Жители одного из скромных окраинных районов Цюриха готовятся дать решительный бой местному варианту «реновации»: девелоперский проект, автором которого является крупный пенсионный фонд, грозит им потерей прекрасно обжитой и привычной жилой среды. С другой стороны, в ситуации минимальной прибыльности традиционных финансовых инвестиционных инструментов, пенсионные фонды просто вынуждены вкладывать свои средства в покупку недвижимости и в разного рода девелоперские проекты, потому что в противном случае они не смогут зарабатывать для своих клиентов хотя бы минимальные «прибавки к пенсии». Конфликт запрограммирован.
Район Брунаупарк (Brunaupark) находится в 15-ти минутах езды на трамвае от центрального железнодорожного вокзала Цюриха, на юго-западе города, между горой Утлиберг (Uetliberg) и Цюрихским озером. В расположенном на улице за небольшим торговым центром кластере из пяти многоквартирных домов, построенных в период с 1980 по 1996 год, в настоящее время в 405 квартирах проживает около 700 человек.
Первое, что бросается в глаза посетителю, это большое количество высоких белых мачт, торчащих из самых неожиданных мест по всей территории жилого комплекса. Эти мачты, в соответствии со швейцарским законодательством о зональном планировании, капитальном строительстве и земельном кадастре, маркируют габариты и месторасположение новых, запланированных жилых корпусов. Решение о строительстве здесь новых домов принял крупный девелопер — Пенсионный фонд банка Credit Suisse.
В последнюю неделю марта у местного почтальона работы было невпроворот, ведь управляющая компания решила сразу разослать более чем двумстам домохозяйствам в Брунаупарке уведомления о расторжении договоров аренды. План девелопера состоит в том, чтобы поэтапно снести четыре из пяти старых жилых зданий, что будет эквивалентно потере 240 квартир, и построить на этом месте и ближе к улице более высокие дома, в которых будет 500 новых квартир и которые можно будет сдать за значительно более высокую арендную плату.
Знакомо, не так ли? Жители Брунаупарка, разумеется, оказались несогласны с такими перспективами. Они самоорганизовались, запустив петицию с протестом и подготовив юридические документы, ставящие под сомнение законность и целесообразность планов Пенсионного фонда Credit Suisse произвести в этом тихом и уютном районе Цюриха решительный «улучшайзинг».
Для пиар-отдела банка Credit Suisse, второго по величине банка Швейцарии, этот конфликт стал настоящей головной болью. Особенно неприятной для банка стала ситуация, сложившаяся в июне 2019 года, когда Специальный докладчик ООН по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень, а также о праве на недискриминацию в этом контексте Лейлани Фарха Внешняя ссылка(Leilani Farha) посетила Брунаупарк и активно поддержала борьбу квартиросъемщиков против девелопера.
Пенсионный же фонд банка Credit Suisse настаивает на том, что он является вполне даже ответственным арендодателем, уведомив квартиросъемщиков о расторжении их договоров аренды более чем за год. Это не единственный пенсионный фонд в Швейцарии, активно инвестирующий в недвижимость. Поскольку спрос на жилую площадь в швейцарских городах намного превышает предложение, недвижимость считается безопасной и выгодной инвестицией. Кроме того, в ситуации низких процентных ставок — а в настоящее время швейцарская ипотека является едва ли не самой дешевой в мире — только недвижимость остается еще более или менее надежным инвестиционным товаром.
Супруги Кюнг (Küng) были как раз одними из тех, кто получил недавно злополучное письмо о расторжении договора аренды. Им обоим уже далеко за 70, к району Брунаупарк они привязаны всей душой. В своей четырехкомнатной квартире на верхнем этаже одного из домов, запланированных под снос, из которой открывается прекрасный вид на старый город с одной стороны и на Альпы с другой, Вилли и Бьянка Кюнг живут уже несколько десятилетий. Их дом по плану отселения должен быть снесен в июне 2020 года. Двое их сыновей живут в том же квартале, а третий сын — в одном из других домов, идущих под снос. Бьянка Кюнг регулярно, три дня в неделю, присматривает за четырьмя внуками.
«Здесь как деревня, у нас прекрасные условия для семей с детьми. Тут есть все, что нам нужно для жизни», — говорит Вилли Кюнг. Мы находимся в их уютной гостиной; Вилли Кюнг, жестикулируя, продолжает: «Нет смысла сносить совершенно хорошие здания и строить новые. Они хотят безупречной репутации, но мы полны решимости бороться». Вместе с местной Ассоциацией арендаторов они хотят задействовать все возможности, пытаясь заблокировать проект.
«Возможны, мы переедем»
Семья Кюнг живет тут с 1982 года. «С самого начала я был уверен, что мы останемся здесь навсегда. Тогда этот район считался образцом градостроительства», — вспоминает он. Жители Брунау нашли здесь что-то, что не всегда встретишь в большом городе — хорошие отношения с соседями, и они боятся это потерять. Место, где стоят дома, а также окрестности также превосходны — есть прямой доступ к зеленой зоне в районе горы Утлиберг, идеально для прогулок, бега и езды на велосипеде.
Пожилые люди особенно ценят наличие рядом с домом супермаркета с рестораном, аптеки, парикмахерской и медицинского центра. Молодые семьи имеют в своем распоряжении ясли, детский сад, много безопасных игровых площадок. Для жителей иудейского вероисповедания удобно то, что в нескольких минутах ходьбы находится синагога. По соседству с Кюнгами в том же подъезде проживает Элизабет Зуттер (Elisabeth Sutter), которая также является старожилом. У неё с мужем квартира на первом этаже с небольшим садом. Она хотела бы остаться, но у нее менее оптимистичный прогноз. «Трудно постоянно жить в подвешенном состоянии. Если мы сможем найти что-то подходящее, то, возможно, мы и переедем».
Как и у Кюнгов, квартира семьи Зуттер была полностью отремонтирована в 2011 году. Кухня, ванная комната и окна — всё новое. То, в каком состоянии находится квартира и как она выглядит, нравится и Элизабет, и ее мужу Паулю. «Люди хотели бы остаться, но 7 из 17-ти квартир в нашем доме сейчас пусты. К сожалению, двое соседей умерли, а пятеро других переехали. Они не смогли смириться с ситуацией. Сейчас тут везде стало очень тихо».
Тем не менее, арендаторы не сдаются, создав Ассоциацию под названием Interest Group Living in Brunaupark. Они собрали 5 700 подписей под петицией, которую представили в городском совете Цюриха в мае 2019 года. В настоящее время деятельность организованной оппозиции против планов Пенсионного фонда Credit Suisse развивается под двум направлениям: во-первых, она намерена юридически оспорить проект строительства, во-вторых, она ставит под вопрос законность массового расторжения договоров аренды управляющей компанией. Арендаторы говорят, что готовы пройти весь путь, вплоть до Федерального суда в Лозанне.
Потерять надежный статус
Арендная плата — это еще один весомый фактор. Средняя месячная аренда квартиры в этом комплексе является весьма низкой для Цюриха, находясь в диапазоне от 1 500 до 2 500 швейцарских франков. Новые же квартиры будут уже стоить от 2 500 до 3 500 франков в месяц (1 франк = 64 рубля или 27 гривен). Однако арендаторы жилья в комплексе Brunaupark рискуют потерять куда больше.
Лишившись своих квартир, они будут вынуждены потерять надежный статус квартиросъемщиков с длительным договором аренды и с соответствующей репутацией, став «новыми арендаторами», вынужденными, к тому же, конкурировать с другими претендентами на квартиры на рынке недвижимости, который стал в последние годы куда более конкурентным и жестким.
Не удивительно, что настроение людей в этом районе Цюриха, а особенно людей с низким доходом, находится «на нуле». Одна их пожилых женщин, с которой я разговаривала, даже не захотела показывать мне свою квартиру, мол, «с тех пор, как все это началось, в квартире у меня такой же хаос, что и в голове». А как же предложение Пенсионного фонда банка Credit Suisse помочь арендаторам в поиске нового жилья? Эта «помощь» у местных жителей с весьма ограниченными средствами не вызывает ничего, кроме горькой усмешки.