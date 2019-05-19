Оружие, пенсии, налоги: сложные вопросы на референдуме в Швейцарии. (© Keystone / Alexandra Wey)

В воскресенье народ Швейцарии решит на референдуме в рамках прямой демократии несколько важных вопросов: должна ли страна реализовать у себя новые европейские нормы, регулирующие хранение и оборот легкого стрелкового, в том числе полуавтоматического, оружия, должны ли быть понижены налоги на бизнес и должно ли государство компенсировать недобор налогов, в том числе идущих на финансирование пенсий, из своего бюджета, наконец, в Берне решат, следует ли урезать социальную помощь молодым людям до 25 лет и беженцам, не желающим интегрироваться так, как этого требуют кантональные нормы?

Нынешний референдум затрагивает сразу несколько вопросов, имеющих для Швейцарии сущностный характер. Во-первых, речь идет о роли оружия в функционировании социально-политических структур. Швейцарцы, как известно, заядлые стрелки, в обороте в стране находится огромное количество стволов, что, с другой стороны, особенно и не заметно, тем более что регулярных и массовых расстрелов как в США тут никогда не происходит.

ДОСЬЕ Референдум 19 мая 2019 года Поправки в оружейное законодательство и налогово-пенсионная реформа на референдуме в Швейцарии.

Европейские оружейные нормы, однако, были недавно ужесточены в связи сразу с несколькими громкими и резонансными терактами. Причем здесь Швейцария, не входящая в ЕС? А при том, что она входит в Шенген, а потому юридические новеллы, ужесточающие оборот оружия, прежде всего полуавтоматического, для нее обязательны. С другой стороны, а как они отразятся на сложившейся в Швейцарии практике в области надзора за оружием в руках граждан? Не говоря уже о чисто символическом аспекте: оружие в руках швейцарца — это символ гражданской доблести наряду с налоговой декларацией, федерализмом (локальная автономия), правами человека и гражданина и правом на свободный бизнес.

Второй вопрос не менее важен. Речь идёт о пресловутых «особых налоговых режимах» ряда кантонов Швейцарии, в которых издавна уже функционируют особо выгодные фискальные условия для иностранного бизнеса. Евросоюз давно уже критикует эти «режимы», считая их нарушением принципов честной конкуренции и рассматривая их в качестве государственной поддержки в адрес бизнеса, искажающей принципы рынка и в противоречащей положениям швейцарско-европейского Соглашения о свободной торговле от 1972 года.

Впрочем, эта критика была слышна несколько десятков лет и она могла бы продолжаться еще столько же, если бы не новые нормы ОЭСР в области борьбы с уходом от налогов и противодействия отмыванию/легализации преступных капиталов. Швейцария уже имплементировала у себя эти нормы, а потому «особые налоговые режимы» стали в глазах ЕС вдвойне подозрительными. В итоге, в основном подчиняясь давлению извне, Швейцария была вынуждена найти какое-то решение этой проблемы.

Вкратце речь идет о том, чтобы, во-первых, уровнять налоговые условия для бизнеса вообще, как зарубежного, так и отечественного, в сторону понижения, разумеется, фискального бремени, восполнив недобор налогов, в том числе в части финансирования пенсий, за счет, во-вторых, целого ряда мер (выплаты в бюджет пенсий из доходов государства, поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин, создание особо выгодных налоговых условий для инновационного бизнеса и для НИОКР — эта последняя мера призвана сохранить привлекательность Швейцарии для инновационных разработок, сделав ее менее выгодной для «отмывочных» фирм-почтовых ящиков).

Швейцарцы не боятся перемен

Всё это довольно-таки серьёзные перемены, поэтому, разумеется, в этой стране столь важные вопросы не отдают на откуп политикам и «экспертам». Свое мнение по ним должен высказать народ, которому, собственно, и придётся нести всю тяжесть, связанную с реализацией двух давно назревших мер в области реформирования налоговой системы и сохранения в среднесрочной перспективе устойчивости пенсионной системы, а также в сфере обновления оружейного законодательства в соответствии с новыми шенгенскими нормами (в противном случае, в теории, Швейцарии грозил бы выход из числа шенгенских стран).

(swissinfo.ch)

По данным последних опросов народ склонен поддержать обе реформы, и оружейную, и налогово-пенсионную. В целом в Швейцарии, в стране, которая пока оставалась в стороне от терактов с применением полуавтоматического стрелкового оружия, все понимают, что меры, принятые в ЕС в плане лучшего контроля за «стволами» и создания условий для более точного отслеживания происхождения ЛСО, вполне оправданы. Уж очень резонансными оказались последние теракты, потрясшие Европу, включая расстрел редакции французского сатирического журнала «Шарли Эбдо».

Кроме того, и это объективный факт, Брюссель в плане своих мер по законодательному «закручиванию гаек» в оружейной сфере, пошел на довольно-таки большие уступки Швейцарии, стране давних стрелковых традиций, включая огромную популярность и численность стрелковых клубов и объединений и традицию вручать военнослужащим при увольнении в запас их штатное оружие, которое те могут забирать с собой на «гражданку».

Учитывая, что такого рода структуры и традиции, которых нет в Европе, играют в Швейцарии роль довольно эффективных механизмов контроля, точнее, что очень важно, добровольного социального самоконтроля, Брюссель не стал запрещать швейцарцам, как и раньше, владеть штурмовыми винтовками и забирать их с собой из армии на «дембель». Единственное ужесточение: владельцы такого оружия должны будут предоставить властям справку о своем членстве в стрелковом клубе или объединении, а при покупке нового полуавтоматического ствола они должны будут получать особый допуск кантональных надзорных органов.

«Мы любим Шенген»

Правительство, парламент и все политические партии, за исключением правоконсервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei — SVP) поддерживают все эти правовые новеллы в области оружейного законодательства. Они убеждены, что поправки в это законодательство ни в коей мере не нанесут удар по традициям стрелкового искусства в стране, позволив, в обмен, остаться в списке шенгенских стран.

В любой другой стране такого рода поправки давно бы уже вошли в силу поверх голов граждан — однако Швейцария есть случай особый. Прямая демократия позволяет выносить на суд всего народа даже законы, уже принятые и одобренные в установленном порядке федеральным парламентом. Что и сделало общественное объединение «Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz», заявив, что оно с такими поправками не согласно, а потому оно предлагает обсудить их всем народом.

Члены этого комитета «сторонников интересов Швейцарии в области стрелковых спорта и традиций», а также сторонники SVP, считают, что такие поправки являются шагом к «стремлению элит Европы разоружить Швейцарию», и что отказ Швейцарии с ними вовсе не грозит ей исключением из Шенгена, потому что сама Европа не решится выкинуть из общего пространства гражданской европейской мобильности такую важную страну, как Швейцария.

Ниже налоги, выше пенсия (AHV)

Второй вопрос, вынесенный на референдум, несколько сложней. Если совсем коротко и просто, то речь идет, по сути, о повторном голосовании по двум пакетам реформ, уже ранее отвергнутым по отдельности избирателями. Одна из них касается порядка реформирования налогообложения иностранных компаний холдингового типа. В феврале 2017 года реформа была провалена народом большинством в 59% голосов избирателей. В рамках второй реформы речь шла об изменениях в порядке функционирования так называемой «первой опоры» швейцарской системы пенсионного обеспечения (Какие еще есть опоры? Узнайте из инфографики ниже!). Эту реформу народ отверг на референдуме в сентябре 2017 года большинством в 53% голосов.

(swissinfo.ch)

Теперь правительство предлагает народу «еще раз подумать», для чего 19 мая ему будет предложено решить судьбу этих двух реформ, но уже в одном пакете, носящем общее название «Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung», коротко STAF («О проекте федерального закона относительно порядка реформирования налогообложения холдинговых компаний и о перспективах финансирования государственной пенсии AHV»). Звучит зубодробительно? Увы, так оно и есть! Закон прошел все положенные этапы в парламенте, но в Швейцарии царит прямая демократия, а это значит, что уже принятые парламентом законы можно выносить на суд народа. Этим правом воспользовались в стране несколько организаций и структур (партия «Зелёных», «Молодые социалисты», профсоюзы), и вот теперь народу придется 19-го опять идти к урнам и голосовать. О чём конкретно?

После того как предыдущая налоговая реформа уже почти два года назад потерпела поражение на референдуме, правительство Швейцарии не стало терять времени и начало лихорадочно придумывать ее новый вариант. Время бежит: Швейцария ведь обязалась перенять новые нормы ОЭСР и отказаться от практики предоставления иностранным компаниям, особенно холдингового типа, а также управляющим компаниям, особых налоговых статусов и преимуществ.

Налоговый режим Швейцария менее привлекательна для иностранного бизнеса, чем раньше? Швейцария скатилась вниз в рейтинге налоговой и деловой привлекательности, став, скорее, «середнячком»: итог исследования Университета Мюнхена. Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 9:00

В настоящее время ЕС опять поместил Конфедерацию в «серый список налоговых оазисов», и если страна быстро не реформирует своё налоговое законодательство, то не исключено, что она может оказаться уже в «чёрном списке». По мнению правительства, проект STAF носит характер более справедливый и прозрачный, чем прошлая налоговая реформа. В основе своей ничего с тех пор не поменялось: иностранные компании больше не будут иметь возможности работать в особых «налоговых режимах» — налоговые условия будут одинаковыми как для иностранных фирм, так и для своих, швейцарских.

Сохранить привлекательность?

Но как тогда сохранить Швейцарию в качестве привлекательной площадки для ведения бизнеса? Надо везде, во всех кантонах понизить ставки налогообложения предприятий и коммерческой деятельности. Взамен предлагается, например, ввести специальный налоговый режим под названием Patentbox, который предполагает льготное налогообложение прибыли, получаемой за счет реализации на рынке (в виде товаров или услуг) инновационных технологий, разработанных и запатентованных в Швейцарии.

Такой же льготный режим предусмотрен для проектов по организации и проведению в стране НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ инновационного профиля). Но главное, что федеральный центр понимает — снижение ставок налогообложения предприятий и коммерческой деятельности приведет к тому, что кантоны могут недосчитаться серьезных сумм налоговых поступлений. Поэтому здесь предусмотрен ряд компенсирующих мер. Со своей стороны, сами кантоны — и к этому призывают их из Берна — должны сделать тоже самое по отношению к общинам. Как сделать это в реальности? Не рассылать же по домам деньги с почтой? Поэтому правительство предложило использовать механизм, в центре которого стоит задача поддержки бюджетов «первой опоры» швейцарской пенсионного системы, а именно государственных пенсий AHV.

Если совсем просто, то предлагается в зачет каждого франка, потерянного в результате снижения налогового бремени на предприятия, перечислять в качестве компенсации один франк в доход бюджетов AHV. Однако — внимание! По большому счёту, говорить о полноценной «пенсионной реформе» в данном случае некорректно. Скорее речь идет о налоговой реформе и о пенсионном по своему характеру техническом механизме в ее поддержку. Новая версия собственно пенсионной реформы еще только разрабатывается сейчас в недрах швейцарского Министерства внутренних дел.

Левые в нерешительности

Большинство в парламенте (социалисты, либералы, демохристиане) поддерживают этот, как они говорят, «гнилой компромисс». Он позволит Швейцарии, с их точки зрения, не выпадать из глобального правового режима в области, в частности, автоматического обмена банковскими данными и усиления противодействия уходу от налогов и отмыванию незаконно нажитых капиталов.

Одновременно Швейцария останется для иностранного бизнеса привлекательной площадкой для ведения деловой активности, с некоторыми поправками в акцентировке: для «реального бизнеса» в области инноваций она станет еще более привлекательной, но куда менее привлекательной она будет для спекулятивных компаний — почтовых ящиков. Кроме того, что важно в не меньшей степени, эта налоговая реформа позволит укрепить финансовый базис швейцарской системы пенсионного обеспечения (речь идет о государственной пенсии AHV). Тем не менее, не забываем о прямой демократии. Левые силы в Швейцарии, а также профсоюзы, не согласились с такой реформой и вынесли ее на референдум. Против реформы высказались и умеренные швейцарские «Зелёные либералы» (GLP).

Их главный критический пункт: налогообложение иностранных «статусных» компаний и пенсии не имеют между собой почти ничего общего, а потому таким законопроектом нарушается принцип «единства материи» (сопрягать в единый пакет можно только родственные темы, в противном случае людей лишают выбора и, по сути, подвергают политическому шантажу и принуждению). Второй пункт: реформа является налоговым подарком крупному бизнесу за счет средств налогоплательщиков, а новый налоговый режим Patentbox станет на практике просто новой формой уклонения от налогов и отмывания капиталов.

Что касается кантональных голосований, то обращает на себя референдум в кантоне Берн по порядку и объемам выплаты социальной помощи. Его результат может стать «сигналом» для всей Швейцарии. Подробности в материале ниже.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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