Комедийный дуэт 9 Volt Nelly выступает на Втором фестивале Soundsyndrom! (Tobias Haus)

В 2014 году Швейцария ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидовВнешняя ссылка. Тем самым она взяла на себя, в частности, обязательство стимулировать вовлечение умственно отсталых людей в общественную жизнь. Как конкретно могло бы выглядеть это вовлечение, наглядно продемонстрировал музыкальный фестиваль в Цюрихе.

Концертный зал культурного центра «Красная фабрика» (Rote Fabrik) переполнен. Настроение потрясающее. Публика аплодирует, подпевает и веселится. На первый взгляд все нормально, музыкальный фестиваль удался. Но затем мы видим, что как в зале, так и на сцене бок о бок поют, веселятся и аплодируют и обычные люди, и люди с когнитивными нарушениями. Известная швейцарская певица Вера Каа (Vera Kaa) поет, помимо прочего, о том, что надо просто уделять хотя бы десять минут в день для себя.

Группа «Мир Тоби» (Tobis Welt) рассказывает в своих зажигательных песнях, исполняемых на диалекте, о буднях интерната, например, о том, что отдохнуть (от всех) там можно только в туалете, поет о визите к зубному врачу с использованием рискованной игры слов Zahnarzt («зубной врач») и Zahnarsch («зуб и зад»), или об отпуске на горнолыжном курорте Саас-Фе, который неплохо было бы провести вдвоем, уединившись от всех, без надоедливых опекунов, которые неожиданно вваливаются к тебе в комнату в самый неподходящий момент.

Тот факт, что на сцену друг за другом выходят Вера Каа и «Мир Тоби», символизирует «инклюзивную интеграцию», когда люди с ограниченными возможностями и люди без них на равных принимают участие в культурной жизни. Как раз этого и требует Конвенция ООН о правах людей с ограниченными возможностями.

Тем не менее фестиваль Soundsyndrom!, который проводится в Цюрихе уже во второй раз, является пока исключением. Что касается вовлечения в общественную жизнь людей с умственными отклонениями, то здесь Швейцария выглядит не лучшим образом. «Швейцария выполняет свои обязательства пока еще не в полной мере», — говорит Андреа Брилль (Andrea Brill), сотрудница антропософского интерната для людей с умственными отклонениями Tobias-Haus (см. инфобокс), который и организовал это мероприятие.

Швейцария должна исправиться

И действительно, в отчете организации humanrights.ch о реализации положений Конвенции о правах людей с ограниченными возможностями указано, что «интегрированная Швейцария, в которой люди с отклонениями могут быть самостоятельными во всех сферах жизни, несмотря на некоторые уже созданные законодательные основы — это дело далекого будущего. Даже правительство признает, что многое еще следует исправить для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли участвовать во всех сферах общественной жизни».



Das Tobias-Haus в Цюрихе Антропософское учреждениеВнешняя ссылка, в ведении которого находятся жилые дома и центр трудотерапии для взрослых людей с умственными отклонениями. Это учреждение делает акцент на искусстве и образовании. Оно и выступило организатором 2-го фестиваля Soundsyndrom!-Festival, который прошел 6 октября 2019 года в культурном центре Rote Fabrik в Цюрихе. Конец инфобокса

Критики недовольны, к примеру, тем, что детей с нарушениями психики отсылают в спецшколы, а взрослые с умственными отклонениями не имеют права участвовать в референдумах и выборах. Как утверждают многочисленные ассоциации инвалидов, многие взрослые с интеллектуальными нарушениями не могут самостоятельно выбирать себе место работы и жительства.



Кроме того, по словам Андреа Брилль (Andrea Brill), многие страны, которые ввели так называемое «субъектное финансирование» (Subjektfinanzierung), уже ушли далеко вперед. Данное бюрократическое понятие означает, что государство выделяет бюджетные деньги не интернатам или, скажем, профильным лечебным организациям, а непосредственно людям с отклонениями.

Тогда такой человек может сам решать, где он хочет жить — в общежитии, в интернате с возможностью получать профессиональный уход или даже отдельно, но с помощью социального помощника-ассистента.

Куда деваться инвалидам?

Раньше швейцарские семьи порой в буквальном смысле прятали своих умственно отсталых родственников, стыдясь их. И хотя те в той или иной мере участвовали в жизни общества, но с ними не считались и с ними не общались на равных, а, по выражению А. Брилль, «втихую посмеивались как над деревенскими дурачками». Лишь позже возникли интернаты, где люди с отклонениями стали получать профессиональный уход.

Хотя Андреа Брилль сама работает в таком интернате для умственно отсталых людей и считает существование этих заведений очень важным делом, она видит в этом и серьезный недостаток. «Люди с умственными отклонениями вырваны из общественной жизни. Существование интернатов создает своего рода параллельное общество. Точно так же, как в случае с пожилыми или умирающими людьми».



(Kai Reusser / swissinfo.ch)

В результате создается ситуация, когда для общества здоровых людей наличие людей с умственными отклонениями становится не нормой, но отклонениям. Многие просто «разучиваются» общаться с умственно отсталыми. Существует опасность, что в конечном итоге будут восприниматься только «недостатки» таких людей и они будут считаться обузой для общества, прежде всего в финансовом смысле.

Андреа Брилль считает, что в «очень обозримом будущем» стремление «прятать» людей с умственными отклонениями опять станет релевантной темой. «Ранняя дородовая диагностика позволяет заранее избавляться от ребенка с отклонениями, совершив аборт. Не исключено, что страховые больничные кассы рано или поздно будут отказываться платить за неполноценного ребенка, если родители вопреки диагнозу не сделали аборт. То есть скоро мы столкнемся с очень сложными этическими проблемами».

Фестиваль — это пример того, как должно быть всегда

Центр Tobias-Haus ставит перед собой цель регулярно проводить такого рода музыкальные фестивали, в рамках которых люди как с инвалидностью, так и без неё могли бы быть вместе не только в зрительном зале, но и на сцене. Людей с умственными расстройствами надо вытаскивать «из стен учреждений, которые их с одной стороны защищают, а с другой ограничивают», чтобы эти люди имели возможность показать все свои таланты.

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Например, на фестивале Soundsyndrom!-Festival публика услышала от группы Tobis Welt, что называется, из первых уст, забавное повествование о буднях обитателей пансионата для инвалидов, а от группы HORA’BAND о роли людей с когнитивными расстройствами в обществе с жестко установленными стандартами.

Такие проекты формируют способность к эмпатии и сопереживанию, предотвращая возникновение условий, ведущих к дискриминации. «Этот фестиваль — пример того, как должно быть всегда», — говорит А. Брилль. «Надеюсь, что люди будут нормально относиться к тому, что в повседневной жизни они будут повсюду сталкиваться с людьми с когнитивными нарушениями».

Конвенция ООН о правах инвалидов и Швейцария Цель Конвенции (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) — обеспечение защиты свобод и прав людей с физическими и умственными недостатками. Швейцария ратифицировала Конвенцию в 2014 году. Тем не менее Факультативный протоколВнешняя ссылка она не подписала, поэтому при несоблюдении Конвенции подать на неё жалобу невозможно. Тем не менее, Берн обязан регулярно отчитываться о том, как он обеспечивает реализацию положений Конвенции. Интеграция людей с когнитивными расстройствами означает, что такие люди участвуют в жизни общества как его равноценные члены, а их отличие от обычных людей воспринимается как обогащение общества и вклад в повышения степени его разнообразия. В своем первом отчете за 2016 год Швейцария отмечала, что соответствующий пересмотр целого ряда законодательных актов уже привел к существенному улучшению жизни в Швейцарии людей с ограниченными возможностями. Для них, в частности, заметно улучшен доступ в здания и общественный транспорт. В то же время, с точки зрения insieme и других Ассоциаций инвалидов, отчет явно приукрашен. Он сконцентрирован на действующих законах и замалчивает практические проблемы, возникающие при их реализации. Сама Конвенция и другие правовые акты данного профиля направлены главным образом на людей с физическими недостатками, потребности же людей с психическими отклонениями учитываются пока крайне мало. С целью ускорить практическое применение положений Конвенции в Швейцарии ряд общественных Ассоциаций инвалидов разработали «Национальный план действий» (Nationaler Aktionsplan). Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила: Юлия Немченко

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