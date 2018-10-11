Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 7:00 11.10.2018 - 07:00

Каждый год по всему миру в атмосферу выбрасываются 36 млн тонн углекислоты (CO2). (EPA/Mario Behnke)

Ограничение повышения средней температуры земной атмосферы полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой всё ещё возможно, но для этого выбросы в атмосферу CO2 должны быть уменьшены до нуля к 2050 году. Об этом говорят эксперты по климату Организации Объединённых Наций в своём очередном промежуточном докладе, опубликованном на этой неделе. Перед вами доводы и размышления обоих швейцарских авторов данного документа.

Времени остается все меньше. Этот тезис неоднократно в последние годы склоняли на все лады почти везде на свете, но с учетом недавнего Специального докладаВнешняя ссылка Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИКВнешняя ссылка), который был издан в соответствии с поручением глав государств и правительств от 2015 года, он из пустой мантры превращается в актуальный и довольно тревожный прогноз.

«Чтобы ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой необходимо уже к 2050 году свести к нулю чистый баланс между объёмом выброшенных в атмосферу в результате человеческой деятельности парниковых газов и поглотительной/абсорбирующей способностью земной экосистемы», — говорят эксперты МГЭИК.

Согласно Парижскому климатическому соглашению, подписанному в 2015 году, «повышение средней температуры атмосферы должно быть ограничено показателем, не достигающим 2°C, имея в качестве перспективной цели максимальное среднее потепление земной атмосферы на 1,5°C». Этот предел был установлен, прежде всего, островными государствами, которые непосредственно затронуты угрозами, связанными с подъёмом уровня мирового океана, каковой подъём является одним из ряда прямых последствий глобального потепления.

На Швейцарии лежит «огромная ответственность» «Научные данные, содержащиеся в отчёте SR15 МГЭИКВнешняя ссылка, являются предупреждающим сигналом для глобальных политических лидеров», — в этом убежден Георг Кинглер (Georg Klingler), эксперт по климату швейцарского отделения организации «Гринпис». Правительство Швейцарии, парламент (который как раз собирается заняться пересмотром национального «Закона о CO2») и бизнес-сообщество должны указать, наконец, каким же путем намерена развиваться Швейцария применительно к климатической повестке. «На стране лежит огромная ответственность: капитал, инвестируемый по всему миру из Швейцарии в качестве глобального финансового центра, ведёт суммарно к выбросу в атмосферу объёма СО2, который в 20 раз превышает объём выбросов, генерируемый всем населением Конфедерации и всей её экономикой [...] Финансирование концернов, работающих с наиболее вредными для климата видами ископаемого минерального топлива, такими как уголь и сланцы, должно быть немедленно прекращено», — требует эксперт «Гринпис». Конец инфобокса

Самый последний отчет МГЭИК основан на анализе около 6 тыс. научных публикаций. Важнейшим и новым аспектом доклада является его фокус на разнице между показателями в 2°C и 1,5°C. Таково мнение Сони Сеневиратне (Sonia SeneviratneВнешняя ссылка), одной из соавторов доклада, ведущего научного сотрудника «Института мониторинга атмосферных, климатических и экологических систем» (Institut für Atmosphären- und Klimawissenschaften) при Высшей федеральной технической школе Цюриха (ETH). «Стоит средней температуре стабильно повыситься всего на полградуса — и риск возникновения периодов засухи и экстремальных осадков везде в мире, в том числе в Швейцарии, возрастёт многократно», — говорит она.

Эксперт напоминает, что повышение средней глобальной температуры на 1,5 градуса будет конкретно для Швейцарии означать потепление на 3°C. За период с 1850 года средняя мировая температура уже поднялась на один градус. «Это может показаться незначительной цифрой, но последствия этого повышения уже ощущаются», — утверждает Соня Сеневиратне. «Вспомните, каким было лето 2018 года: подумайте о пожарах в Калифорнии или о жаре и засухе в Швейцарии».

Швейцарский вклад

«Цель в 1,5°C в основном достижима», — говорит Андреас Фишлин (Andreas FischlinВнешняя ссылка), профессор Цюрихской ETH и выпускающий редактор последнего отчёта МГЭИК. «Но, чтобы достичь её, от нас потребуется провести быструю и глубокую техническую и социальную трансформацию. Следующие десять лет будут решающими».

Для достижения этой цели, по его словам, необходимо уже к 2050 году нарастить долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии до 70-85% по сравнению с 25% на данный момент и вообще отказаться от угля. Также необходимо будет увеличить способность атмосферы к поглощению CO2 за счет расширения лесных площадей и разработки технологий улавливания и «отфильтровывания» CO2 из атмосферы.

Как раз в области разработки таких технологий Швейцария «находится сейчас на переднем крае, будучи в состоянии дать мировому сообществу важные импульсы на будущее», — уверена Соня Сеневиратне. «В Цюрихе стартап ClimeworkВнешняя ссылка является одной из трех компаний во всём мире, разрабатывающих технологии «отфильтровывания» CO2 из воздуха. Проблема заключается в том, что пока имеющиеся инженерные решения являются слишком дорогими, кроме того, качественно не решена проблема накопительного складирования и хранения углекислоты, выделенной из атмосферы».

Какое влияние окажет последний отчет МГЭИК на мировые правительства? Скоро мы это увидим. В декабре 2018 года главы национальных делегаций и ведущие политики соберутся на Конференции ООН по изменению климата (COP24) в польском КатовицеВнешняя ссылка. Им необходимо будет сформировать и принять процедуру проверки исполнения обязательств, принятых в 2015 году в Париже, которых, скорее всего, будет совершенно недостаточноВнешняя ссылка даже для достижения куда менее амбициозной цели в 2°C.

Разработанные в Париже в 2015 году обязательства в области ограничения эмиссии парниковых газов все равно, если верить прогнозам, приведут к повышению средней температуры атмосферы Земли на 3,2 °C. (Climate Action Tracker)

24 000 исследователей на 34 страницах Доклад МГЭИК был составлен 91 автором из 40 стран, среди них двое швейцарцев. В целом этот 34-страничный отчёт является результатом работы около 24 000 исследователей, которые проанализировали более 6 000 научных публикаций. Конец инфобокса

ВИДЕО Климат теплее – больше оползней? Глобальное потепление имеет драматические последствия для Швейцарских Альп, в частности, для региона Маттерталь (Mattertal).



Перевод на русский: Надежда Капоне.

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