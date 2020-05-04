Израильские ВВС облетают Тель-Авив по случаю 72-й годовщины с момента образования Израиля.

(Keystone / Abir Sultan)

Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) никак не может найти какую-то единую позицию по вопросу израильско-палестинского конфликта. В то время как отдельные члены этой партии весьма однобоко критикуют Израиль посредством предвзятых парламентских инициатив, сама партия еще год назад партия приняла резолюцию против антисемитизма, в которой она также частично дистанцировалась и от антисионизма.

В мае 2019 года партия социалистов Швейцарии приняла резолюцию, осуждающую любые проявления антисемитизма, в которой, среди прочего, содержится призыв к Федеральному совету (правительству Швейцарии) и федеральному парламенту официально признать «антисемитизмВнешняя ссылка» в формулировке «Международного альянса памяти жертв Холокоста» («International Holocaust Remembrance Alliance»).

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В частности, партия заявила: «Мы не терпим антисемитизма ни внутри партии, ни за ее пределами и предпринимаем активные действия против антисемитизма с применением всех соответствующих имеющихся в нашем распоряжении средств». Партия также ясно дала понять, что право Израиля на существование не должно ставиться под сомнение ни при каких обстоятельствах.

На прошлой неделе в нашей статье мы рассмотрели вопрос о том, почему некоторые политики с левой части политического спектра Швейцарии регулярно шельмуют Израиль. Наша собеседница сегодня: Ребекка Вилер (Rebekka Wyler), сопредседатель Социал-демократической партии Швейцарии (SP). С 2006 по 2016 годы она была членом городского парламента Цюриха, с 2017 года — депутат городского совета Эрстфельда (Erstfeld, кантон Ури), города, где она живет с 2016 года. Историк по образованию, Ребекка Вилер работала старшим научным сотрудником в Государственном архиве кантона Цюрих (Staatsarchiv des Kantons Zürich).

swissinfo.ch: Около года назад партия социалистов Швейцарии приняла резолюцию с осуждением антисемитизма. Каков был непосредственный повод для такого решения?

Ребекка Вилер: Эта тема занимает наc уже более ста лет, борьба с антисемитизмом и фашизмом является экзистенциальной основой любых левых партий и движений. В последнее время, однако, в наш адрес все чаще звучат обвинения в том, что, мол, антисемитизм существует и в партии социалистов тоже. Поэтому мы хотели раз и навсегда заявить, что не терпим антисемитизма в своих рядах.

swissinfo.ch: В резолюции также недвусмысленно говорится о том, что право Израиля на существование не должно ставиться под сомнение ни при каких обстоятельствах. Почему понадобилось этот аспект отдельно включать в резолюцию?

Р.В.: Дискуссию об антисемитизме невозможно полностью отделить от политической ситуации на Ближнем Востоке, так что мы хотели уточнить нашу позицию по всему комплексу этих вопросов. Мы хотели сформулировать заявление, которое можно было бы использовать в дебатах и на которое можно было бы ссылаться публично. Так чтобы и внутри партии также было предельно ясно, каким курсом партия идет по данной теме.

swissinfo.ch: То есть если я правильно понимаю, в этой резолюции говорится как о праве Израиля на существование, так и о том, что социал-демократы Швейцарии официально дистанцируются также и от антисионизма?

Р.В.: Антисионизм не есть политика нашей партии. В партии имеется самый широкий спектр мнений в этой области. В SP есть люди, которые являются членами «Общества дружбы Швейцария-Израиль», у нас есть люди, которые открыто называют себя сионистами, и, конечно, есть и другие, то есть те, кто подвергает такого рода позицию сомнениям и ставят ее под вопрос. Антисионизм является допустимым политическим мнением до тех пор, пока он, критикуя израильскую оккупационную политику или условия жизни палестинцев, не превращается в антисемитизм. Это мнение, конечно же, тоже не обязательно должно разделяться всеми членами партии. Но различать антисемитизм и антисионизм — это очень важно.

swissinfo.ch: В своей резолюции партия обязуется придерживаться определения антисемитизма, данного «Международным альянсом памяти жертв Холокоста». Это не совсем бесспорная формулировка...

Р.В.: Совершенно верно.

swissinfo.ch: ... нет по ней единого мнения и в Вашей партии. Что в ней такого уж проблематичного?

Р.В.: Руководство единогласно одобрило данную резолюцию. Но вот смотрите: в наш адрес раздавалось много критики, причем как внутри партии, так и со стороны тех, кто находится за ее пределами. Проблема не в самом определении, а в приведенных в дополнение к ней примерах. Вы сами с ними ознакомились?

swissinfo.ch: Да, я их видела. И если я правильно понимаю то, что прочла, то в соответствии с этим определением антисионизм также считается проявлением антисемитизма. Вполне можно себе представить, насколько это деликатный вопрос.

Внешняя политика Насколько нейтрален курс Швейцарии по отношению к Израилю? Швейцарская газета «Зоннтагсцайтунг» в материале «Швейцария, ООН и «Клуб деспотов» позволяет заглянуть на внешнеполитическую кухню Швейцарии. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung

Р.В.: Некоторые примеры как бы подталкивают нас к мысли о том, что, мол, критика Израиля принципиально вообще недопустима. Однако мы считаем, что примеры не являются неотъемлемой, интегральной частью определения.

swissinfo.ch: Разделяет ли партия социалистов позицию «Швейцарской федерации еврейских общин» («Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund»), согласно которой критика Государства Израиль или его политики, как правило, не является антисемитизмом до тех пор, пока эта критика осуществляется на основе тех же стандартов, на основании которых критикуется и вообще любое другое государство?

Р.В.: Да, разделяет!

swissinfo.ch: И что в этом контексте означает формулировка «на основе тех же стандартов, на основании которых критикуется и вообще любое другое государство»?

Р.В.: Нельзя критиковать Израиль за депортации, и ничего не говорить о таких же депортациях в Бирме или Турции, или же утверждать, что тамошние депортации «не такие страшные», как депортации, которые производит Израиль. Я думаю, что отдельных лиц в партии, безусловно, вполне можно обвинить в двойных стандартах, но опять-таки, отдельных лиц, но не нас как партию в целом.

swissinfo.ch: Если мы внимательно проанализируем депутатские предложения, вопросы и инициативы, исходящие от представителей социалистов в парламенте, то мы легко найдем большое количество высказываний, проникнутых откровенной ненавистью к Израилю. При этом нет в парламенте ни одной инициативы социалистов, которая бы критиковала палестинские организации. Разве это не есть те самые двойные стандарты, которые так решительно осуждает партия в своей резолюции?

Р.В.: Проблема в том, что все эти выпады совершаются отдельными лицами. Партия не преследует в парламенте какой-то общей линии, нацеленной на то, чтобы в обязательном порядке выдвинуть некое минимальное определенное число инициатив и предложений по ближневосточному конфликту, при этом ровно половина из которых должна быть «за» Израиль, а вторая «против» палестинцев. Как внутри, так и за пределами партии есть люди, которых сильно затронул палестинский вопрос. Но иногда это вызывает вопросы и у меня лично, потому что, насколько я знаю, многие из этих людей вообще не имеют каких-либо личных связей с Ближним Востоком, и я всегда удивляюсь, почему они уделяют столько внимания именно этому вопросу?

swissinfo.ch: Создается впечатление, что партия жестко расколота внутри себя самой в связи с израильско-палестинским конфликтом. Насколько это впечатление обманчиво?

Р.В.: Нет, это впечатление не обманчиво. Но практически во всех партиях мы наблюдаем такой же раскол. Кроме того, сама партия социалистов сильно изменилась с течением времени. Создание Государства Израиль явилось прямым следствием Холокоста, поэтому с самого начала левые партии выражали свою солидарность с Израилем, хотя уже тогда там имели место депортации, изгнания и жертвы. Но в период между 1940-ми и 1960-ми годами такая ситуация там рассматривалось с другой точки зрения. Затем наступила эпоха палестинского террора, который затронул, как известно, и Швейцарию. Тогда в партии и возникли два крыла: одни стали антисионистами в традициях антиимпериализма, другие — остались приверженцами традиционной солидарности с Израилем.

swissinfo.ch: Какова позиция швейцарских социалистов по ближневосточной проблематике, если сравнивать ее с позицией других левых партий? Является ли ваша партия первой левой партией, которая так четко позиционирует себя в рамках этой проблематики?

Р.В.: Насколько я знаю, наша партия — это единственная партия, которая публично позиционирует себя по ближневосточному конфликту. Пропалестинская фракция куда сильнее у «Зелёных», чем у нас. У «Зелёных», появившихся на политической арене только в 1980-х годах, превалирует другая позиция и традиция. Партия же социалистов намного старше, она существовала уже задолго до момента основания государства Израиль.

swissinfo.ch: Как ваша партия относится у кампании «Boykott — Desinvestition — Sanktionen gegen Israel bis zum Ende von Apartheid und Besatzung in Palästina (BDS)?» («Бойкот — Лишение инвестиций — Санкции против Израиля до конца режима апартеида и оккупационного режима в Палестине BDS»)? Существуют ли внутри SP силы, которые откровенно не дают партии отойти на безопасную дистанции по отношению к этой структуре?

Р.В.: В принципе, партия швейцарских социалистов не имеет никакого отношения к BDS. Есть отдельные члены партии, которые являются участниками этого союза. Но до тех пор, пока эта организация не будет официально запрещена, мы не можем запрещать своим коллегам быть её членами. У нас пока нет поводов и причин демонстративно дистанцироваться от BDS. При этом мы их и не поддерживаем. BDS, кстати, нас весьма резко раскритиковала за указанную резолюцию.

swissinfo.ch: Согласно последнему правительственному «Докладу об антисемитизме в немецкой Швейцарии», в Конфедерации существует особый радикальный левый антисемитизм, который, в отличие от других форм антисемитизма, слишком сильно сфокусирован именно на Израиле. Как бы вы это себе объяснили?

Р.В.: Я сама испытала нечто подобное, будучи в контакте с крайне-радикальными левыми организациями. И я объясняю это традициями антиимпериалистического курса, в рамках которого Израиль воспринимается только как агрессор. Это очень некритичная и односторонняя солидарность с теми, кого у нас непременно хотят возвести в сан жертвы.

swissinfo.ch: В последние годы я была вынуждена каждый раз делать вывод о том, что пропалестинские инициативы исходят, как правило, от левых политиков, а произраильские — от правых. Создается впечатление, что соответствующие лоббистские организации прямиком выходят на членов тех или иных партий или депутатов тех или иных фракций. Почему существует такое разделение? Я лично до сих пор в недоумении.

Р.В.: Тут есть от чего прийти в недоумение. Ведь так было не всегда. В 1930-х годах, например, имелись прямые контакты между нацистами и палестинскими эмиссарами, в одинаковой степени не желавшими, чтобы евреи однажды поселились в Палестине. Нынешняя же ситуация для меня есть отражение дискуссий 1960-х годов: Израиль тогда внезапно стал «агрессором», а левые ведь всегда проявляют солидарность с «жертвами», то есть в данном случае с палестинцами, многие из которых были действительно изгнаны со своих исконных земель.

Кроме того, Израиль всегда ведь тесно сотрудничал с США, поэтому тот, кто был настроен антиамерикански, автоматически становился и против Израиля. Среди правых этот вопрос никогда в такой форме не возникал. Правые всегда были настроены антикоммунистически. А контакты между палестинскими организациями и режимами по ту сторону Железного занавеса всегда были весьма активны. Поэтому-то эта проблематика и приобрела характер политического вопроса, хотя, тут я разделяю ваше мнение, здесь есть от чего прийти в недоумение. При этом, в общем-то, все это не имеет почти ничего общего с левыми или правыми (партиями и движениями), тут мы имеем дело скорее с последствиями холодной войны.

swissinfo.ch: Дебаты о левых формах антисионизма ведутся и в других странах, например, в Германии. Есть ли тут какие-нибудь различия по сравнению со Швейцарией?

Р.В.: В Германии дебаты такого рода гораздо более откровенные по историческим причинам. Несмотря на все формы соучастия Швейцарии во второй мировой войне, здесь, в этой стране, нам все-таки позволено судить с точки зрения стороны, во всё это не вовлеченной. В Германии это невозможно. Там критика Израиля гораздо более взрывоопасна, ведь, если уж совсем переходить на полемический тон, нацистская Германия собственно и непосредственно и привела (своей политикой) к основанию государства Израиль.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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