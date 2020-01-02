В последние годы дебаты на тему влияния большого окружающего мира на маленькую Швейцарию в стране несколько приутихли. Кто ей чужой, кто свой: в целом ответы на все такого рода вопросы были вроде бы даны.

В 2020 году ситуация изменится, и довольно заметно. В давний «спор гельветов между собой» будут «вставлены новые батарейки», и речь опять пойдет об интеграции и социальной изоляции, об идентичности, о том, что нас объединяет, о том, что разводит по разные стороны, и о том, какую роль должны / могут / имеют право играть различия в повседневной социальной жизни? Представляем вторую часть нашего новогоднего прогноза, посвященную, прежде всего, политике.

Дальнейшее сближение с Евросоюзом? Конец инфобокса

Давайте сделаем это «по-быстрому»? Данный вопрос к Швейцарии и Евросоюзу не относится ни в коей мере. После консультаций, переговоров, споров и дискуссий, длящихся уже более четырех лет, так называемое Рамочное соглашение между Берном и Брюсселем так до сих пор и не подписано. Даже наоборот, чем ближе к финалу процесс переговоров, тем тяжелее становится сторонам продвигаться вперед.

Год 2019-й был в этой сфере годом стагнации. Евросоюз ясно дал понять, что проводить дополнительные переговоры по некоторым спорным с точки зрения Берна вопросам и пунктам Соглашения он не собирается. А в Швейцарии тот проект Соглашения, который существует сейчас, не находит одобрения парламентского большинства. Да и на всенародном референдуме он был бы скорее всего отвергнут.

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В 2020 году ситуация здесь останется неопределенной. Наблюдатели считают, что при новом председателе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) Берну вряд ли стоит ожидать от Брюсселя каких-то серьезных подвижек или новых акцентов, ведь ее свобода действий довольно серьёзно ограничена. Ожидается, что первую неформальную встречу с ней министры правительства Швейцарии проведут уже во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2020 года.

Швейцарцы, скорее всего, попросят Урсуле фон лер Ляйен «не раскачивать лодку», потому что страну в мае 2020 года ожидает сложный референдум по «Ограничительной инициативеВнешняя ссылка» Швейцарской народной партии (SVP), предлагающей вообще денонсировать режим свободы перемещения между ЕС и Швейцарий. И в такой ситуации любые резкие высказывания из Брюсселя способны оказать на исход этого голосования более чем непредсказуемое влияние.

И если народ Швейцарии проголосует «за», то это будет равносильно принципиальному и полному разрыву с Европой. Более вероятно, однако, что граждане отвергнут такого рода перспективу. И такое решение было бы прекрасным исходным пунктом для последнего броска к окончательному финалу и к новым отношениям Швейцарии со своим важнейшим торговым партнёром в Европе.

Партнерские отношения с Китаем: испытание на прочность? Конец инфобокса

В непростой международной обстановке отношения с великими державами, такими, как США, Китай и Россия, приобретают для Швейцарии едва ли не приоритетное значение. Новая внешнеполитическая стратегия страны на период до 2028 годаВнешняя ссылка, представленная недавно ведомством И. Кассиса, преследует одну, но очень труднодостижимую цель: в ситуации, когда на международной арене переживает ренессанс казалось бы прочно забытая и неожиданно вновь вынырнувшая из 19-го века силовая «большая политика европейских кабинетов», Швейцария должна консолидироваться и начать проводить более согласованный и четко различимый дипломатический курс.

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При этом возникает проблема: как увязать статус нейтральной страны с необходимостью чаще, чем обычно, «позиционировать» себя и «показывать флаг» в таких сложных ситуациях, как, например, конфликт на востоке Украины? И как быть Берну в случае, если торговые споры между США и Китаем вдруг, паче чаяния, перейдут в фазу полноценной торговой войны? Ну а пока, особенно после обнародования документов о систематическом преследовании и интернировании уйгуровВнешняя ссылка пекинскими властями, швейцарцы начали относиться к сотрудничеству с Китаем, например, в рамках проекта создания «Нового шелкового пути», с куда более значительным скепсисом.

Трудовая иммиграция, или «Пределы контроля»? Конец инфобокса

О так называемой «Ограничительной инициативе» (Begrenzungsinitiative), запущенной консервативной Швейцарской народной партией, мы уже говорили вчера в прошлом нашем обзоре-прогнозе. Однако если оставить в стороне ее экономические аспекты, то мы увидим, что этот законопроект станет целым ведром «масла», вновь подлитого в огонь старых дебатов о швейцарской национальной идентичности, о своих и чужих, о коренных жителях страны и об иностранцах.

Выступая вроде бы с благородным намерением вернуть Швейцарии право автономно управлять иммиграцией и притоком в страну иностранных кадров, Швейцарская народная партия, на самом деле наконец ребром ставит вопрос о том, какие отношения с огромным окружающим миром в ближайшие годы хочет выстраивать маленькая альпийская страна? Вопрос нетривиальный и непраздный. Простого ответа на него нет. Правительство Швейцарии выступает, разумеется, против. Парламент тоже.

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Более жесткая политика по отношению к беженцам Конец инфобокса

В сфере предоставления политического убежища Швейцария тоже намерена в новом году заметно «закрутить гайки». Правительство, в частности, хочет запретить претендентам на получение статуса беженца, вынужденным мигрантам, имеющим статус «принятых временно» и лицам, нуждающимся в защите, зарубежные поездки за исключением поездок, необходимых для процедуры получения убежища или для реадмиссии (депортации). В самом деле, внешне ситуация выглядит странно: беженец утверждает, что его преследуют на его исторической родине, но, получив статус беженца, он начинает спокойно ездить к себе домой «на каникулы», «на свадьбы» и так далее.

Организации помощи беженцам, разумеется, такие планы отвергают, усматривая в них факт нарушения базовых прав человека, и даже посягательство на свободу передвижения. Они напоминают также и о том, что для этих людей зарубежные поездки часто являются единственной возможностью поддерживать контакт с семьей и друзьями. Сторонники таких планов говорят, что если беженец спокойно ездит к себе домой, значит он обманул власти Швейцарии, и что его цель — не спастись от смерти, а просто обеспечить себе возможность «хорошо жить», имея все права и не имея никаких обязанностей.

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Этот вопрос также сложен и однозначного ответа на него пока не просматривается. Ожидается, что парламент Швейцарии одобрит такие предложения правительства. Будут ли они вынесены на референдум? Не исключено. Запланировано и еще одно ужесточение: в будущем власти Швейцарии могут получить право принимать решение об изъятии у претендентов на получение убежища компьютеров и/или мобильных телефонов с целью расширения оперативно-розыскные полномочий и возможностей миграционных властей на случай, если те, например, не смогут установить личность претендента на получение статуса беженца при помощи других средств.

Что касается перспектив, то в Швейцарии ожидают дальнейший спад числа ходатайств о предоставлении политического убежища. Начиная с 2015 года, когда число ходатайств достигло своего пика, оно с каждым годом неуклонно уменьшается. В настоящий момент в Федеральном ведомстве по вопросам миграции находятся 13 тыс. ходатайств, тогда как четыре года назад их было 39 тыс.

Запретить нельзя носить: где поставить запятую? Конец инфобокса

Запретят ли ношение на всей территории страны предметов гардероба, полностью скрывающих лицо, включая платки левых и правых политических радикалов, а также паранджу и никаб? В 2020 году парламент будет заниматься как народной законодательной инициативой «Ja zum VerhüllungsverbotВнешняя ссылка» («В пользу запрета сокрытия лица в обществе»), так и косвенным встречным контрпредложением правительства.

Идея запретить такие одежды исходит от так называемого «Эгеркингского комитета» (Egerkinger KomiteeВнешняя ссылка), который в своё время приобрел мировую известность благодаря своей инициативе о запрете строительства в Швейцарии новых минаретов. Она была выдвинута из опасения, что помимо уже существующих в Швейцарии четырех минаретов будут построены новые, а они являются не просто башенками, а «символами властных притязаний». В пользу такого запрета в своё время на референдуме проголосовали 53,4% его участников.

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В январе 2017 года этот же комитет, состоящий в основном из членов правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP), вынес на рассмотрение народа проект инициативы о полном запрете ношения таких скрывающих лицо одежд в Швейцарии. В Швейцарии этот запрет затронул бы не более двух десятков женщин. Авторы инициативы не хотят приобрести репутацию врагов ислама, они говорят, что их предложение направлено и против политических погромщиков, бесчинствующих во время демонстраций.

Правительство Швейцарии считает этот законопроект слишком радикальным и выдвигает встречное предложение, которое предусматривает, например, более строгие правила проверки идентичности и личного досмотра, в частности, при организации спортивных матчей, концертов и массовых уличных мероприятий. В результате на всенародное голосование этот вопрос будет возможно поставлен лишь в 2021 году. На кантональном уровне, в Тичино и Санкт-Галлене, уже действует запрет на появление в общественных местах с закрытым лицом.



Перевод с немецкого: Юлия Немченко.

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