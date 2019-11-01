Правительство Швейцарии полагает, что поправки в национальное законодательство об охране авторских прав будут способствовать нормализации отношений с США, которые в 2016 году поместили Швейцарию в «Специальный отчет 301», то есть в список стран – основных нарушителей прав интеллектуальной собственности в мире. (Keystone / Karl-josef Hildenbrand)

Швейцария долгое время имела репутацию страны довольно «либерально» подходящей к вопросам охраны авторских прав, смежных прав и прав интеллектуальной собственности в интернете. В последнее время, однако, она предпринимает активные усилия по наведению порядка в этой области с поправкой на реалии эпохи господства цифровых технологий.

В правительстве Швейцарии убеждены, что новые поправкиВнешняя ссылка в национальное законодательство об охране авторских и смежных прав будут способствовать нормализации отношений с США, которые в 2016 году поместили Швейцарию в «Специальный отчет 301», то есть в список стран — основных нарушителей прав интеллектуальной собственности в мире.

В основе поправок, внесенных в «Федеральный закон об охране авторских и смежных прав» (Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte SchutzrechteВнешняя ссылка) находится пакет мер по противодействию информационному интернет-пиратству. Парламент одобрил эти поправки в сентябре 2019 года.

Идея состоит, однако, не в стремлении наказывать потребителей / пользователей пиратского контента, но в возложении основной ответственности на тех, кто предоставляет услуги интернет-хостинга распространителям пиратского контента. Скорее всего, указанные поправки вступят в законную силу весной 2020 года, если, конечно, избиратели не вынесут их на референдум, что маловероятно.

Что нового будет содержать Федеральный закон об охране авторских и смежных прав? Конец инфобокса

Модернизированный Закон облегчит и ускорит для потребителей процесс получения законного доступа к легальным цифровому телевидению и стриминговым сервисам, предоставляющим контент в потоковом формате, усовершенствовав механизмы защиты авторских прав тех, кто создает творческий контент. Поправки не предусматривают при этом «охоты» на потребителей, скачивающих нелегальные копии фильмом или музыку для личного пользования через файлообменные сайты.

Сабрина Конрад (Sabrina Konrad) из «Швейцарского федерального института защиты прав интеллектуальной собственности» (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum — IPIВнешняя ссылка) заявила порталу SWI swissinfo.ch, что в криминализации потребителей нелегального контента нет какого-то особого смысла, «поскольку потребители, как правило, не в состоянии сами определить, насколько законен потребляемый ими в частном порядке контент». Вместо этого поправки к законодательству нацелены на хостинговые веб-сервисы, которые сознательно предоставляют возможность хранения и дистрибуции пиратского контента.

Такие провайдеры, получив соответствующее предупреждение, будут обязаны гарантировать, что контент, нарушающий авторские права будет удален и не вернется больше на их серверы (согласно так называемому принципу «stay down»). Сегодня провайдеры хостинг-услуг пока только обязаны обеспечить удаление контента, нарушающего авторские права, со своих серверов, но гарантий невозвращения этого контента пока от них никто не требует (принцип «take down»). Блокировать доступ к нелегальным (пиратским) веб-сайтам в Швейцарии не будут — несмотря на то, что некоторые группы правообладателей очень надеялись, что это положение будет все-таки включено в окончательную редакцию поправок в закон об авторских и смежных правах.



Что всё это будет означать для потребителей пиратского контента? Конец инфобокса

Как и раньше, пользователи в Швейцарии смогут сгружать контент (фильмы, тексты, музыку), выложенный онлайн без согласия правообладателя. Они не будут оштрафованы и не подвергнутся санкциям, но только в случае, если этот контент будет использовать исключительно в личных целях.

А вот загрузка нелегальных компьютерных игр и программного обеспечения как была, так и остается преступлением. По словам Сабрины Конрад загрузка контента, защищенного авторским правом, например, при помощи «битового потока» (BitTorrent), то есть пирингового (P2P) сетевого протокола для кооперативного обмена файлами через интернет, также будет, как и раньше, незаконной.

Что будет с хостинг-провайдерами, нарушающими авторские права? Конец инфобокса

В отношении хостинг-провайдеров, на чьих серверах ранее находится контент, нарушающий авторские права, может быть вынесено судебное постановление, запрещающее повторную загрузку на эти же серверы того же контента.

Невыполнение этого требования может привести к штрафу в размере до 1 тысячи швейцарских франков (1 007 долларов США) за каждый день несоблюдения требования суда. «Таким образом из-за финансовых сложностей хостинг-провайдер с бизнес-моделью, основанной на пиратстве, просто будет вынужден отказаться от работы из Швейцарии», — говорит Сабина Конрад.

Можно ли будет выявить нарушителей авторских прав? Конец инфобокса

По информации правительства Швейцарии, новая редакция Закона об охране авторских прав положит конец правовой коллизии, вызванной решением Верховного суда в Лозанне от 2010 года, согласно которому отслеживание IP-адресов пользователей, обменивающихся нелегальными файлами в Интернете, равноценно нарушению права на неприкосновенность частной жизни.

Как пояснила Сабина Конрад, новая редакция Закона позволит теперь использовать личные данные для судебного преследования нарушителя авторских прав.

Будет ли Швейцария вычеркнута из американского списка нарушителей авторских прав? Конец инфобокса

Когда в 2016 году Швейцарская Конфедерация была включена в «Специальный отчет 301», США обосновали это тем, что эта страна стала популярным местом для веб-сайтов, предлагающих пиратский контент.

«Шаги, которые Швейцария сейчас предпринимает с целью совершенствования механизмов защиты авторских и смежных прав в Интернете можно только приветствовались», — заявили США в своем отчете за 2019 годВнешняя ссылка, призвав «использовать кампании по информированию потребителей, просвещение общественности и добровольные инициативы заинтересованных сторон с тем, чтобы мотивировать швейцарских пользователей Интернета отказаться от потребления и дальнейшего распространения пиратского контента».

Сабина Конрад напоминает, что рода меры уже реализуются в стране посредством, например, некоммерческой ассоциации Stop Piracy («Остановить пиратство»)Внешняя ссылка. Активное участие в разъяснительных кампаниях, ориентированных на самые широкие массы населения, принимает и Швейцарский федеральный институт по защите интеллектуальной собственности.

Поэтому-то правительство Швейцарии посчитало себя в праве заявить, что «настал момент положить конец критике, направленной против Швейцарии в связи с тем, что та, якобы, допускает работу на ее территории сайтов, нарушающих авторские права». «Таким образом, мы уверены, что, как только поправки вступят в силу, США исключат Швейцарию из „Специального отчета 301“», — резюмирует Сабрина Конрад.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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