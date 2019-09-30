Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 11:00

Горное озеро в Валлийских Альпах, Швейцария, кантон Вале, регион города Церматт.

(Keystone / Urs Flueeler)

Таяние ледников дестабилизирует горные склоны и увеличивает риск оползней и наводнений. Но оно также открывает новые перспективы для горного туризма.

Жаркий сухой летний день. Туристы и местные жители готовятся к ужину и наслаждаются горным воздухом, прогуливаясь между традиционными швейцарскими шале. В Церматте, у подножия горы Маттерхорн, ничто вроде бы не указывает на то, что спокойный ручей Трифтбах (Triftbach), протекающий через деревню, вот-вот превратится в стремительный грязе-селевой поток.

В итоге это нашумевшее наводнение к человеческим жертвам не привело, но нанесло жилому фонду и инфраструктуре значительный ущерб. Причиной же его стал внезапный слив воды из ледникового озера вверх по течению. Мэр Церматта Роми Бинер-Хаузер (Romy Biner-HauserВнешняя ссылка) назвала это событие «непредсказуемым капризом природы».

Предсказать такие явления «действительно чрезвычайно трудно», соглашается Кристоф Ламбьель (Christophe LambielВнешняя ссылка), эксперт по геоморфологии и профессор Лозаннского Университета. Однако сегодня следует ожидать, что вероятность подобных наводнений в будущем заметно увеличится из-за глобального потепления. «Некоторые альпийские деревни находятся в ситуации серьёзной угрозы», — говорит он.

О серии материалов «По альпийским долинам и по взгорьям» Этими публикациями мы хотим наглядно показать и проанализировать последствия процесса таяния швейцарских ледников на той или иной определенной высоте, информируя при этом о разработанной и реализуемой в Швейцарии стратегии антропогенной адаптации естественных природных биотопов к последствиям глобального потепления. Мы решили спускаться сверху вниз, анализируя ситуацию на следующих высотах и фокусируясь на следующих темах: 3 000 — 4 500 м. — альпийские ледники и их влияние на горный ландшафт;Внешняя ссылка 2 000 — 3 000 м. — индустрия туризма и стихийные бедствия (публикация намечена на сентябрь 2019 года); 1 000 — 2 000 м. — производство электроэнергии при помощи ГЭС (октябрь 2019 года); 0 — 1 000 м. — водные ресурсы Швейцарии (публикация в ноябре 2019 года). Конец инфобокса

Опасность, скрытая во льдах

Повышение средней температуры воздуха и особенно периоды аномальной жарыВнешняя ссылка ускоряют таяние снега и льда в горах. На леднике, рядом с ним или под ним могут образовываться водные линзы. И как раз они и являются основным источником угрозы. Озера же, которые образуются на поверхности ледников, являются наименее проблематичными, поскольку их можно легко отслеживать с помощью веб-камер или спутниковой съемки.



Таяние векового льда ведет к образованию водных скоплений. На фото: регион горы Маттерхорн, кантон Вале, Швейцария.

(© Keystone / Olivier Maire)

Озеро Фаверж на леднике «Плейн МортВнешняя ссылка», расположенном между кантонами Берн и Фрибур на высоте 2700 метров, естественным образом опорожняется каждый год. Система оповещения предупреждает население об опасности, как-только уровень воды в озере начинает стремительно понижаться. Эта небольшая анимация показывает, как происходит естественный сток воды в озере Фаверж:

Svuotamento naturale del lago di Les Faverges svuotamento del lago di faverge

Чтобы избежать затопления, ниже, в деревне Ленк и в долине Зиммен — а уровень воды в озере Фаверж увеличивался из года в год — недавно был вырыт искусственный дренажный канал. Подобная мера была использована около десяти лет назад для ледника у деревни ГриндельвальдВнешняя ссылка в регионе Бернского нагорья.

У Кристофа Ламбьеля, правда, куда большее беспокойство вызывают водные линзы внутри ледников. Подледниковые озера могут содержать десятки тысяч кубометров воды, способные «пролиться» в долину совершенно внезапно. «Как и в случае с Церматтом, мы сможем увидеть опасность, когда уже будет слишком поздно», — говорит Кристоф Ламбьель.

Попытка обнаружить такие водяные линзы с помощью зондов будет «слишком сложно и дорого», — заявил газете «Le Nouvelliste» главный геолог кантона Вале Рафаэль Майора (Raphaël Mayoraz). Однако есть и другие решения. Например, использование геофонов (разновидность сейсмографов) для обнаружения сейсмических волн и подземных движений, или датчиков, измеряющих интенсивность водных потоков.

Ледниковые озера и туризм Новые горные озера, которые образуются с таянием ледников, представляют отнюдь не только повышенный риск стихийных бедствий. Появление водоёмов на свободной ото льда скальной породе также может предложить туристам новые интересные направления. Согласно исследованиюВнешняя ссылка, опубликованному в 2014 году, в швейцарских Альпах могут образоваться сотни новых озер общей площадью более 50 км2. Эти ледниковые озера «подчеркивают красоту ландшафта», говорится в исследовании. Подвесные мосты, скальные участки, оснащенные металлоконструкциями и образовательные маршруты могут стать для любителей гор новыми достопримечательностями. + Швейцария и климатические показатели последних 150 летВнешняя ссылка

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Повышение степени нестабильности

Нестабильные горные озера — далеко не единственная угроза деревням, транспортным маршрутам и инфраструктуре в альпийских регионах. «С повышением температуры так называемые „висячие“ ледники на очень крутых склонах утрачивают сцепление с грунтом и могут вызвать ледяные лавины. Именно это произошло в 2017 году в регионе Саас-Грунд, кантон Вале», — объясняет Кристоф Ламбьель.

Отступление ледников и, в частности, оттаивание вечной мерзлотыВнешняя ссылка — постоянно мёрзлого грунта в Альпах на высоте более 2500 метров — дестабилизируют склоны. Значительные массы горной породы могут начать переноситься водными потоками вниз в долины, причем этими процессами может быть затронута большая часть территории Альп, предупреждает Швейцарское геоморфологическое общество («OcCCВнешняя ссылка»).

Исчезновение ледников ведет к повышению степени нестабильности моренного грунта. (Keystone / Peter Schneider)

Изменения альпийского ландшафта представляют собой каждодневный вызов для тех, кто отвечает за горные турбазы. Около трети из 153 таких турбаз, находящихся в составе Швейцарского альпийского клуба («CAS») расположены рядом с ледниками.

Например, был построен подвесной мост на пути к альпийской турбазе «Трифтхютте» (Trifthütte), Внешняя ссылкадо которой раньше приходилось добираться пешком через ледниковый язык и которую посещают сотни туристов каждый год. Из-за изменения климата доступ к турбазе «Монте-РозаВнешняя ссылка» также был полностью пересмотрен. «Новая дорога безопаснее, короче и требует меньше затрат на обслуживание», — говорят в CAS.

Старый (темно-зеленый) и новый (светло-зеленый) маршруты к горной турбазе Монте-Роза, регион Маттерхорн, кантон Вале, Швейцария.

(CAS-Tourenportal / swisstopo)

Когда альтернативного пути найти не удается, персонал CAS вызывается для восстановления старых маршрутов. Рене Висс (René Wyss), ответственный за поддержание альпийских троп в надлежащем виде, говорит, что это трудная и опасная работа, делать которую приходится непосредственно на склоне гор.

Станут ли горы опаснее?

Кристоф Ламбьель из Лозаннского университета, регулярно ведущий полевые исследования в горах, говорит, что он не считает, что риски стали выше, чем в прошлом. Более того, риски, связанные с ледниками, сегодня «вероятно, менее заметны», чем еще 150 лет назад. «Причина этого проста: с уменьшением площади ледников и льда становится меньше», — говорит он, вспоминая некоторые крупные катастрофы прошлого века, и среди них — катастрофу 1965 года на плотине Маттмарк в кантоне Вале, в результате которой погибли 88 человек.

«Мы знаем, какие ледники являются наиболее проблемными в Швейцарии», — говорит Кристоф Ламбьель. В Вале опасность представляют два ледника — Трифт и Вайсхорн что над Церматтом.

Несмотря на то, что Швейцария располагает одной из самых развитых в мире сетей ледникового мониторинга, ученый все равно призывает к осторожности: «Мы не сможем проконтролировать буквально все. Я советую поэтому любителям гор и альпинистам быть предельно бдительными и принимать все необходимые меры предосторожности, особенно в жаркую погоду».



Русскоязычную версию материала подготовили: Евгений Мамонтов, Игорь Петров.

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