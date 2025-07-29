В Швейцарии стали рубить меньше леса

Объёмы заготовки древесины сокращаются, но увеличивается значение топливной щепы в качестве источника энергии. Keystone-SDA

В 2024 году объём заготовки древесины в Швейцарии немного сократился. Такой спад наблюдается в стране уже второй год подряд. Одновременно всё большую роль начинает играть щепа, используемая для выработки энергии.

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Согласно данным Федерального ведомства статистики Швейцарии (BFS), в 2024 году в стране было заготовлено в общей сложности 4,8 миллиона кубометров древесины — примерно на 100 000 кубометров, или на 2 %, меньше, чем в предыдущем 2023 году. Особенно заметно сократился объём деловой древесины (брёвен) и дров, используемых для отопления.

В то же время увеличились объёмы промышленной древесины и щепы, применяемой в качестве биотоплива. На сегодняшний день энергия, получаемая из щепы, покрывает около 30 % общего объёма древесной заготовки. По данным BFS, за последние два десятилетия доля такого энергоносителя, как щепа или древесные гранулы, удвоилась.

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Снижение объёмов заготовки деловой древесины и дров, как отмечает BFS, связано прежде всего со снижением спроса и падением цен. Из общего объёма заготовленной древесины около 3,2 миллиона кубометров приходится на хвойные породы и 1,6 миллиона — на лиственные.

Финансовое положение лесных хозяйств, согласно BFS, продолжает ухудшаться. В 2024 году в Швейцарии действовало 638 лесоводческих предприятий. Их совокупный доход составил 622 миллиона швейцарских франков, а расходы — 651 миллион, что привело к дефициту в 29 миллионов франков. Годом ранее дефицит составлял 20 миллионов.

Убытки в 2024 году понесли лесные хозяйства в регионе Центрального плато, в Альпах и на южных склонах Альп. В предальпийском регионе к северу от Альп предприятия показали прибыль, а в кантоне Юра — вышли на нулевой баланс.

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