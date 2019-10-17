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Домашнее насилие Неинтегрировавшийся имам покинет Швейцарию

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Имам издевался над своей женой, которая в итоге бежала в приют для женщин с четырьмя детьми.

(Keystone / Vadim Ghirda)

Высший суд Швейцарии поддержал решение суда в Санкт-Галлене не продлевать вид на жительство имаму из Косово, виновного в домашнем насилии.

Федеральный суд во вторник, 15 октября, оставил в силе решение суда восточно-швейцарского Санкт-Галлена, где этот имам и проживает. Он был признан виновным в физическом и сексуальном насилии над своей женой, а также в том, что не позволял ей выходить из дома без его согласия.

Пара больше не проживает совместно, так как женщина с четырьмя детьми в декабре 2015 смогла укрыться в одном из приютов для женщин. Два года спустя, кантональное ведомство по вопросам миграции отказалось продлить имаму разрешение на пребывание. Уроженец Косово прибыл в Швейцарию в возрасте 26 лет и прожил в стране почти десять лет.

Стоя перед Федеральным судом, мужчина ссылался на защиту частной жизни, гарантированную Европейской конвенцией о правах человека. Но судьи посчитали, что его видение прав и обязанностей женщин явно противоречит закону и ценностям Швейцарии.

В обосновании своего решения Федеральный суд указал, что различные элементы указывают на тот факт, что имам не усвоил социальные и правовые ценности Конфедерации и что он их не уважает. По словам Суда, это в первую очередь касается конституционного принципа равенства мужчин и женщин.

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