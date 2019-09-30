Таяние ледников дестабилизирует горные склоны и увеличивает риск оползней и наводнений. Но оно также открывает новые перспективы для горного туризма.
Жаркий сухой летний день. Туристы и местные жители готовятся к ужину и наслаждаются горным воздухом, прогуливаясь между традиционными швейцарскими шале. В Церматте, у подножия горы Маттерхорн, ничто вроде бы не указывает на то, что спокойный ручей Трифтбах (Triftbach), протекающий через деревню, вот-вот превратится в стремительный грязе-селевой поток.
В итоге это нашумевшее наводнение к человеческим жертвам не привело, но нанесло жилому фонду и инфраструктуре значительный ущерб. Причиной же его стал внезапный слив воды из ледникового озера вверх по течению. Мэр Церматта Роми Бинер-Хаузер (Romy Biner-HauserВнешняя ссылка) назвала это событие «непредсказуемым капризом природы».
Предсказать такие явления «действительно чрезвычайно трудно», соглашается Кристоф Ламбьель (Christophe LambielВнешняя ссылка), эксперт по геоморфологии и профессор Лозаннского Университета. Однако сегодня следует ожидать, что вероятность подобных наводнений в будущем заметно увеличится из-за глобального потепления. «Некоторые альпийские деревни находятся в ситуации серьёзной угрозы», — говорит он.
О серии материалов «По альпийским долинам и по взгорьям»
Этими публикациями мы хотим наглядно показать и проанализировать последствия процесса таяния швейцарских ледников на той или иной определенной высоте, информируя при этом о разработанной и реализуемой в Швейцарии стратегии антропогенной адаптации естественных природных биотопов к последствиям глобального потепления.
Мы решили спускаться сверху вниз, анализируя ситуацию на следующих высотах и фокусируясь на следующих темах:
3 000 — 4 500 м. — альпийские ледники и их влияние на горный ландшафт;Внешняя ссылка
2 000 — 3 000 м. — индустрия туризма и стихийные бедствия (публикация намечена на сентябрь 2019 года);
1 000 — 2 000 м. — производство электроэнергии при помощи ГЭС (октябрь 2019 года);
0 — 1 000 м. — водные ресурсы Швейцарии (публикация в ноябре 2019 года).Конец инфобокса
Опасность, скрытая во льдах
Повышение средней температуры воздуха и особенно периоды аномальной жарыВнешняя ссылка ускоряют таяние снега и льда в горах. На леднике, рядом с ним или под ним могут образовываться водные линзы. И как раз они и являются основным источником угрозы. Озера же, которые образуются на поверхности ледников, являются наименее проблематичными, поскольку их можно легко отслеживать с помощью веб-камер или спутниковой съемки.
Озеро Фаверж на леднике «Плейн МортВнешняя ссылка», расположенном между кантонами Берн и Фрибур на высоте 2700 метров, естественным образом опорожняется каждый год. Система оповещения предупреждает население об опасности, как-только уровень воды в озере начинает стремительно понижаться. Эта небольшая анимация показывает, как происходит естественный сток воды в озере Фаверж:
Чтобы избежать затопления, ниже, в деревне Ленк и в долине Зиммен — а уровень воды в озере Фаверж увеличивался из года в год — недавно был вырыт искусственный дренажный канал. Подобная мера была использована около десяти лет назад для ледника у деревни ГриндельвальдВнешняя ссылка в регионе Бернского нагорья.
У Кристофа Ламбьеля, правда, куда большее беспокойство вызывают водные линзы внутри ледников. Подледниковые озера могут содержать десятки тысяч кубометров воды, способные «пролиться» в долину совершенно внезапно. «Как и в случае с Церматтом, мы сможем увидеть опасность, когда уже будет слишком поздно», — говорит Кристоф Ламбьель.
Попытка обнаружить такие водяные линзы с помощью зондов будет «слишком сложно и дорого», — заявил газете «Le Nouvelliste» главный геолог кантона Вале Рафаэль Майора (Raphaël Mayoraz). Однако есть и другие решения. Например, использование геофонов (разновидность сейсмографов) для обнаружения сейсмических волн и подземных движений, или датчиков, измеряющих интенсивность водных потоков.
Ледниковые озера и туризм
Новые горные озера, которые образуются с таянием ледников, представляют отнюдь не только повышенный риск стихийных бедствий. Появление водоёмов на свободной ото льда скальной породе также может предложить туристам новые интересные направления.
Согласно исследованиюВнешняя ссылка, опубликованному в 2014 году, в швейцарских Альпах могут образоваться сотни новых озер общей площадью более 50 км2. Эти ледниковые озера «подчеркивают красоту ландшафта», говорится в исследовании. Подвесные мосты, скальные участки, оснащенные металлоконструкциями и образовательные маршруты могут стать для любителей гор новыми достопримечательностями.
+ Швейцария и климатические показатели последних 150 летВнешняя ссылка
Повышение степени нестабильности
Нестабильные горные озера — далеко не единственная угроза деревням, транспортным маршрутам и инфраструктуре в альпийских регионах. «С повышением температуры так называемые „висячие“ ледники на очень крутых склонах утрачивают сцепление с грунтом и могут вызвать ледяные лавины. Именно это произошло в 2017 году в регионе Саас-Грунд, кантон Вале», — объясняет Кристоф Ламбьель.
Отступление ледников и, в частности, оттаивание вечной мерзлотыВнешняя ссылка — постоянно мёрзлого грунта в Альпах на высоте более 2500 метров — дестабилизируют склоны. Значительные массы горной породы могут начать переноситься водными потоками вниз в долины, причем этими процессами может быть затронута большая часть территории Альп, предупреждает Швейцарское геоморфологическое общество («OcCCВнешняя ссылка»).
Изменения альпийского ландшафта представляют собой каждодневный вызов для тех, кто отвечает за горные турбазы. Около трети из 153 таких турбаз, находящихся в составе Швейцарского альпийского клуба («CAS») расположены рядом с ледниками.
Например, был построен подвесной мост на пути к альпийской турбазе «Трифтхютте» (Trifthütte), Внешняя ссылкадо которой раньше приходилось добираться пешком через ледниковый язык и которую посещают сотни туристов каждый год. Из-за изменения климата доступ к турбазе «Монте-РозаВнешняя ссылка» также был полностью пересмотрен. «Новая дорога безопаснее, короче и требует меньше затрат на обслуживание», — говорят в CAS.
Когда альтернативного пути найти не удается, персонал CAS вызывается для восстановления старых маршрутов. Рене Висс (René Wyss), ответственный за поддержание альпийских троп в надлежащем виде, говорит, что это трудная и опасная работа, делать которую приходится непосредственно на склоне гор.
Станут ли горы опаснее?
Кристоф Ламбьель из Лозаннского университета, регулярно ведущий полевые исследования в горах, говорит, что он не считает, что риски стали выше, чем в прошлом. Более того, риски, связанные с ледниками, сегодня «вероятно, менее заметны», чем еще 150 лет назад. «Причина этого проста: с уменьшением площади ледников и льда становится меньше», — говорит он, вспоминая некоторые крупные катастрофы прошлого века, и среди них — катастрофу 1965 года на плотине Маттмарк в кантоне Вале, в результате которой погибли 88 человек.
«Мы знаем, какие ледники являются наиболее проблемными в Швейцарии», — говорит Кристоф Ламбьель. В Вале опасность представляют два ледника — Трифт и Вайсхорн что над Церматтом.
Несмотря на то, что Швейцария располагает одной из самых развитых в мире сетей ледникового мониторинга, ученый все равно призывает к осторожности: «Мы не сможем проконтролировать буквально все. Я советую поэтому любителям гор и альпинистам быть предельно бдительными и принимать все необходимые меры предосторожности, особенно в жаркую погоду».
Русскоязычную версию материала подготовили: Евгений Мамонтов, Игорь Петров.