Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 9:00 20.06.2018 - 09:00

Чуть больше половины швейцарцев в возрастной категории от 18 до 24 лет имеют водительские права. (Keystone)

По данным Федерального ведомства автотранспорта и дорожного хозяйства (ASTRA) из 8,4 млн человек, живущих в Швейцарии, водительские права имеют 5,8 млн чел., из них 84 000 получили права в 2017 году, что на 2% меньше, чем в 2016 году.

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Если же проанализировать эти данные в разбивку по возрастным категориям, то получится, что в наибольшей степени число тех, кто впервые получил права самой распространённой категории «В» (буква латинская), сократилась среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них правами владеют чуть больше половины жителей Швейцарии.

age chart Driving licences per age group

Среди тех, кто владел любыми правами на конец отчётного периода 46% составляли женщины и 54% мужчины. В целом среди постоянного мужского населения Швейцарии правами категории «В» обладали 92% лиц в возрасте от 18 лет. Среди женщин эта доля составила 76%

Готовится реформа

Федеральное ведомство автотранспорта и дорожного хозяйства (Bundesamt für Strassen — ASTRA) недавно представило проект реформы процедуры получения водительских прав в Швейцарии, разработанный с учётом именно интересов молодёжи:

Среди предложенных измененийВнешняя ссылка (должны вступить в силу в 2019 году):

— получение ученических водительских прав с 17 лет, а не 18, как сегодня;

— два часа обязательного практического вождения с автоинструктором (сейчас этого нет).

— права на вождение автоматического легкового автомобиля будут действительны и для автомобиля с механической коробкой передач (сегодня это два разных вида прав);

— ученическое водительское удостоверение будет действовать неограниченно (сегодня — максимум 24 месяца);

— минимум один год вождения с сопровождающим (сегодня этот минимум не оговаривается).

Вы хотите получить права в Швейцарии? Здесь подробности.



Подготовил: Игорь Петров, SDA-ATS

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