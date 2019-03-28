Намереваясь пересечь границу, посмотрите на свой паспорт: в зависимости от его цвета процесс пересечения государственных рубежей может стать делом либо очень легким, либо чрезвычайно трудным. На фото: пограничный КПП Тоне-Вайар (Thonex-Vallard) на франко-швейцарской границе.

(© Keystone / Martial Trezzini)

В последние годы число сотрудников швейцарского Корпуса погранохраны (GWKВнешняя ссылка) постоянно росло, тем не менее, для швейцарского парламента этого недостаточно, он требует увеличения численности личного состава GWK и создания новых должностных единиц.

Стремление усилить пограничный контроль и вернуться к былому значению, которое некогда придавалось национальным рубежам, наблюдается сегодня по всей Европе, и это несмотря на то, что сегодня само понятие границы давно уже стало качественно иным, не имеющим ничего общего с колючей проволокой, пограничными собаками и следовыми полосами.

Характер и основы организации службы погранохраны, бюджетные и кадровые ресурсы, необходимые для обеспечения адекватного пограничного режима, и многие другие вопросы, связанные с охраной границ Швейцарии регулярно становятся предметами жёстких дебатов на повышенных тонах между швейцарским парламентом и правительством, Федеральным советом.

Увеличить численность Швейцарского корпуса погранохраны (Grenzwachtkorps — GWKВнешняя ссылка) уже на протяжении ряда последних лет требуют приграничные кантоны и парламент, обеспокоенные проблемами миграционных потоков и вопросами, связанными с беженцами. Соответственно в декабре прошлого 2018 года парламентарии обеих палат федерального парламента проголосовали за выделение из федерального бюджета на 2019 год дополнительных средств с целью создания 44 новых рабочих мест для пограничников.

Правительство Швейцарии, однако, не очень пока понимает, что ему делать с этим подарком, потому что само оно тоже намерено провести реформу пограничной охраны, однако не путем численного увеличения личного состава, но методами качественной технической и инфраструктурной модернизаци. Намеченный пакет мер такой модернизации, сведённый воедино в рамках проекта DaziTВнешняя ссылка, предусматривает, например, провести в период до 2026 года полную компьютерную модернизацию всей Таможенной службы Швейцарии (Eidgenössische ZollverwaltungВнешняя ссылка).

Graphique gardes-frontière график

Цель состоит в том, чтобы, переведя на электронные рельсы все основные служебные процедуры, дать сотрудникам больше времени для решения основных задач, то есть на осуществление ими таможенного контроля товарных потоков и выборочного персонального досмотра лиц, пересекающих границу Швейцарии. Напомним, что Конфедерация входит в Шенген, но не является участником единого таможенного пространства Европейского союза.

Такой курс нашел хотя и небольшое, но все-таки большинство в малой палате парламента, в Совете кантонов, вызывав недовольство большой палаты, Национального совета. С точки зрения соответствующего парламентского Комитета по вопросам политики безопасности, правительство слишком медленно реализует программу модернизации погранично-таможенной службы страны. В будущем депутаты намерены оказывать давление на Федеральный совет, с тем чтобы он «перестал спать в оглоблях».

Фредерик Жиро.

(UniGE)

Стремление усилить пограничный контроль и вернуться к былому значению, которое некогда придавалось национальным рубежам, наблюдается сегодня по всей Европе, и это несмотря на то, что сегодня само понятие границы давно уже стало качественно иным, не имеющим ничего общего с колючей проволокой, пограничными собаками и следовыми полосами.

Об этом рассказал в интервью swissinfo.ch Фредерик Жиро (Frédéric GirautВнешняя ссылка), профессор Факультета географии и окружающей среды Женевского университета со специализацией на политической географии и проблемах территориального развития.

swissinfo.ch: Швейцария расположена в самом центре Европы. Значит ли это, что у нее сложились какие-то особенные отношения с понятием государственной границы?

Фредерик Жиро: Швейцария, будучи небольшим нейтральным государством в самом сердце Европы, всегда придерживалась несколько парадоксальных позиций. С одной стороны, Швейцария — это государство, которое всегда обязано было и постоянно стремилось чётко отделять себя от своих могущественных соседей. С другой стороны, Швейцария всегда была транзитной страной и служила посредником и мостиком, соединяющим великие державы.

В ее истории можно на любом этапе заметить наличие диалектической взаимозависимости и одновренно противоречия между желанием активно отстаивать свою национальную, культурную, экономическую и политическую самобытность, чётко очерчивая собственные границы, и стремлением усиливать и подчеркивать свое позиционирование в качестве важного международного промышленного, финансового, дипломатического центра.

Первый аспект проявляется в постоянном педалировании своей «инаковости», заключенной в пределах ясно проведённых границ, второй аспект вёл к возникновению необходимости поддерживать хорошие отношения не только с сопредельными странами, но и с партнёрами по международным структурам многосторонней дипломатии.

Политика и экономика Членство в Шенгене позитивно для Швейцарии Федеральное правительство Швейцарии: участие в Шенгенском и Дублинском соглашениях оправдано как финансово, так и экономически. Этот контент был опубликован 23 февраля 2018 г. 10:53 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Schengen/Dublin accords are ‘positive’ for Switzerland

swissinfo.ch: Если посмотреть на Европу, то мы увидим, что вопрос границ тут развивается этакими волнами: старый свет то открывает свои рубежи, переживает период свободы и «прозрачных границ», то снова откатывается в сторону мышления, характерного для «осаждённой крепости». Чем объяснить такого рода колебания?

Ф.Ж.: На мой взгляд, речь идет, прежде всего, об особенностях нашего восприятия. До недавнего времени мы обращали свое внимание прежде всего и почти только на информацию о создании все большего количества новых интегрированных пространств, обеспечивающих, например, возможности «безбарьерного» транспортного транзита. Европейцы до последнего времени были просто заворожены интеграционными процессами надгосударственного характера, например, созданием Шенгенского пространства, в результате чего, в частности, условия торговли и товарообмена решительно упростились.

Этот пограничный знак в кантоне Тичино маркирует границу Швейцарии и Италии.

(swisstopo)

Однако потом произошло расширение ЕС, членами европейского сообщества наций стали новые государства Восточной Европы, в результате чего в рамках Евросоюза возникли новые, как по своей маршрутизации, так и по своему характеру, миграционные потоки, которые воспринимались уже в качестве проблемы, особенно, если их принимались анализировать с точки зрения условий функционирования рынка труда и заработной платы.

В итоге уже тогда в Европе начал складываться политический дискурс, в рамках которого безграничная во всех смыслах личная мобильность уже не рассматривались в качестве самоцели и самостоятельной безусловной ценности. Война в Сирии и наступление так называемого «миграционного кризиса» привели к тому, что тема беженцев была открыта для себя многими политическими партиями, начавшими выдвигать лозунги укрепления национального суверенитета и усиления государствами пограничного контроля.

swissinfo.ch: А какова текущая тенденция? Государства скорее стремятся сделать так, чтобы граница оказалась «на замке», или же наоборот?

Ф.Ж.: Как всегда, одновременно происходит движение в обе стороны. С одной стороны, с точки зрения властей существуют «нежелательные» группы населения, в отношении которых принимаются разного рода рестриктивные меры. Цель — по возможности в как можно более полной мере ограничить их право пересекать государственные границы. С другой стороны, принимаются меры, которые снимают перед столь же четко определёнными группами и общественными слоями почти любые ограничения такого рода.

Поэтому с моей точки зрения мы должны отказаться от возведения «Великих китайских», — или «мексиканских», — стен, нацеленных на то, чтобы сделать невозможной вообще любую мобильность, и вместо этого сделать ставку на дифференцированный подход к миграции. В технической сфере мы должны форсировать отказ от «аналоговых», чисто физических контрольных механизмов.

swissinfo.ch: То есть вы бы хотели, как в известной песне, «открыть границу, как ворота в Кремле»?

Ф.Ж.: Я имею в виду, что в зависимости от характера миграционных потоков пограничный контроль может быть более жестким, «грубым и зримым», или же наоборот, более косвенным, нематериальным. Понятно ведь, что людские, товарные, информационные и финансовые потоки должны контролироваться и регулироваться по-разному.

Если взять индивидуальный уровень, то мы увидим, что каждый человек наделен своим собственным «мобильным статусом», с которым связано определенное количество как прав, так и ограничений. Каждый человек знает, где проходит его личная граница мобильности. В зависимости от происхождения или гражданства человек может пересекать границы исключительно легко, или же, наоборот, с большим скрипом.

Вспомним также, что пограничный контроль вовсе не начинается, или не должен начинаться, на собственно границе. Соответствующие меры могли бы реализовываться на месте возникновения миграционных потоков. В аэропортах, например, пограничный контроль уже ведь осуществляется как при прилёте, но так и при отлёте пассажира.

Пограничный контроль можно также перенести на границы той или иной крупной наднациональной зоны, в данном случае я имею в виду шенгенское пространство. Швейцарских пограничников это касается напрямую, вспомним, что швейцарские представители активно участвуют в работе Frontex (Frontières extérieures), агентства Европейского союза по безопасности внешних границ.



Швейцарская граница: цифры и факты Общая протяженность внешних границ Швейцарии составляет 1 935 километров. Швейцария граничит с пятью странами: Францией, Германией, Италией, Австрией и Княжеством Лихтенштейн. Самым протяженным (782 км) участком границы Швейцарии является рубеж, разделяющий Швейцарию и Италию. По периметру госграницы Швейцарии установлено около 7 000пограничных столбовВнешняя ссылка. Среди них встречаются и настоящие исторические раритеты, датированные порой 16-м веком. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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