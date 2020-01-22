Большинство лыжных ДТП случаются около полудня, когда склоны переполнены, а люди начинают чувствовать усталость.

(Keystone)

Ежегодно на швейцарских лыжных склонах получают травмы около 76 000 человек, и наибольшее количество несчастных случаев происходит около полудня. Об этом сообщает Швейцарский совет по предотвращению несчастных случаев, давая несколько рекомендаций.

Так, основной причиной несчастных случаев является чрезмерная скорость, согласно Швейцарскому совету по предотвращению несчастных случаев (BPA/BFU). В его сообщении говорится, что в 92% аварии – это индивидуальные несчастные случаи, а не столкновения, и связаны они главным образом с тем, что лыжник отвлекается или переоценивает свои возможности. Поэтому важно не ехать слишком быстро и всегда проявлять внимание к погодным условиям и состоянию склонов, а также прислушиваться и к своему телу.

Большинство несчастных случаев на лыжне происходят до обеденного перерыва. Этому есть два объяснения: во-первых, в это время суток на горных склонах собирается самое большое количество людей, что приводит к увеличению абсолютного числа несчастных случаев. Во-вторых, первые признаки усталости ощущаются около полудня, особенно если человек начал свой день рано, чтобы добраться до лыжного курорта. Поэтому так важно делать перерывы и не забывать достаточно есть и пить.

Кто что чаще травмирует?

Если авария все же происходит, ее последствия можно смягчить с помощью соответствующего оборудования. Например, ношение шлема может уменьшить количество травм головы на треть и также на треть уменьшить их тяжесть. Согласно опросу BPA, более 90% любителей зимних видов спорта носят шлем.

Лыжники часто травмируют голени. Необходимо убедиться, что крепления для лыж отрегулированы правильно, чтобы крепежные детали при падении расстегнулись. Поскольку они могут выйти из равновесия при использовании, хранении или транспортировке лыж, перед сезоном их следует отдать на проверку.

Сноубордисты склонны к травмированию плеч, рук, а в особенности запястий. Флавия Бюрги (Flavia Bürgi), научный сотрудник отдела исследований BPA, напоминает, что существуют очень эффективные наручные щитки, которые предотвращают треть переломов. К сожалению, их носит только четверть сноубордистов, а ведь в особенности такая защита рекомендуется для начинающих. Чтобы гарантировать качество наручных щитков, BPA совместно с международными партнерами разработала стандарт, который в течение этого года станет обязательным для производителей.

Видео На лыжных трассах в Швейцарии тоже есть свои ПДД Лыжи, снег, солнце, спорт, радость? Все правильно, но даже в отпуске не следует забывать о правилах поведения на горнолыжных трассах. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 китайский (zh) 在瑞士滑雪不要太快哟，小心受罚













Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!