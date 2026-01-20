The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Кран-Монтана: в больницах остаются 66 пострадавших с ожогами

Двадцать восемь пострадавших по-прежнему находятся в больнице в Швейцарии.
За рубежом проходят лечение 38 пострадавших с ожогами, среди них — 15 граждан Швейцарии. Keystone-SDA

В Швейцарии остаются в больницах 28 человек, получивших серьёзные травмы во время пожара в новогоднюю ночь в Кран-Монтане. Других пациентов перевели в специализированные реабилитационные лечебные учреждения. Ещё 38 пострадавших с ожогами проходят лечение за рубежом, среди них — 15 граждан Швейцарии.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В понедельник 19 января ряд швейцарских клиник сообщил информагентству Keystone-SDA о том, сколько пострадавших сейчас продолжают у них лечение после пожара в баре Le Constellation 1 января. В результате трагедии погибли 40 человек, ещё 116 получили серьезные травмы и ожоги. Клинический центр франкоязычной части кантона Вале (Centre hospitalier du Valais romand CHVR) сообщил, что сейчас у него находятся четверо пациентов, чьи травмы не представляют угрозы для жизни; в начале прошлой недели таких было десять.

Как сообщили далее в CHVR, пациенты по-прежнему ежедневно получают помощь в отделении реконструктивной хирургии, им проводят пересадку кожи и меняют повязки, а также оказывают психологическую поддержку. Пациентов, уже выписанных из больниц, переводят в реабилитационную клинику Clinique Romande de Réadaptation в городе Сьон (Sion), кантон Вале. В университетской клинике Лозанны Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) как и две недели назад, проходят лечение девять человек.

Показать больше
Адвокаты Моретти осуждают «ложь»

Показать больше

Кран-Монтана: адвокаты супругов Моретти заявили о «лжи» и утечках

Этот контент был опубликован на Адвокаты супругов Моретти заявили о «лжи» и утечках информации, сопровождающих продолжающееся расследование причин катастрофы.

Читать далее Кран-Монтана: адвокаты супругов Моретти заявили о «лжи» и утечках

Ещё двоих пострадавших лечат в Университетской клинике Женевы (Hôpitaux universitaires de Genève HUG). В немецкоязычной части Швейцарии в Университетской клинике Цюриха продолжают проходить лечение шестеро пациентов. Как сообщили в клинике, они по-прежнему находятся на критической стадии. В детской клинике Цюриха Kinderspital остаются пятеро пострадавших. Ещё двое пострадавших находятся в Университетской клинике Санкт-Галлена.

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бальц Ригендингер

Повлиял ли пожар в Кран-Монтане на то, как вы теперь относитесь к Швейцарии?

Повлияла ли эта история на ваше отношение к Швейцарии? Может ли этот пожар нанести удар по её имиджу?

Присоединяйтесь к дискуссии
44 Отметки «мне нравится»
31 Комментарии
Просмотреть обсуждение

По последним доступным данным по состоянию на прошлую среду 14 января 2026 года во Франции находились 16 пациентов: из них семеро граждане Швейцарии (включая одного человека с двойным гражданством), и девять граждане Франции. В Италии находятся в больницах девять пострадавших — все они граждане Италии. В Германии лечатся семь пострадавших: трое граждан Швейцарии, двое граждан Сербии, один гражданин Австралии и один гражданин Франции.

Показать больше
В Цюрихе жертвам наносят кожу умерших доноров

Показать больше

Швейцария получила донорскую кожу для лечения ожогов

Этот контент был опубликован на Пострадавших при пожаре в Кран-Монтане лечат в Цюрихе с использованием донорской кожи из Нидерландов.

Читать далее Швейцария получила донорскую кожу для лечения ожогов

Наконец, в Бельгии проходят лечение шесть пациентов: пятеро граждан Швейцарии (включая одного человека с двойным гражданством) и один гражданин Франции. По данным, которые национальная сеть медицины катастроф KATAMED передала агентству Keystone-SDA, за пределами Швейцарии сейчас проходят лечение 15 граждан Швейцарии, а всего за рубежом находятся 38 пациентов.

Показать больше
Около 40 человек погибли, ещё 115 получили серьёзные травмы в результате пожара, произошедшего в популярном баре Le Constellation

Показать больше

Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках

Этот контент был опубликован на Расследование продолжается: власти сейчас устанавливают причину одной из крупнейших трагедий в истории Швейцарии (видео).

Читать далее Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR