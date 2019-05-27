В отчете говорится, что Россия и Китай стоят за компьютерными взломами и шпионажем в Швейцарии. (Keystone)

По данным Федеральной разведывательной службы Швейцарии (NDB), российская шпионская активность в стране продолжает оставаться на высоком уровне. Еще одной из основных проблем является экономический шпионаж со стороны Китая. В своем ежегодном отчете «Безопасность в Швейцарии в 2019 годуВнешняя ссылка» швейцарская разведка также указывает на опасность терроризма и усиление правых сил в качестве угрозы безопасности Швейцарии.

Как говорится в этом документе, около трети аккредитованных в Швейцарии российских дипломатов либо являются сотрудниками российских спецслужб, либо подозреваются в этом, и это – не считая тех, кто приезжает в эту страну временно, вследствие чего Швейцария является одним из европейских центров шпионажа России.

Подвергся критике и Китай, который представляет для безопасности Швейцарии особую угрозу, когда речь идет об экономическом шпионаже. В докладе говорится, что выводы, сделанные на основании недавних инцидентов, предполагают действия нескольких групп хакеров, связанных с китайскими спецслужбами.

Высокой остается и угроза терроризма. Вместе со своими европейскими соседями Швейцария также обеспокоена тем, как поступить с освобожденными из тюрьмы джихадистами, с теми, кто состоял в исламистских группировках и находится сейчас в местах лишения свободы, а также с теми, кто отправился воевать за них в другие страны и был возвращен обратно.

В прошлом году Федеральная служба разведки также отметила тревожный рост правого экстремизма. В ее отчете говорится, что у целого ряда крайне правых группировок существуют общедоступные интернет-сайты, а одна группа в кантоне Во открыла собственный офис. По данным службы разведки, эти объединения обладают значительным количеством огнестрельного оружия, а их активисты обучены использованию огнестрельного оружия и боевым видам спорта. При этом крайние правые продолжают действовать тайно, чтобы не допустить, чтобы их деятельность была скомпрометирована общественным давлением.

В докладе говорится, что это может привести к конфликтам и к насилию. Угроза насилия предсказывается и в случае, если экстремисты сплотятся вокруг такой проблемы общества, как увеличение иммиграции или атака террористическая атака.

Согласно докладу, угрозу может представлять и левый экстремизм, а также вероятность столкновений на демонстрациях между крайне левыми и крайне правыми.

Наша служба Руководство для начинающих шпионов в Швейцарии Вы хотите начать вести разведывательную деятельность в Швейцарии? Очень хорошо, но сначала прочитайте наш краткий мануал! Автор: Игорь Петров











Подготовила: Людмила Клот.

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