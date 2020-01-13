Лыжные лагеря остаются популярным форматом внеклассной работы, тем не менее, в последние примерно десять лет наблюдается некоторый спад активности в данной сфере. (© Keystone / Jean-christophe Bott)

В Швейцарии каждый школьник как минимум один раз за время учебы в средней школе обязан отправиться в горы на неделю со всем классом для участия в так называемом «лыжном лагере». В конституции такого положения нет, но таковы неписанные традиции и таковы правила школьной жизни. И сохраняться эти обычаи будут до тех пор, пока в горах будет выпадать снег, и пока лыжники-атлеты будут оставаться национальными кумирами.

«Сегодня мы уже не используем понятие «лыжный лагерь», мы говорим о «лагерях зимних видов спорта», — уточняет Тобиас Фанкхаузер (Tobias Fankhauser), пресс-секретарь Федерального Ведомства спорта (Bundesamt für Sport / BaspoВнешняя ссылка, подразделение Федерального департамента, или министерства, обороны, защиты населения и спорта, -— прим. ред. рус.).

Большинство организованных для школьников вылазок в горы рассчитано на то, чтобы дети могли покататься не только на популярных здесь горных лыжах, но и на сноубордах, на беговых лыжах или даже попрыгать с лыжного трамплина. Но принцип остается прежним: пять дней учителя и ученики проводят в неформальной обстановке на природе, вдали от школьных коридоров и классных комнат.

Поездка в лыжный лагерь — одно из тех приключений, что надолго остается в памяти школьников. (Keystone / Juerg Mueller)

Как считают в Ведомстве спорта, эти лагеря «дают молодежи получить опыт, положительно сказывающийся на социализации и развитии». И в большинстве случаев дети действительно сохраняют прекрасные воспоминания о лыжных лагерях — там крепнут дружеские узы и проходят шумные веселые вечеринки. Что касается спортивной подготовки, и здесь итог в целом положительный. При полном погружении, без «вертолётных» родителей и в окружении сверстников ученики способны за пять дней добиться впечатляющего прогресса. Это идет на пользу и родителям: хорошо катающийся на лыжах ребенок является живым примером и мотивом для всей семьи последовать его примеру.

Не забывать горы

«В Швейцарии традиция лыжных лагерей восходит ко Второй мировой войне», — поясняет Грегори Куин (Grégory QuinВнешняя ссылка), историк, преподаватель и научный сотрудник Кафедры физического воспитания и спорта (Institut für Sportwissenschaften) при Университете Лозанны. «Школьников начали вывозить в горы, чтобы заполнить отели и шале, покинутые иностранными туристами. Кроме того, в плане двигательной активности, лыжи развивают моторику и позитивно влияет на здоровье. Ну а сверхзадача зимних спортивных лагерей состояла в том, чтобы поддержать и укреплять связь швейцарцев и гор».

Видео Как лыжные курорты готовятся к будущему без снега Что делать, если снега в горах нет даже в декабре? Швейцарские горнолыжные курорты, например, хотят привлекать дополнительных туристов летом.

И эти связи крепнут вот уже более 70 лет. Сегодня почти все швейцарские школьники хотя бы раз посещают зимний спортивный лагерь во время обязательного школьного обучения — даже несмотря на то, что каких-то законов, обязывающих делать это, в стране нет. Швейцария — это страна последовательного федерализма, а это значит, что всё здесь решается на кантональном уровне (уровень субъектов федерации). Вопросы школьного образования также относятся к предметам ведения кантонов. И казалось бы, можно было бы на такие традиции не обращать никакого внимания.

Однако даже кантоны, расположенные вдалеке от гор — хотя трудно говорить о какой-то отдаленности в стране, в которой какие-нибудь горы обязательно будут видны буквально из любой точки на ее территории — всегда организуют для своих школьников выезды в лыжные лагеря. Ну а два самых крупных альпийских кантона страны, Вале и Граубюнден, даже вообще могут не арендовать для размещения детей какие-то специальные шале, ведь лыжные склоны тут находятся тут буквально в часе езды, поэтому зимние выезды организуют здесь на день и даже на полдня.

Почему лыжных лагерей в Швейцарии становится меньше?

Можно ли на основании этого утверждать, что лыжный спорт стал неотъемлемым элементом образовательных программ в швейцарских школах наряду с историей или иностранными языки? И да, и нет! Лыжные лагеря остаются популярным форматом внеклассной работы, тем не менее, в последние примерно десять лет наблюдается некоторый спад активности в данной сфере. Интересные данные предоставляет швейцарские Ведомство спорта. Оно само участвует в финансировании зимних лыжных лагерей в рамках федеральной программы «Спорт для молодежи» (Jugend+SportВнешняя ссылка) и с 2005 года ведет общенациональную статистику.



Ski колонки с данными по лыжным лагерям

И вот она показывает, что за последние 13 лет число зимних лагерей в стране уменьшилось с 2 585 до 2 368. Одним словом, нельзя утверждать, что популярность лыжного спорта среди школьников кубарем катится вниз с горы, однако некая тенденция к этому все-таки существует. Тобиас Фанкхаузер, специалист по связям с общественностью Федерального ведомства по делам спорта, дает этому факту сразу несколько возможных объяснений: «Это и демографические изменения (все меньше детей в семьях), и нехватка снега, в особенности на низко расположенных горных курортах неподалеку от крупных городов, куда обычно и выезжают школы. Кроме того, зимние виды спорта не в очень большем почете у семей мигрантов».

К этому он добавляет и еще возросшие требования к обеспечению безопасности и по присмотру за детьми, в связи с чем ряд учителей и директоров школ просто не хотят взваливать на себя такую ношу, как организация лыжного лагеря. Сюда же относятся и родительские опасения. «Люди просто боятся посылать своих детей куда-то с ночевкой и со всеми проблемами, которые могут за этим последовать», — говорит Венсан Эбенеггер (Vincent EbeneggerВнешняя ссылка), ответственный за спорт и здравоохранение в школах в правительстве кантона Вале. «А кроме того, чего скрывать: лыжный отдых становится все более дорогим удовольствием».

Вплоть до Федерального суда в Лозанне

В самом деле, лыжный лагерь — это не швейцарский сыр в мышеловке, он не бесплатен. Школам редко когда удается покрыть все расходы на его организацию из своего собственного, как правило скромного, бюджета. Нередко в Швейцарии сами школьники устраивают импровизированные микрорынки или стенды с целью продажи сделанных своими руками сладостей и печенья, и даже лотерейных билетов, и все для того, чтобы внести свой посильный вклад в финансирование поездку в лыжный лагерь.

Школы также порой требуют финансового участия и от родителей, которым предлагается заплатить от пары десяткой до пары сотен франков. Порой такие взносы могут достигать даже 300 франков, что является, по мнению Федерального суда в Лозанне, явным «перебором». В декабре 2017 года он вынес нашумевший прецедентный вердикт (здесь в формате PDFВнешняя ссылка) по обращению четырех семей из кантона Тургау. Речь шла в данном случае не конкретно о лыжных лагерях, но о всех нередко платных школьных кружках и секций. Так или иначе, судьи решили, что школы не имеют права требовать с родителей сумм, превышающих 50-80 франков в неделю, то есть расходов на обычное ежедневное питание ребенка дома, в зависимости от возраста.

Ура, выпал снег! (Keystone / Gaetan Bally)

Такое решение вызвало панику и много шума, особенно в СМИ, которые опасались, что данный приговор станет концом лыжных лагерей, причем во всех швейцарских кантонах. Прошло время, и в реальности ничего подобного не произошло. «Напротив, в 2018 и 2019 годах было организовано даже больше лагерей, чем в 2017-м», — отмечает Тобиас Фанкхаузер. Было бы их еще больше, не будь упомянутого решения Федерального суда? На этот счет Ведомство спорта предпочитает не распространятся и не высказывать «неосторожных предположений и спекуляций».

Лыжи — спорт для богатых?

И тем не менее: в долговременной перспективе лыжи в частности, и зимний спорт в целом в Швейцарии, хоть и останутся популярными, но они продолжат медленно и верно терять свою востребованность. «Лыжи стали сейчас спортом для богатых, мы сейчас это прекрасно понимаем, при этом мы тут немного проспали ситуацию, увидеть это мы должны были еще 20 лет назад. Сейчас поездка на один день на местный горный курорт, к примеру, в Вербье, для семьи будет стоить дороже трёх дней на солнышке в Португалии или в Греции», — откровенно отмечает Грегори Куин.

Что делать? Начиная с 2014 года федеральные органы власти разработали и начали реализовывать инициативу в поддержку зимних видов спорта. Ознакомиться с ней можно на интернет-платформе GoSnowВнешняя ссылка, которая дает школам возможность найти самые выгодные предложения по аренде жилья и по приобретению билетов на лыжные подъемники. Не остается в стороне и курирующий министр обороны, защиты населения и спорта Виола Амхерд.

С началом учебного 2019 — 2020-го учебного года она объявила, что ее ведомство намерено теперь перечислять школам на организацию лыжных лагерей не 7,60 франков на каждого школьника, а целых 12 франков. С точки зрения Венсана Эбенеггера этот шаг имеет большое символическое значение. «Сам факт, что в Швейцарии на федеральном уровне существует инициатива GoSnow, уже показывает, что проблема зимних лагерей существует. И если теперь федеральный центр усиливает свое участие в финансировании лыжного отдыха, то происходит это тоже отнюдь не от хорошей жизни».



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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