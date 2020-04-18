Нобелевская премия по физике, присужденная швейцарским ученым Мишелю Майору (Michel Mayor) и Дидье Кьело (Didier Queloz), напомнила Конфедерации, что она не только страна сыра и шоколада, но что еще ее астрофизики находятся в авангарде охоты за так называемыми экзопланетами. Впрочем, не отстает страна банков и часов с кукушкой и во многих других областях исследования и освоения космического пространства.

В 1995 году это открытие еще не стало сенсацией и не привлекло к себе особого внимания общественности за пределами узкого круга учёных. Но с годами даже публика, не имеющего никакого отношения к астрофизике и ракетной технике, начала постепенно понимать: то, что когда-то считалось научной фантастикой, сегодня становится материальной реальностью.

И в самом деле, оказалось, что наша галактика Млечный Путь это не только «бездна, звезд полна», но еще и пространство, в котором вокруг своих звезд обращаются другие планеты, причем многие из них расположены в «жилых зонах» и на них могут быть созданы условия для зарождения органической жизни. Первыми, кто научно доказал это, были швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело. Через 24 года после своего открытия они были удостоены Нобелевской премии по физике.

Эта Нобелевская премия абсолютно заслужена и оправдана, ведь речь в данном случае идет об одном из самых важных открытий 20-го века в астрономии. Доказательство наличия экзопланет привело к созданию целых новых областей научного познания, оно расширило наш инструментарий, которым мы теперь можем пользоваться с целью получения ответа на извечные вопросы человечества: кто мы, откуда, каково наше место во Вселенной, а также одиноки ли мы в космическом пространстве, или где-то там далеко есть все-таки какие-то внеземные формы инопланетной жизни?



Однако поиски инопланетной жизни есть дело непростое, затратное, требующее знаний и терпения, ведь искать ее приходится на планетах, расположенных за сотни и даже тысячи световых лет от нас. И вот как раз здесь от ученых и требуется проявить недюжинную смекалку и изобретательность. Швейцарские ученые и исследователи внесли в копилку хитрых инженерных и научных решений весьма заметный вклад.

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Но может быть мы ищем того, чего нет в природе? Насколько мы вообще можем быть уверены, что отыщем, нет не зеленых человечков, они-то как раз все обитают на Земле, а хотя бы наличие бактерий, инфузорий или еще каких-то элементарных организмов? Послушаем, что нам расскажет в этом видео нобелевский лауреат из Швейцарии:

Сегодня речь уже идет о необходимости идти еще дальше. Необходимо понять, из чего состоят экзопланеты. Ответ на этот вопрос должна дать миссия космического телескопа «CHEOPS», первого европейского спутника с лейблом «сделано в Швейцарии», выведенного на околоземную орбиту в декабре 2019 года.

Впрочем, репутацию «космической державы» Швейцария начала зарабатывать задолго до телескопа CHEOPS и задолго до своих лауреатов Нобелевской премии. Мы имеем в виду, конечно же, Клода Николье (Claude Nicollier), первого неамериканского астронавта, принявшего участие в космическом полете, организованном под эгидой НАСА.

Впрочем, при желании мы можем отправиться еще дальше в историю и вспомнить, как в 1969 году земляне Нил Армстронг и Баз Олдрин приземлились на Луне со швейцарскими часами на запястьях. И что они сделали там, еще до того, как развернули свое звездно-полосатое знамя? Правильно, установили солнечный парус, изготовленный экспертами Бернского университета. Это был единственный неамериканский научный эксперимент в рамках миссии «Аполлон-11».



В общем зачете следует подчеркнуть, что с первых дней освоения космического пространства вряд ли какая-то американская или европейская миссия обходилась без тех или иных технологических компонентов швейцарского производства. Все очень просто! Швейцария – это страна точной механики (часов, измерительных приборов). Она знает, как изготавливать технику, которые является одновременно очень точной и очень надежной, что и есть необходимые предпосылки для того, чтобы она была способна выдерживать нагрузки, возникающие во время вывода на орбиту.

Управление марсоходом в удаленном режиме? Спектрографический анализ газового хвоста кометы? Фотографирование планет солнечной системы в высоком разрешении? У швейцарских инженеров есть решения всех этих и многих других проблем. Самым последний примером на данный момент является рентгеновский телескоп STIX, разработанный экспертами Университета прикладных наук Северо-Западной Швейцарии (Fachhochschule Nordwestschweiz).

Детектор STIX будет изучать Солнце и анализировать высокоэнергетические рентгеновские лучи, которые возникают при сильном ускорении заряженных частиц, либо при высокотемпературных переходах в электронных оболочках атомов или молекул. Планируется, что он подлетит к Солнцу на борту зонда Solar Orbiter на небывало короткую дистанцию.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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