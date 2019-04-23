Ланкийские военнослужащие в оцеплении вокруг Храма Святого Антония в Коломбо после воскресных взрывов.

(Keystone / Rohan Karunarathne)

По данным швейцарского внешнеполитического ведомства (ФДИД / EDA) жертвами терактов в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке стали два человека со швейцарским гражданством. Среди жертв также оказалась супружеская пара ланкийцев, постоянно проживающая в Швейцарии. Эти данные были подтверждены МИД Швейцарии в понедельник 22 апреля вечером.

По данным газеты «20 минут» погибшая супружеская пара имела в Берне, в районе Лоррене (Lorraine), небольшой торговый киоск. Сопровождавший их в поездке из Швейцарии на Шри-Ланку сын 18-ти лет получил ранения средней тяжести. Политическое руководство Швейцарии, в том числе и сам МИД, резко осудили террористические акты в этой стране. Президент Швейцарии в 2019 году Ули Маурер выразил своё глубокое соболезнование и сочувствие всем родным и близким жертвам терактов.

Швейцарское внешнеполитическое ведомство пока не стало озвучивать официальную рекомендацию всем гражданам Швейцарии отказаться от поездок на Шри-Ланку, настоятельно посоветовав туристам «выполнять указания местных властей и находиться на постоянной связи со своими туроператорами». По информации Kuoni, одного из крупнейших в Швейцарии туристических концернов, никто из его клиентов на Шри-Ланке не пострадал. Самые популярные достопримечательности острова терактами затронуты не были.

Тем, кто уже забронировал путешествие в эту страну и теперь не хотел бы отправляться туда, Kuoni предоставляет возможность бесплатного аннулирования договора об оказании туристических услуг или же опцию перезаказа на другое направление. Еще один швейцарский туроператор, Hotelplan, указывает на то, что МИД Швейцарии не стал официально рекомендовать не посещать Шри-Ланку, а потому для тех, кто пожелает аннулировать своё путешествие на остров, может сделать это «на обычных условиях», то есть с уплатой неустойки.

«Все обращения насчет аннулирования или перезаказов будут рассматриваться строго индивидуально», — подчеркивает представитель Hotelplan. По его информации, лица, забронировавшие себе ночёвку в Коломбо на ближайшие дни, получат возможность разместиться по другим адресам за пределами города.

Миротворцы Швейцария поддерживает мир в Шри-Ланке После гражданской войны на Шри-Ланке Швейцария поддерживает в этой стране реализацию миротворческого плана, который ориентируется на опыт ЮАР. Автор: Саймон Брэдли (Simon Bradley)



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, SDA/swissinfo.ch

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