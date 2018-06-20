По данным Федерального ведомства автотранспорта и дорожного хозяйства (ASTRA) из 8,4 млн человек, живущих в Швейцарии, водительские права имеют 5,8 млн чел., из них 84 000 получили права в 2017 году, что на 2% меньше, чем в 2016 году.
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Если же проанализировать эти данные в разбивку по возрастным категориям, то получится, что в наибольшей степени число тех, кто впервые получил права самой распространённой категории «В» (буква латинская), сократилась среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них правами владеют чуть больше половины жителей Швейцарии.
Среди тех, кто владел любыми правами на конец отчётного периода 46% составляли женщины и 54% мужчины. В целом среди постоянного мужского населения Швейцарии правами категории «В» обладали 92% лиц в возрасте от 18 лет. Среди женщин эта доля составила 76%
Готовится реформа
Федеральное ведомство автотранспорта и дорожного хозяйства (Bundesamt für Strassen — ASTRA) недавно представило проект реформы процедуры получения водительских прав в Швейцарии, разработанный с учётом именно интересов молодёжи:
Среди предложенных измененийВнешняя ссылка (должны вступить в силу в 2019 году):
— получение ученических водительских прав с 17 лет, а не 18, как сегодня;
— два часа обязательного практического вождения с автоинструктором (сейчас этого нет).
— права на вождение автоматического легкового автомобиля будут действительны и для автомобиля с механической коробкой передач (сегодня это два разных вида прав);
— ученическое водительское удостоверение будет действовать неограниченно (сегодня — максимум 24 месяца);
— минимум один год вождения с сопровождающим (сегодня этот минимум не оговаривается).
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Подготовил: Игорь Петров, SDA-ATS