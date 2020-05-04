Пандемия коронавируса может обойтись швейцарскому госбюджету (бюджеты федерального центра, кантонов, общин) по меньшей мере в 60 млрд франков. (Keystone/Gaetan Bally)

Средства на финансирование программу помощи для лиц, потерявших работу из-за коронавируса, кредиты для предприятий, испытывающих нехватку ликвидных средств, финансовая помощь предприятиям культуры и спорта, деньги на покупку защитных масок — вот лишь некоторые из новых расходов, которые предстоит покрыть швейцарскому правительству из государственного бюджета.

Кроме новых трат, связанных с Covid-19, швейцарское министерство финансов в этом году ждет еще одна трудностьВнешняя ссылка: дело в том, что в 2020 году оно получит в бюджет куда меньше средств, в частности, за счет уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), подоходного и прямого федерального налога. Тем не менее, несмотря на всю неопределенность экономической ситуации, Швейцария имеет все возможности для того, чтобы справиться с финансовыми последствиями кризиса.

Все часто задаваемые вопросы и ответы на них в нашем кратком перечне. Начнем с главного:

Сколько денег правительство пообещало выплатить на данный момент? Конец цитаты

По данным Федерального финансового управления (Eidgenössische Finanzverwaltung), на четверг 30 апреля 2020 года самые разные федеральные и кантональные ведомства сферы исполнительной власти выделили на поддержку отечественной экономики более 65 млрд швейцарских франков. Кредиты, подлежащие возврату —только часть этих средств!

В конце апреля министр финансов Швейцарии Ули Маурер (Ueli Maurer) указал, что общая сумма финансовой помощи, оказанной швейцарским правительством как частных лицам, так и предприятиям составит всего сумму от 70 до 80 млрд франков. Кроме того, 26 кантонов страны (субъекты федерации) и местные органы власти (муниципальный уровень) также внесут свой посильный финансовый вклад в дело оказания помощи лицам и предприятиям, пострадавшим от коронавируса.

Отметим, что эта цифра вполне сопоставима с 68 миллиардами франков, которые правительство в своё время выделило для спасения ведущего банка страны — UBS, оказавшегося на грани гибели в результате последствий мирового финансового кризиса 2007-2008 гг.

Приведем еще одну цифру, которая может дать некоторый дополнительный контекст: в прошлом 2029 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Швейцарии — ключевой экономический показатель для любой экономики — составил в стоимостном выражении астрономическую сумму в 698,6 млрд швейцарских франков. Эксперты министерства экономики прогнозируют, что в этом году ВВП сократится почти на 7%.

Может ли правительство Швейцарии позволить себе потратить такие огромные суммы? Конец цитаты

Благодаря так называемому «долговому тормозу» (Schuldenbremse), правительство может потратить любые необходимые средства, и даже больше того. Напомним, что введенный недавно по итогам референдума и прописанный в конституции Швейцарии «долговой тормоз» является мерой, призванной защитить федеральный бюджет от структурной несбалансированности и, таким образом, предотвратить рост объема госдолга.

Видео Как работает швейцарский «долговой тормоз»? Чтобы добиться сбалансированного бюджета и избавиться от государственных долгов в Швейцарии придумали «долговой тормоз». Посмотрите наш ...

В 1990-е годы Швейцария была страной с очень большим объемом госдолга, в итоге и было принято решение ввести «долговой тормоз». Этот механизм решает две классические задачи фискальной политики: обеспечивает устойчивость государственных финансов и сглаживает конъюнктурные колебания экономики. Основной смысл этого инструмента состоит из простого правила: в течение данного экономического цикла расходы не должны превышать доходы.

По мнению Федерального финансового управления, относительно низкий уровень нынешнего госдолга, обеспеченный «долговым тормозом», и благоприятная в целом финансовая ситуация дают Швейцарии достаточную свободу действий для того, чтобы увеличить свой госдолг и раздать деньги тем в экономике, кто в них нуждается.

Откуда берутся деньги для финансирования пакета помощи экономике? Конец цитаты

Во-первых, в настоящее время в наличии у государства имеется весьма много финансовых средств. У него огромные резервы ликвидности за счет, прежде всего, профицитного госбюджета. Но государство при этом может занимать деньги и из других источников, в частности, на финансовых рынках. Это, конечно, обходится дороже, именно это и приводит к росту объема госдолга, что, как уже указывалось, Швейцария сейчас вполне может себе это позволить.

Бюджет и экономика Правительство Швейцарии и его миллиарды в помощь экономике Кризисный пакет финансовой поддержки швейцарской экономики был сформулирован кабинетом – и теперь, в целом, получил поддержку парламента! Автор: Петер Зигенталер (Peter Siegenthaler) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Applaus aus dem Parlament für staatlichen Milliarden-Regen

Точные данные по реальным выплатам будут доступны только в конце 2020 года. На данном же этапе, по информации Федерального финансового управления, можно с уверенностью сказать одно: госдолг расти будет. Но дать точную цифру не представляется возможным, так как ситуация пока все еще крайне нестабильна.

Министр финансов Ули Маурер недавно указал, что в этом году федеральный бюджет столкнется с дефицитом в размере от 30 до 40 миллиардов швейцарских франков — и это после нескольких лет профицита.

Какова роль парламента и имеют ли граждане Швейцарии право голоса в этом вопросе? Конец цитаты

Парламент является высшим органом законодательной власти, в том числе и в сфере формирования национального бюджета. Поэтому именно он утверждает все дополнительные расходы из госбюджета федерального уровня. Избиратели имеют окончательное право голоса только в том случае, если предлагаемое изменение в конституции, или законодательная поправка, вынесены на референдум.

Вопросы же установления новых видов налогов и вообще вопросы о том, надо ли платить тот или иной налог, в Швейцарии на референдум не выносятся. А как же референдум по медиа-налогу NoBillag? Дело в том, что медиа-сбор юридически налогом не является, а потому его можно было ставить на референдум.

Должны ли налогоплательщики — граждане, потребители и компании — ожидать введения новых налогов? Конец цитаты

На данный момент, согласно федеральным налоговым органам, никаких планов по повышению федеральных налогов у властей нет. Не собираются они вводить и новых федеральных налогов. Другое дело, что в Швейцарии есть еще 26 суверенных кантонов, каждый из которых ведет свою собственную налоговую политику. Что будет происходить с налогами на этом уровне сказать сейчас нельзя.

Почему бы правительству не попросить Центробанк напечатать побольше денег? Конец цитаты

Задача Швейцарского Национального (Центрального) банка состоит не в том, чтобы печатать деньги по поручению правительства. Банк является независимой инстанцией, и его политика, определенная федеральным законодательством, направлена прежде всего на обеспечение ценовой стабильности. Да, на основе соглашения с Министерством финансов Центральный банк каждый год распределяет часть своей прибылиВнешняя ссылка между федеральными властями и кантонами. И тут он мог бы, конечно, дать побольше — с учетом сложившейся ситуации. Но если он это и сделает, то сугубо по собственной воле.



Швейцарский банк Почему ЦБ Швейцарии должен зафиксировать курс франка? Как швейцарский госбюджет спасает экономику страны мы уже писали, а между тем еще не вступал в игру ЦБ Швейцарии. Какие у него есть возможности? Автор: Фабио Канеч (Fabio Canetg*). Русскоязычная версия материала: Игорь Петров



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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