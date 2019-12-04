После атаки левых активистов против консервативных политиков Роджера Кёппеля (на фото) и Кристофа Мёргели в Швейцарии начались дебаты о том, кто в стране определяет границы свободы мнений? (SRF-SWI)

Швейцария считается оплотом свободы мнений, цензура здесь запрещена, здесь нет государственных СМИ (только частные и общественные), влиять на редакционную политику никто не имеет права, каждый может говорить и писать все, что он хочет (с соблюдением базовых законов и правил журналистики, а часто и без них). Однако после атаки левых активистовВнешняя ссылка против консервативных политиков Роджера Кёппеля и Кристофа Мёргели в Швейцарии начались дебаты о том, кто в стране определяет границы свободы мнений?

Исходным пунктом дебатов стало политически мотивированное нападение левых активистов на консервативных журналистов и политиков Роджера Кёппеля (Roger Köppel, издатель журнала «Вельтвохе») и Кристофа Мёргели (Christoph Mörgeli). Закутав лица, левые активисты облили политиков соком из стаканов в цюрихском кафе Sphères. Ответственность на себя за этот акт взяла левоэкстремистская группа «Revolutionäre Jugend Zürich» («Революционная молодёжь Цюриха»), разместившаяВнешняя ссылка у себя в фейсбуке и инстаграме видео и фотографии, фиксирующие нападения.

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После этой акции объектом угроз и запугиваний стало и само культур-кафе SphèresВнешняя ссылка. Об этом хозяева заведения рассказали в интервью вечерним швейцарским новостям «10vor10». «Для нас очень неприятен тот факт, что активисты используют нас в своих целях и что против нас высказываются угрозы».

С точки зрения швейцарского эксперта по изучению и противодействию экстремизму Самуэля Альтхофа (Samuel AlthofВнешняя ссылка) такого рода акции следуют всегда одному и тому же образцу. «Таким атакам регулярно подвергались все заметные политические деятели, от Дж. Буша, Йошки Фишера до Оскара Лафонтена и Ханса Фера — это случается регулярно».

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И в самом деле, в последние годы в Швейцарии множатся случаи физических нападений на политиков, журналистов и других «лидеров общественного мнения». До сих пор в Швейцарии помнят беспорядки, которые были устроены в 2011 году во время традиционной партийной конференции консервативной Швейцарской народной партии (SVP) в историческом цюрихском ресторане AlbisgüetliВнешняя ссылка. Тогда нападению подвергся депутат парламента от SVP Ханс Фер (Hans FehrВнешняя ссылка), которому были нанесены легкие телесные повреждения.

Буквально несколько недель назад такие же беспорядки были устроены левыми экстремистами в цюрихском культур-кафе «Karl der GrosseВнешняя ссылка» во время лекции по ситуации в Чили. Экстремисты, как сообщают, забросали лектора яйцами. А этой весной в Золотурне неизвестные лица взорвалиВнешняя ссылка с применением неустановленных веществ почтовые ящики трёх политиков от партии социалистов.

Одна из пострадавших — нынешняя депутат парламента от партии социал-демократов Франциска Рот (Franziska RothВнешняя ссылка). С ее точки зрения, во многом виновата как раз «инстаграмизация» политики: «В социальных сетях очень быстро можно „раскачать настроение“, написав нечто гневное». И в самом деле: социальные сети очень сильно стирают грань между реальностями сетевой и «аналоговой».

Ущерб культуре дискуссий

Объектом политически мотивированного насилия несколько раз становился и Алекс Баур (Alex BaurВнешняя ссылка), журналист консервативного швейцарского журнала Weltwoche. В частности, левые хулиганы с закутанными лицами атаковали его в этом году в Цюрихе во время традиционных первомайских шествий. Объектом атаки стала и его супруга. Сегодня вывод с точки зрения А. Баура очевиден: «Мы имеем дело со всеобщей нетерпимостью, степень которой растёт».

Летняя пауза Что «не так» со швейцарской газетой NZZ? «Нойе Цюрхер Цайтунг», старейшая газета Швейцарии, стала «правым СМИ»? Главред Эрик Гуйер не согласен, хотя сравнением с «западным ТВ» доволен. Этот контент был опубликован 19 июля 2019 г. 11:52

Эксперт по изучению и противодействию экстремизму Самуэль Альтхоф говорит, что речь идет об изменениях в культуре дебатов. Контрагенты активнее, чем раньше, «переходят к запугиваниям. Растет желание привести дебаты к точке поляризации, что отражает и общую политическую поляризацию в обществе».

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Алекс Баур говорит, что пока ничего с этим поделать нельзя, но я «испытал и волну солидарности со мной, меня поддержали и левые политики. Многие из них открыто высказались против нетерпимости и политически мотивированного насилия, пусть даже у нас мнения по каким-то вопросам расходятся диаметрально. И это было прекрасно».

Свобода мнений под угрозой в Швейцарии?

Социалистка Ф. Рот говорит, что она не даст себя запугать. «Я продолжаю работать в привычном ритме. И как прежде я свободно встречаюсь с людьми и веду с ними дискуссии, в том числе и с теми, кто производят против меня вербальные атаки при помощи электронной почти или в соцсетях». Бесследно, впрочем, для нее та атака не прошла. «Я теперь всегда запираю входную дверь в доме, чего я раньше не делала».

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В конечном же итоге речь идет о свободе мнений. Левая группировка, которая атаковала Кёппеля и Мёргели, видит ситуацию иначе. «Кёппель и его банда расистов унижают каждый день людей про признаку цвета кожи, происхождения, социальной или половой принадлежности. „Место для всех“ это место, где нет Кёппеля и его присных. Давайте сделаем так, чтобы им стало ясно, что их нигде никто не хочет видеть».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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