из-за рубежа, прежде всего со стороны Евросоюза, который давно уже рассматривает «особые налоговые режимы ряда кантонов» в качестве недопустимого искажения принципов честной конкуренции на европейском рынке.

С серьезными проблемами столкнутся и бюджеты пенсии по «первой опоре». Дисбалансы в их финансировании будут расти и углубляться. И именно поэтому парламентское большинство, пусть и неохотно, но все-таки поддержало этого невиданного «тянитолкая». Против выступал «обречённый альянс» в составе Швейцарской народной партии (SVP, правые консерваторы), «Зелёных» (Grüne, левые «экологисты») и «Зелёных либералов» (Grünliberalen, центр). С их точки зрения налоговое и пенсионное досье должны быть предложены гражданам отдельно, потому что только так у них «будет настоящий выбор».

Prognose der Entwicklung des AHV-Fonds bis 2040 Grafik: Prognose der Entwicklung des AHV-Fonds bis 2040

Каковы аргументы противников? Конец цитаты

Молодёжная организация партии «Зелёных» (Junge GrüneВнешняя ссылка) первой высказалась против пакета реформ STAF. Вскоре к ней присоединилась «взрослая» партия «Зелёных», левацкая организация solidaritéS и «Швейцарский профсоюз работников органов городского коммунального хозяйства» (Schweizerische Verband des Personals öffentlicher Dienste – VPODВнешняя ссылка). В январе 2019 года они закончили сбор подписейВнешняя ссылка, собрав в общей сложности 61 тыс. «автографов» граждан Швейцарии.

Для них новая версия налоговой реформы ничем не отличается от старой. С их точки зрения, заставляя народ на протяжении небольшого периода времени дважды голосовать по одному и тому же вопросу, власти открыто высказывают неуважение по отношению к воле народа. Данная реформа в их глазах есть ни что иное, как «налоговый подарок крупным транснациональным корпорациям» и их акционером, причем делается этот подарок за счет налогоплательщиков и граждан, которым угрожает дальнейшее сокращение объёмов государственной социальной помощи.

Они сожалеют, что Швейцария продолжает служить для транснациональных корпораций местом «ухода от налогов». Они признают, что дополнительное финансирование в доход бюджета системы государственного пенсионного страхования является позитивным элементом, однако грозящее сокращение финансирование сферы социального призрения и помощи в стране они считают неприемлемым.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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