На высоте от 1 500 метров над уровнем моря в воздухе растворено меньше пыльцы, спор плесени, клещей и иных мелких частиц. Климатические изменения грозят в корне изменить ситуацию. (© Keystone / Gaetan Bally)

За последние сто лет в Швейцарии резко возросло количество случаев аллергических заболеваний, проявляющихся вследствие самых разных причин. Эксперты говорят, что скоро даже жители высокогорья не смогут больше избежать сенной лихорадки. Что произошло?

Взгляд в историю: в 1900 году от аллергии страдало менее 1% населения Швейцарии, сегодня же аллергиков здесь — уже четверть или даже треть всех жителей. Вчера 21 марта, в рамках Национального дня аллергии, Центр аллергии Швейцарии (Allergiezentrum SchweizВнешняя ссылка) провел на улицах городов страны информационную кампанию, которая включала и распространение информационно-справочных буклетов и брошюр.

Так почему же степень распространённости аллергических заболеваний столь сильно возросла в Швейцарии? Этот вопрос мы адресовали эксперту Беттине Раваццоло (Bettina RavazzoloВнешняя ссылка) из Швейцарского центра аллергии. Она говорит, что причины заключаются в особенностях западного образа жизни. «Мы питаемся разнообразно, и насыщенно, наши меню порой весьма экзотичны и все это способствуют более активным контактам с большим числом потенциальных триггеров аллергии», — говорит она.

«В то же самое время современные стандарты гигиены сделались настолько высоки, что человеческая иммунная система реже сталкивается с реальными патогенами. А это означает, что когда такое столкновение все-таки случается, наша иммунная система реагирует на них активно и с порой большим, чем требуется, „энтузиазмом“, а это и есть аллергия».

Кроме того, не стоит забывать и проблеме загрязнения окружающей среды. «Загрязнители воздуха также оказывают значительное влияние на наше самочувствие, — говорит Беттина Раваццоло. «Порой эти микродисперсные частицы начинают образовывать в воздухе невидимые взвеси с участием пыльцы растений, тем самым еще более агрессивно раздражая дыхательные пути».

От изменений климата — к сенной лихорадке

Изменение климата также играет роль в увеличении случаев сенной лихорадки — она же поллиноз, или сезонный аллергический риноконъюнктивит, сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений — того самого состояния, когда из глаз и носа течет и дышать трудно.

Климат играет тут самую непосредственную роль: ведь чем раньше теплее на улице, тем раньше наступает, дольше длится и интенсивнее проходит сезон пыльцы. «У таких аллергенных деревьев, как лещина, береза и ясень, сезон пыльцы начинается из-за климатических изменений примерно на две-три недели раньше, чем ещё 30 лет назад», — говорит Б. Раваццоло.

В 19-м веке многие европейские семьи из высшего сословия специально уезжали от сенной лихорадки и астмы в швейцарские горы. На высотах от 1 500 метров над уровнем моря в воздухе растворено меньше пыльцы, спор плесени, клещей и иных мелких частиц. В будущем, однако, и этот способ может потерять свою действенность. К примеру, береза вполне способна использовать преимущества более высоких температур, с тем чтобы распространить ареал своего произрастания и на большие высоты, а это как раз может привести и к увеличению количества пыльцы в горном воздухе.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

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