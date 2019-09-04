Петер Патрик Рот просто «сильно увлекается языком символов».

(Инстаграм)

Управляющий директор компании по производству матрасов RovivaВнешняя ссылка из кантона Берн охотно позирует в социальных сетях в «спортивной» одежде со скрытой нацисткой символикой. Кроме того, он является основателем компании, которая из Швейцарии торгует продукцией российского лейбла «White Rex», за которым скрывается Денис Никитин, ведущий представитель российского правоэкстремистского сообщества спортивных единоборств. Эту историю раскрутили расследовательская редакция издательского холдинга «Тамедиа» и журналисты общественного (негосударственного) телеканала SRFВнешняя ссылка.

Петер Патрик Рот (Peter Patrik Roth, 48) в Швейцарии довольно известная личность, нередко появляющаяся на страницах прессы и на телеэкранах: недавно его можно было увидеть в популярном ток-шоу Курта Эшенбахера (Kurt Eschenbacher). Однако фотографии, которые постит он у себя в Инстаграме вызывают по меньшей мере недоумение. Их стилистика однозначно имеет коннотации, напоминающие символику неонацистов, включая так называемое «черное солнце». По информации германского ведомства защиты конституции такие символы, более или менее скрытые и замаскированные, находят в последнее время большее применение в неонацистских кругах. При желании в них можно усмотреть и нечто, напоминающее свастику.

Как сообщает швейцарское Федеральное ведомство юстиции (Bundesamt für Justiz) публикация в социальных сетях такого рода символики является уголовно наказуемым деянием только в комбинации с пропагандой расистской идеологии. Насколько это имеет место в каждом отдельном случае: это должен решать суд. Сам Петер Патрик Рот, к которому по телефону обратились журналисты «Тамедиа», отвечает, что все это придумала пресса и ничего из этого не соответствует действительности.

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Представляющая его интересы адвокатская контора из Цюриха, владеет которой известный юрист Валентин Ландманн (Valentin LandmannВнешняя ссылка) не уточняет, имеет ли их клиент склонность к неонацистским идеям. В передаче канала SRF «Rundschau» В. Ландманн указал, что Петер Патрик Рот просто «сильно увлекается языком символов». Пресс-отдел компании Roviva подчеркивает в ответ на запрос, что «то, какую одежду носит господин Рот в своё свободное время это его личное дело», и что «выбор гардероба не стоит в какой-либо связи с его работой в качестве главы данной фирмы». Политических комментариев П. П. Рот не делает.

Однако даже у себя в офисе, где он находится, если только в данный момент он не «качает железо» в спортзале, он носит майки с логотипом лейбла «White Rex», за которым скрывается Денис Никитин, ведущий представитель российского правоэкстремистского сообщества спортивных единоборств. Этот логотип, так называемый «коловрат», является распространённым символом среди русских неофашистов. Сам лейбл «White Rex» обращается, прежде всего, к спортсменам, убежденным в превосходстве белой расы. Среди слоганов лейбла отмечены такие фразы, как «Мы верим в силу/насилие», и «Спокойной ночи, левые»: их можно увидеть в профиле лейбла в российской социальной сети «В контакте». Последний лозунг был размещен там сразу после столкновений в американском Шарлоттсвиле. Многие эксперты в рамках этого сюжета также указывают на российские следы.

Дух боевых традиций

Какое это все отношение имеет швейцарец Петер Патрик Рот? В 2017 году он вместе со своим компаньоном Флорианом Гербером (Florian Gerber) основал в городе Лотцвиль (Lotzwill, BE), в нескольких километрах от города Ванген ан дер Ааре (Wangen an der Aare), где расположена упомянутая матрасная фабрика, компанию Fighttex AGВнешняя ссылка. Она является ритейлером продукции лейбла «White Rex», российский аккаунт которого в сети «В контакте» имеет прямой линк, ведущий на сайт фирмы Fighttex AG. Половина акций фирмы, судя по информации швейцарского Торгово-коммерческого реестра (Handelsregister), принадлежит Петеру Патрику Роту.

Его адвокат утверждает, что в случае с этими акциями речь идет только «об инвестициях», потому что «с точки зрения моего клиента боевые искусства сейчас являются очень перспективным и быстро растущим рынком. Однако упомянутый Флориан Гербер является среди швейцарских неонаци довольно известным персонажем, а сам Петер Патрик Рот активно «лайкает» в сетях все, что имеет отношение к швейцарской осколочной неонацистской «Партии национально ориентированных швейцарцев» (P.N.O.S.), имеющей определенное влияние в бернском регионе вокруг города Лангенталь.

Кроме того, компания Fighttex AG поддерживает сайт, на котором регулярно публикуются призывы «ко всем европейцам объединиться в духе боевых традиций предков и объявить войну современному миру». Официально этот сайт зарегистрирован на имя известного швейцарского неонаци из кантона Вале Сильвана Ге-Колле (Silvan Gex-Collet). Сам Петер Патрик Рот прекрасно лично знает Дениса Никитина (Капустина), который, как указывал недавно журнал «Шпигель», прекрасно говорит по-немецки, имеет гражданство России и вид на жительство в ФРГ.

«Въезд запрещён»

Он считается одной из центральных фигур европейской неонацистской сети, а основанный в 2008 году бренд одежды «White Rex» сегодня является «не просто маркой одежды, но и организатором и спонсором мероприятий по спортивным единоборствам по всей Европе». Недавно власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия запретили Денису Никитину въезд, что означает, что теперь ему закрыт въезд и в Швейцарию, которая не входит в ЕС, но является членом Шенгенского соглашения.

Журналисты «Шпигель» также задаются вопросом, «а может быть, Денис Капустин, будучи подстрекателем к беспорядкам, находится под влиянием российских спецслужб? Эту теорию считают убедительной не все немецкие эксперты по контрразведке. Некоторые обращают внимание на то, что Капустин большей частью находится во враждующей с Россией Украине. Однако в целом немецкие органы госбезопасности не могут исключать того, что Кремль может поддерживать экстремистов в Германии». Интересно, что и Д. Капустин приехал в Германию по еврейской линии, и сам Петер Патрик Рот дает работу у себя на фабрике мигрантам.

В продолжение темы: о том, как «пророссийские сепаратисты обучают в Швейцарии боевиков» читайте в материале ниже.

Политика и спецслужбы Москва обучает в Швейцарии группы боевиков? Расследование швейцарской газеты SonntagsBlick: под прикрытием спортивных школ в Берне, Цюрихе и Лугано Москва, якобы, обучает группы боевиков. Этот контент был опубликован 3 декабря 2018 г. 8:37



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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