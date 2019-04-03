В Швейцарии полагают, что исключение человека из налаженных механизмов социума уже является для него огромной потерей.

(SRF-SWI)

Авторы доклада Совета Европы пришли к выводу, что в Швейцарии очень просто сбежать из тюрьмы. Парадокс: звучит плохо, но на самом деле это прекрасная новость. Просто «рейтинг наказал хорошие страны», - объясняет профессор криминологии.

На первый взгляд, к 1-му месту в рейтинге стран, из тюрем которых легче всего сбежать, вряд ли кто-то стремится. Ни в одной стране Европы не сбегает из исправительных учреждений столько заключенных, сколько в Швейцарии. Об этом говорят данные ежегодного отчета о положении дел в местах лишения свободы. Доклад Совета Европы был подготовлен группой экспертов университета Лозанны под руководством профессора-криминалиста Марсело Ф. Аэби (Marcelo F. Aebi). В нем сравниваются пенитенциарные системы 47 европейских стран.

В Швейцарии сбежало 255 заключенных, в Испании - 2

Говоря конкретно, в 2017 году в Швейцарии на 10 000 заключенных приходится 255 сбежавших из тюрем. В других странах это число намного меньше: во Франции на 10 000 заключенных сбежало около 88 человек, в Германии - 61, в Австрии – 30, в Испании - 2.

Такое же количество сбежавших заключенных, как и в Швейцарии, отмечено только в скандинавских странах: в 2017 году в Финляндии было зафиксировано 252 случая побегов из тюрьмы, в Швеции - 238.

«В тюрьме нельзя учиться свободе»

По словам автора исследования Марсело Аэби, большое количество побегов из тюрем связано с тем, что Швейцария, как и скандинавские страны, в значительной степени полагается на так называемую открытую или полуоткрытую форму исполнение наказания, при которой заключенным доверяют отбывать наказание с минимальным надзором и охраной, зачастую они не содержатся в тюремных камерах, а некоторым разрешают устроиться на работу. Таким образом заключенный не теряет социальных навыков и привыкает к свободе в конце срока тюремного заключения. «В тюрьме нельзя учиться свободе», - говорит Аэби.

«То, что выглядит на первый взгляд как плохая новость, на самом деле является новостью хорошей», - подчеркивает Аэби. Потому что в странах, которые для реинтеграции преступника в значительной степени полагаются открытую или полуоткрытую систему исполнения наказания, наблюдается самая низкая численность заключенных. Уровень рецидивизма в таких странах тоже ниже, так как ресоциализация проходит эффективней.

«Страны, в которых очень строгая пенитенциарная система без открытой формы отбывания наказания, имеют средний долгосрочный показатель рецидивизма на уровне около 50 %. Это означает, что каждый второй заключенный попадает в тюрьму через несколько лет после освобождения. Согласно исследованиям, в странах с открытой формой исполнения наказания показатель рецидивизма среди взрослых составляет 38 %», - говорит Аэби.

То, что иногда случаются побеги заключенных, - это цена, которую платит общество за наличие более гуманной чем где бы то ни было пенитенциарной системы. «Правоохранительные органы Швейцарии отслеживают очень внимательно, кто заслужил отбывать наказание в открытой системе, а кто нет».

Снижение числа «классических» побегов

Если внимательно посмотреть на количество заключенных в Швейцарии, становится ясно, что число «классических» побегов из тюрем, то есть из закрытых центров содержания под стражей, резко сокращается.

В 2010 году из закрытых учреждений сбежало 24 заключенных, в 2018-м - только 6. Однако число побегов из центров содержания под стражей открытой формы сильно варьируется от года к году. Например, в 2012 году сбежали 250 заключенных, а в 2017-м 170.



Тюрьма и воля «Наказание – это лишение свободы, а не здоровья и привычек» Почему в Швейцарии переполнены тюрьмы и сколько стоит содержание одного заключенного – об этом нам рассказала эксперт Наталия Дельгранде. Автор: Надежда Капоне







Подготовка русскоязычной версии: Надежда Капоне

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