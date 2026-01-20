Кран-Монтана: в больницах остаются 66 пострадавших с ожогами

За рубежом проходят лечение 38 пострадавших с ожогами, среди них — 15 граждан Швейцарии. Keystone-SDA

В Швейцарии остаются в больницах 28 человек, получивших серьёзные травмы во время пожара в новогоднюю ночь в Кран-Монтане. Других пациентов перевели в специализированные реабилитационные лечебные учреждения. Ещё 38 пострадавших с ожогами проходят лечение за рубежом, среди них — 15 граждан Швейцарии.

3 минут

В понедельник 19 января ряд швейцарских клиник сообщил информагентству Keystone-SDA о том, сколько пострадавших сейчас продолжают у них лечение после пожара в баре Le Constellation 1 января. В результате трагедии погибли 40 человек, ещё 116 получили серьезные травмы и ожоги. Клинический центр франкоязычной части кантона Вале (Centre hospitalier du Valais romand CHVR) сообщил, что сейчас у него находятся четверо пациентов, чьи травмы не представляют угрозы для жизни; в начале прошлой недели таких было десять.

Как сообщили далее в CHVR, пациенты по-прежнему ежедневно получают помощь в отделении реконструктивной хирургии, им проводят пересадку кожи и меняют повязки, а также оказывают психологическую поддержку. Пациентов, уже выписанных из больниц, переводят в реабилитационную клинику Clinique Romande de Réadaptation в городе Сьон (Sion), кантон Вале. В университетской клинике Лозанны Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) как и две недели назад, проходят лечение девять человек.

Показать больше

Показать больше Кран-Монтана: адвокаты супругов Моретти заявили о «лжи» и утечках Этот контент был опубликован на Адвокаты супругов Моретти заявили о «лжи» и утечках информации, сопровождающих продолжающееся расследование причин катастрофы. Читать далее Кран-Монтана: адвокаты супругов Моретти заявили о «лжи» и утечках

Ещё двоих пострадавших лечат в Университетской клинике Женевы (Hôpitaux universitaires de Genève HUG). В немецкоязычной части Швейцарии в Университетской клинике Цюриха продолжают проходить лечение шестеро пациентов. Как сообщили в клинике, они по-прежнему находятся на критической стадии. В детской клинике Цюриха Kinderspital остаются пятеро пострадавших. Ещё двое пострадавших находятся в Университетской клинике Санкт-Галлена.

Показать больше Дебаты Ведёт: Бальц Ригендингер Повлиял ли пожар в Кран-Монтане на то, как вы теперь относитесь к Швейцарии? Повлияла ли эта история на ваше отношение к Швейцарии? Может ли этот пожар нанести удар по её имиджу? Присоединяйтесь к дискуссии 44 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

По последним доступным данным по состоянию на прошлую среду 14 января 2026 года во Франции находились 16 пациентов: из них семеро граждане Швейцарии (включая одного человека с двойным гражданством), и девять граждане Франции. В Италии находятся в больницах девять пострадавших — все они граждане Италии. В Германии лечатся семь пострадавших: трое граждан Швейцарии, двое граждан Сербии, один гражданин Австралии и один гражданин Франции.

Показать больше

Показать больше Швейцария получила донорскую кожу для лечения ожогов Этот контент был опубликован на Пострадавших при пожаре в Кран-Монтане лечат в Цюрихе с использованием донорской кожи из Нидерландов. Читать далее Швейцария получила донорскую кожу для лечения ожогов

Наконец, в Бельгии проходят лечение шесть пациентов: пятеро граждан Швейцарии (включая одного человека с двойным гражданством) и один гражданин Франции. По данным, которые национальная сеть медицины катастроф KATAMED передала агентству Keystone-SDA, за пределами Швейцарии сейчас проходят лечение 15 граждан Швейцарии, а всего за рубежом находятся 38 пациентов.

Показать больше

Показать больше Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках Этот контент был опубликован на Расследование продолжается: власти сейчас устанавливают причину одной из крупнейших трагедий в истории Швейцарии (видео). Читать далее Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch