Как сделать общение теплым, но при этом не горячиться? Например, можно поужинать в таком шикарном ледяном домике-иглу (Швейцария, регион озера Трюбзее (Trüebsee), кантон Обвальден, г. Энгельберг).

(Keystone)

Для начала — хорошая новость. Cогласно опросу InterNations Expat Insider 2019Внешняя ссылка, опубликованному на прошлой неделе, Швейцария уже шестой год подряд входит, с точки зрения экспатов (иностранных специалистов, прибывших в долгосрочную командировку в страну) в первую десятку (5-е место из 64 стран) стран-лидеров по качеству жизни.

Судя по итогам опроса выяснилось, что почти каждый экспат (96%) «доволен» в Швейцарии своей личной безопасностью (для сравнения – средний показатель по миру находится на уровне в 81%), а 75% называют ее с точки зрения личной безопасности (48% в среднем по миру) «очень хорошей». Только 1,0% респондентов указал, что Швейцария для него не является безопасной (10%). Плюсом в Швейцарии является также и политическая стабильность: по этому критерию 93% респондентов говорят, что они «просто совершенно довольны» (61% во всем мире).



Страны-лидеры и аутсайдеры 2019 года Лучшие страны для экспатов:

1. Tайвань

2. Вьетнам

3. Португалия

4. Мексика

5. Испания Худшие страны для экспатов:

60. Tурция

61. Бразилия

62. Нигерия

63. Италия

64. Kувейт Конец инфобокса

Этим Швейцария очень выгодно отличается, скажем, от Великобритании, которая упала по этому показателю на 14 позиций из-за сохраняющейся неопределенности в отношении Брексита. Сейчас она занимает 57-е место из 64-х по этому фактору, а в целом Великобритания находится на 58-м месте, сразу после Греции и России.

+ А кто такие, собственно, экспаты?

Швейцария также заняла второе место по качеству окружающей среды: негативных отзывов о ней было менее 0,5% (по сравнению с 20% в мире). «Просто удивительно, как близко к городам находятся здесь прекрасные уголки природы», — отметил один экспат из Испании.

Но есть и отдельные недостатки

Качество жизни в Швейцарии, однако, обходится дорого: по стоимости жизни она занимает 62-е место, уступая только Дании и Гонконгу. Доступность здравоохранения (61-е место) и ухода за детьми (35-е место из 36) традиционно являются для экспатов источником серьезных проблем.

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

Как и в предыдущие годы, экспаты продолжают жаловаться на то, что им трудно здесь интегрироваться и прижиться (59-е место в 2019 году). И такие результаты у Швейцарии уже шестой год подряд.



+ Дружить со швейцарцами — трудная работа?

По данным опроса экспаты здесь «прикладывают значительные усилия» дабы почувствовать себя как дома (58-е место) и найти друзей (61-е место). Но при этом почти трое из десяти (28%) считают швейцарцев в целом недружелюбными и холодными в общении (в мире 16%), а 34% не ощущают себя комфортно в местной культуре (23% в мире). Почти каждый пятый (17%) даже считает, что в Швейцарии чувствовать себя как дома он не будет никогда.



«Встань и иди»!

Несмотря на эту мрачную статистику большинство экспатов все-таки сохраняют оптимизм. В этом их поддерживает британский предприниматель и писатель Ричард Уильямс (Richard Williams), который живет в Швейцарии с 2004 года. В разговоре с порталом SWI swissinfo.ch он поделился своим опытом и дал даже пару советов.

«Не витайте в облаках, спуститесь на землю. Цените здешнюю красоту. Просто выходите из дома и знакомьтесь с людьми — это довольно просто», — считает он. «Здесь все работает, как часы! Поезда приходят вовремя — это же замечательно! Не надо особенно жаловаться, если вы приехали сюда в качестве экспата. Возможно, вы сами виноваты в том, что у вас возникли проблемы, потому что я не знаю другой такой страны на свете, жить в которой было бы так легко и просто, как здесь!»

Экспат-Инсайдер 2019 В очередном исследовании Internations’Expat Insider 2019 (адресовано всем типам иностранных экспертов, работающим не в своей стране, членов социальной сети InterNations и трудовым легальным мигрантам в целом) приняли участие в общей сложности 20 259 иностранцев 182-х национальностей, проживающие в 187-ми странах мира. В качестве основных показателей оценки выбраны качество жизни, простота адаптации на новом месте, работа за границей, семейная жизнь, личные финансы и стоимость жизни. Для того, чтобы страна попала в общий рейтинг необходимо, чтобы ее оценили не менее 75 участников опроса. Единственным исключением является раздел «Индекс семейной жизни», где требовался размер выборки не менее 40 респондентов, воспитывающих детей за границей. (Источник: InterNations)

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

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