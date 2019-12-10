Семь швейцарских городов вошли в рейтинг Expat City Ranking 2019 от InterNations. Все они заняв позиции в двадцатке мировых лидеров по качеству жизни, получили наивысшие оценки в области безопасности, качества местной транспортной системы и окружающей среды. Наибольшие трудности, однако, в Швейцарии экспаты испытывают с обустройством на новом месте и с социальными контактами.

Цюрих и Берн даже попали в число худших городов мира по этому показателю. Негативно оценивается и высокая стоимость жизни в Швейцарии. Очень по-разному швейцарские города оцениваются по таким категориям, как финансы, жильё, шансы на рынке труда.

+ А кто же такой экспат?

Куда податься бедному экспату? Лучшие в мире городами для иностранных специалистов, посланных в долговременную зарубежную командировку, по данным опроса 2019 года, охватившем 82 города, стали Тайбэй, Куала-Лумпур, Хошимин, Сингапур и Монреаль. Худшие — это Париж, Лагос, Милан, Рим и замыкающий список Кувейт (82 место).

Семь городов Швейцарии — Цуг, Базель, Лозанна, Берн, Цюрих, Лугано и Женева — также вошли в этот список. Что о них говорится в рейтинге? Разное!

8. Цуг



Один из ресторанов в центре Цуга, города, который экспаты назвали лучшим по качеству жизни в мире. (Keystone)

Город Цуг на побережье живописного озера — это не только город с самым высоким рейтингом в Швейцарии по версии Expat City Ranking 2019, но он еще и предлагает экспатам наивысшее качество жизни вообще в мире. Фактически, все до единого респонденты в Цуге удовлетворены местным транспортом (только 19% отрицательных ответов), качеством окружающей среды (17% отрицательных ответов в мировом зачёте) или личной безопасностью (только 9% ею недовольны).

Экспаты даже поставили этот город на первое место в мире по таким показателям, как состояние местной экономики (ею доволен 91% опрошенных), при этом город занимает посредственное 44-е место из 82 по обеспеченности рабочими местами.

Несмотря на то, что Цугу удалось опередить другие швейцарские города, есть в этой бочке меда и ложка дегтя: экспатам здесь трудно обустроиться. Консервативный город в швейцарской глубинке занял только 58-е место в рейтинге Getting Settled Index (индексе обустройства), при этом 35% местных респондентов утверждают, что им трудно привыкнуть к местной культуре, что делает его самым неблагополучным регионом, при том, что 31% экспатриантов считают, что люди враждебно относятся к иностранцам.

10. Базель

В Базеле экспаты особенно ценят общественный транспорт. (swiss-image.ch/Daniel Ammann)

Экспаты в Базеле очень высоко оценивают качество местной жизни (6-е место). Особенно довольны они своей личной безопасностью (93% против 81% в мире), местной транспортной системой (98% против 70% в мире) и качеством окружающей среды (93% против 71% в мире).

Однако, как и во всех швейцарских городах, экспатрианты сталкиваются с здесь трудностями при обустройстве (62-е место). Базель занимает 71-е место в подкатегории «Добро пожаловать в Базель». Кроме того, город занимает 63-е место в обеих подкатегориях: «Дружелюбие местных жителей» и «Друзья и общение».

Из всех городов Швейцарии, принявших участие в исследовании, Базель занимает 14-е место в категории финансы и жильё, и 43-е — в категории стоимость жизни: удовлетворены своим финансовым положением 78% местных экспатов (57% по всему миру).

36. Лозанна

Цены на жилье в Лозанне такие же крутые, как и расположенные в этом городе лестницы. (Keystone)

Лозанна показала посредственные результаты в большинстве категорий рейтинга, за исключением качества городской жизни (14-е место). Экспаты особенно довольны качеством окружающей среды (94% против 71% в мире), благодаря чему Лозанна стала в этом отношении шестой в мире. Еще одним позитивный момент – то, что 94% довольны своей личной безопасностью (против 81% в мире).

Тем не менее, Лозанна заняла лишь 53-е место в категории легкости поселения и входит в десятку худших городов мира в подкатегории «Друзья и общение» (77-е место). Более того, Лозанна также является одним из самых трудных городов для эмигрантов в смысле поиска жилья (73-е место). Его не только трудно найти, оно еще и дорогое, при этом 60% экспатов испытывали трудности с тем, чтобы обустроиться здесь по приезде (против 44% в мире).

38. Берн

Качество городской жизни в Берне исключительно высокое. Много ли есть на свете городов, где можно искупаться на бесплатном пляже с видом на здание правительства? (Keystone)

Берн, город федерального значения, не являющийся, однако, юридически столицей Швейцарии, был признан одним из лучших городов мира по качеству городской жизни (7-е место). Как и во многих других города Швейцарии, экспаты очень довольны здесь качеством окружающей среды (97% против 71% в мире), личной безопасностью (93% против 81% в мире) и местным транспортом (97% против 70% в мире).

Но вот что касается категории Getting Settled Index (которая показывает, насколько легко сюда переселиться), то Берн занял самое низкое в Швейцарии 79-е место, и в глобальном масштабе хуже оказалась ситуация только в Копенгагене (80-е место), Париже (81-е место) и Кувейте (82-е место). Почти трое из пяти экспатов (58%) испытывают трудности с поиском новых друзей в Берне (по сравнению с 35% в мире). Возможно, это стало причиной того, что целых 37% бернских экспатов недовольны своей социальной жизнью (по сравнению с 27% в мире).

Что касается категорий трудовой жизни, то экспаты высказывают несколько противоположные мнения. С одной стороны, 71% респондентов удовлетворены гарантией занятости (59% в мире), а 89% положительно оценивают состояние экономики (66% в мире), что ставит город на шестое место в подкатегории «Гарантия занятости». С другой стороны, только 58% оказались удовлетворены работой в целом (по сравнению с 64% в мире), а 37% считают, что возможности карьерного роста в Берне ограничены (по сравнению с 27% в мире), в результате чего город занял лишь 75-е место в подкатегории «Работа и карьера».

41. Цюрих

Хоть что-то бесплатное в центре Цюриха!.. Вид на собор Гроссмюнстер. (Keystone)

Цюрих в очередной раз уверенно подтвердил свою репутацию самого дорогого места для жизни: город занимает 68-е место в категории локальной стоимости жизни и 61-е место — в категории финансов и жилья. Фактически, хуже него из швейцарских городов оказалась только Женева. Более половины экспатов в Цюрихе (51%) отмечают, что им трудно найти жилье (против 32% в мире), а 62% назвали местное жилье недоступным (против 44% в мире).

Цюрих занимает 4-е место в мире по качеству жизни, уступив только Тайбэю (3-е место), Токио (2-е место) и Цугу (1-е место). Экспаты в Цюрихе чувствуют себя в безопасности (95% против 81% во всем мире) и довольны качеством окружающей среды (92% положительных оценок против 71% во всем мире).

Тем не менее, жизнь в Цюрихе по-прежнему представляет трудность для тех, кто хотел бы общения (73-е место). Более трети опрошенных (35%) недовольны своей социальной жизнью (против 27% в мире). Более половины (52%) затрудняются завести новых друзей (против 35% в мире), а 36% эмигрантов в Цюрихе оценили отношение к иностранцам как в целом недружественное (по сравнению с 19% в мире).

53. Лугано

La dolce vita, или сладкая жизнь в Лугано (Keystone)

Лугано видится экспатам безопасным и стабильным городом, он занял 3-е место в подкатегории «Безопасность и политика», опередили его только Сингапур (2-е место) и Цуг (1-е место). Действительно, 97% приехавших чувствуют себя в безопасности в Лугано (по сравнению с 81% в мире), при этом 73% оценивают свою личную безопасность как очень хорошую.

Однако нельзя сказать то же самое о гарантиях занятости: 31% опрошенных считают этот фактор негативным (по сравнению с 21% в мире), что ставит город на 74-е место в мире. Почти четверть (24%) также негативно оценивают местную экономику (по сравнению с 15% в мире).

В итоге Лугано занимает 58-е место в рейтинге, то есть оценивается гораздо хуже, чем все остальные включенные в него города Швейцарии. Кроме того, почти треть экспатов (31%) в целом недовольны своей работой (по сравнению с 19% в мире), и 55% поставили Лугано негативную оценку в отношении карьерных возможностей (по сравнению с 27% в мире).

69. Женева

Жилье в Женеве не только практически недоступное по цене, его еще и найти-то трудно. (Keystone)

Женева — худший швейцарский город в рейтинге. Если дорогими считаются все швейцарские города, то Женева при этом еще и единственный, входящий в десятку худших мест в мире по категории «Финансы и жилье», а также по показателям местной стоимости жизни (75-е место в обеих). Более семи из десяти экспатов (71%) недовольны местной стоимостью жизни, что почти вдвое превышает средний мировой показатель (38%). Более того, в Женеве жилье не только считается недоступным (78% отрицательных рейтингов против 44% в мире), но его также и трудно найти (70% против 32% в мире).

Экспатам сложно обустроиться в Женеве (70-е место). Вместе с Цюрихом (76-е место), Лозанной (77-е место) и Берном (78-е место), Женева (79-е место) стала также одним из худших в мире городов в подкатегории «Друзья и общение». Здесь 42% экспатов недовольны своей социальной жизнью (против 27% в мире), хуже оказались только Кувейт (82-е место) и Стокгольм (81-е место).

С другой стороны, эмигранты наслаждаются высоким качеством жизни в Женеве (16-е место). Они считают город безопасным (90% против 81% по всему миру), они довольны качеством окружающей среды (89% против 71% по всему миру) и местным транспортом (91% против 70% по всему миру), причем 60% даже оценили Женеву максимально высоко по этому фактору (против 36% в мире).

Лучшие города для экспатов РейтингExpat City RankingВнешняя ссылкасоставляется на основе ежегодного опроса Expat Insider, проводимого международной социальной сетью для экспатов InterNationsВнешняя ссылка. Охватив в 2019 году в более чем 20 000 респондентов, этот рейтинг является одним из самых репрезентативных опросов мнения экспатов об их жизни и работе за границей. В частности, в рамках этого опроса были изучены 82 города по всему миру. Была собрана подробная информация о пяти основных сферах жизни иностранных специалистов, посланных в долговременную зарубежную командировку: качество городской жизни, легкость обустройства на новом месте, ситуация и отношения на рынке труда в городе, финансы и жилье, местная стоимость жизни. Сложенные вместе, первые четыре категории и составляют рейтинг Expat City Ranking, который дает, в частности, возможность узнать, в какой город стоит переехать на жительство, а какие города лучше обходить стороной. Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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