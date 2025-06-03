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Самые страшные оползни и лавины в истории Швейцарии

Стихийное бедствие произошло днём в среду, 28 мая 2025 года: селевой поток из грязи, скальных обломков и льда практически полностью засыпал деревню Блаттен в долине Лётченталь, кантон Вале.
Стихийное бедствие произошло днём в среду, 28 мая 2025 года: селевой поток из грязи, скальных обломков и льда практически полностью засыпал деревню Блаттен в долине Лётченталь, кантон Вале. Keystone

Швейцария — это не только горная идиллия, но еще и внезапная смерть в результате схода лавины, оползня или селевого потока. В ее истории было огромное количество такого рода катастроф. Некоторые самые страшные примеры мы собрали в этом материале.

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Я журналист, пишущий о проблемах климата, а также о науке и технологиях. Меня интересует влияние изменения климата на нашу повседневную жизнь и поиск научных решений этой проблемы. Я родился в Лондоне, и у меня двойное гражданство - Швейцарии и Великобритании. После изучения современных языков и переводческого дела я получил профессию журналиста и в 2006 году начал работать в swissinfo.ch. Владею английским, немецким, французским и испанским языками.

Я работаю с мультимедийным контентом. Готовлю видеоролики и фотографии для разных онлайн-каналов SWI swissinfo.ch и работаю в качестве фоторедактора. Получила степень бакалавра в области производства мультимедийных материалов и прошла стажировку в качестве медиаматика.

Саймон Бредли (английский текст), Вера Лейзингер (фото), Русскоязычная редакция SWI

Деревня Блаттен, кантон Вале

На месте деревни Блаттен возникло озеро.
На месте деревни Блаттен возникло озеро. Keystone / Jean-Christophe Bott

Стихийное бедствие произошло днём в среду, 28 мая 2025 года: селевой поток из грязи, скальных обломков и льда практически полностью засыпал деревню Блаттен в долине Лётченталь, кантон Вале. Несколько уцелевших домов впоследствии оказались под водой озера, возникшего по причине перекрытия обломками горной породы русла реки Лонца. Подземные толчки, вызванные обрушением ледника, ощущались по всей Швейцарии.

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Это было одно из крупнейших массовых смещений грунта, когда-либо зафиксированных в стране. Всего в долину сошли до 9 миллионов кубометров льда, грязи и камней.

Первый сейсмический толчок был зафиксирован рано утром 19 мая, то есть в тот же день, когда из соображений безопасности около 300 жителей деревни Блаттен были эвакуированы. Когда в среду, 28 мая, в 15:24 начался основной оползень, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1. По силе сейсмических колебаний оползень у Блаттена сопоставим с тем, что произошёл в 2017 году в районе деревни Бондо (кантон Граубюнден).

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Деревня Бриенц, кантон Граубюнден

В деревне Бриенц/Бринцаулс (кантон Граубюнден, Швейцария) с мая 2023 года продолжается геологический кризис, вызванный нестабильностью горного массива над населённым пунктом. 9 мая 2023 года жителей эвакуировали из-за угрозы обрушения около 2 миллионов кубометров породы.

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В воскресенье 17 ноября 2024 года в 13.00 по местному времени истек срок, отведенный на эвакуацию деревни Бриенц (кантон Граубюнден, регион Альбула).

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Швейцарская деревня Бриенц стала закрытой зоной

Этот контент был опубликован на В воскресенье 17 ноября 2024 года в 13.00 по местному времени истек срок, отведенный на эвакуацию деревни Бриенц (кантон Граубюнден, регион Альбула).

Читать далее Швейцарская деревня Бриенц стала закрытой зоной

В ночь с 15 на 16 июня произошёл крупный оползень объёмом 1,2 миллиона кубометров, который остановился всего в нескольких метрах от домов, не причинив прямого ущерба. Уже 3 июля 2023 года жителям разрешили вернуться. Однако в ноябре 2024 года из-за ускорившегося движения склона (до 35 см в день) была вновь объявлена эвакуация, и с 17 ноября доступ к деревне был закрыт.

Правительство кантона Граубюнден выделило деревне Бриенц полмиллиона франков в качестве неотложной помощи.
Правительство кантона Граубюнден выделило деревне Бриенц полмиллиона франков в качестве неотложной помощи. Keystone-SDA

В декабре власти кантона и конфедерация пообещали взять на себя до 90% затрат в случае переселения жителей. В апреле 2025 года начались инженерные работы по строительству дренажного тоннеля, призванного стабилизировать склон; завершение работ планируется летом 2026 года. С мая 2025 года доступ к деревне частично восстановлен в дневное время, но ситуация остаётся нестабильной, и в будущем не исключены новые эвакуации.

Деревня Бондо, кантон Граубюнден

The village of Bondo after the massive landslide
Деревня Бондо после мощного оползня 23 августа 2017 г. Keystone / Gian Ehrenzeller

Это произошло 23 августа 2017 года: три миллиона кубических метров породы обрушились с горы Пиц Ценгало на востоке Швейцарии, вызвав гигантский оползень, который завалил долину внизу под горой. Это был крупнейший оползень в Швейцарии за предыдущие 130 лет. Обломки породы и грязь затронули не только Бондо, но и близлежащие населенные пункты Промонтоньо, Оттопимте и Спино. Погибли восемь туристов, примерно десять домов были просто раздавлены каменными массами. Спасать пришлось 147 человек из числа жителей деревни, нанесенный ущерб был оценен в 41 млн швейцарских франков (46 млн долларов).

На этом видео, взятого нами с портала YouTube, можно видеть, как оползень обрушился на деревню Бондо в кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии.

Внешний контент

Организовать спасение людей, а потом и восстановление деревни помогали швейцарские вооруженные силы, так что позже большинство жителей деревни смогли вернуться домой. Однако опасность нового схода такой лавины все еще существует, поэтому после катастрофы здесь были инвестированы очень большие деньги в возведение защитной инфраструктуры. Система электронного мониторинга ситуации и предупреждения об опасности схода лавины будет действовать здесь по крайней мере до 2024 года. 

Деревня Гондо, кантон Вале

Rescue and clean-up work in the destroyed village of Gondo in 2000
Спасательные работы в разрушенной деревне Гондо на юге Швейцарии, 17 октября 2000 г. Keystone

В 2000 году крошечная деревня Гондо на швейцарско-итальянской границе была практически уничтожена сошедшим со склонов валом грязи и камней. Погибли тринадцать человек. Оползень снес десять домов, школу, магазины, уничтожил автодорогу. Больше всего пострадала деревня Гондо, но и другие деревни в регионе Верхнего Вале также оказались отрезанными от внешнего мира, несколько домов и там тоже были снесены лавиной.

Город Ранда, кантон Вале

Randa after landslide
Рабочие пытаются расчистить путь через оползневую зону около города Ранда, кантон Вале, 20 июня 1991 г. Keystone / René Ritler

В апреле и мае 1991 года на город Ранда в долине Маттер на юге Швейцарии по очереди обрушились два горных утеса. В долину сошли почти 30 миллионов кубических метров горной породы и обломков, прервав железнодорожное и автомобильное сообщение с курортным городом Церматт и запрудив местную реку. Обошлось без жертв, но были разрушены многие фермерские дома и отели.

Деревня Эльм, кантон Гларус

Elm after the landslide
Смертоносная лавина, погубившая деревню Эльм, сошла 11 сентября 1881 года. Keystone

Смертоносная лавина, погубившая деревню Эльм, сошла 11 сентября 1881 года. Обвал горной породы произошел в результате обрушения сланцевой шахты, вырытой на склоне горы. По имеющимся оценкам, в считанные секунды в долину обрушились десять миллионов кубических метров породы, погибли 114 человек.

Деревня Гольдау, кантон Швиц

Illustration of the landslide of Goldau.
В день 2 сентября 1806 года камнепад, сошедший с горы Россберг в центральной Швейцарии, полностью разрушил деревню Гольдау, унеся жизни 457 человек. Keystone

2 сентября 1806 года камнепад, сошедший с горы Россберг в центральной Швейцарии, полностью разрушил деревню Гольдау, унеся жизни 457 человек, уничтожив сотни голов домашнего скота, разрушив более 300 домов и амбаров. Часть каменных масс обрушилась в озеро Лауэрц, вызвав цунами высотой 15 метров. Дополнительно из-за наводнения на южных берегах озера погибло по меньшей мере десять человек. Эта катастрофа навеки осталась в коллективной памяти страны в качестве национальной трагедии Швейцарии. 

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Überflutetes Dorf

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Крупнейшие природные катастрофы в истории Швейцарии

Этот контент был опубликован на Предлагаем обзор некоторых самых крупных природных катастроф, обрушившихся на Швейцарию за последние два c лишним столетия.

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По данным историков Женевского университета, в 563 году н. э. мощный камнепад привел к тому, что часть дельты Роны обрушилась в озеро, вызвав цунами, которое привело к значительным разрушениям в деревнях вокруг озера.

Вечная мерзлота и мониторинг ситуации

Теперь по меньшей мере стало ясно, что Швейцария — это не только горная идиллияВнешняя ссылка. Обвалы и оползни происходят здесь в горах повсеместно. По оценкам федерального Ведомства по охране окружающей среды (BAFU), нестабильны примерно 6-8% территории Швейцарии: эти регионы постоянно находятся под угрозой оползней и камнепадов.Внешняя ссылка В них проживают около 7% населения страны.

Повышение средней температуры воздуха, таяние ледников и высокогорной вечной мерзлоты приводят к тому, что горные склоны начинают терять устойчивость. Населенным пунктам, расположенным ниже зон вечной мерзлоты, в ближайшие годы придется все чаще рассчитывать на то, что им на головы однажды может обрушиться целая гора, которая казалась такой прочной, вечной и неподвижной.

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Страх и надежда в Веггисе: когда гора угрожает идиллии

Этот контент был опубликован на Оползни, лавины, наводнения все чаще наносят свой удар по населенным пунктам. Как противостоять им? В деревне Веггис нашли свой путь!

Читать далее Страх и надежда в Веггисе: когда гора угрожает идиллии

Только в одном 2021 году наводнения, оползни и камнепады нанесли Швейцарии материальный ущерб на сумму около 450 млн швейцарских франков. Защитные сооружения способны минимизировать такие природные риски, но они сложны в установке и дороги в эксплуатации. Но иного выхода нет. Кроме того, в зонах повышенного риска сейчас все чаще начинают использовать технологии удаленного электронного мониторинга. В эвакуированной деревне Бриенц уже установлено сразу четыре различных системы наблюдения за буквально на глазах разрушающейся горой.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап. Материал был актуализирован 3 июня 2025 года.

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