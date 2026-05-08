«La música me salvó la vida»: leyenda de la música tejana Rubén Ramos presenta nuevo disco

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Austin, 8 may (EFE).- El artista y leyenda de la música tejana, Rubén Ramos, lanzó hoy su último álbum ‘Los Días de Calor’, una reflexión sobre sus más de 50 años de carrera y una manera de honrar sus raíces, en los campos de algodón del sur de Estados Unidos.

El álbum, que cuenta con colaboraciones con la artista guatemalteca Gaby Moreno y los artistas del grupo Colexico John Convertino y Jacob Valenzuela, mezcla ritmos tejanos, con soul y country.

En entrevista con EFE, Ramos, conocido también como ‘El Gato Negro’, recuerda cómo su pasión por la música está conectada con la historia de su familia en Texas y los obstáculos que tuvo que atravesar él creciendo como un joven de ascendencia mexicana en el país.

Pregunta: ¿Por qué decidiste sacar este álbum ahora?

Repuesta: Todo empezó gracias a Carrie Rodríguez. Nos hicimos amigos poco a poco, primero me invitó a cantar unas canciones en el Cactus Café de la Universidad, luego en el State Theater. Fuimos grabando aquí y allá, y un día me preguntaron si quería hacer un documental sobre mi trayectoria. Dije que sí. Me siento muy afortunado de haber hecho esto con Laboratorio Arts y con Carrie. Ella es perfeccionista y eso se nota en cada detalle del disco.

P: ¿Cómo describes el sonido de este álbum comparado con tu trabajo anterior?

R: Es diferente. Mis grabaciones normales son más arriba, más intensas. Este disco es más tranquilo, más íntimo. Estoy cantando en una octava más baja, más suave. Es muy interesante. Me gusta mucho.

P: La canción que da título al álbum parece muy personal.

Sí, ‘Los Día de Calor’ habla de mi vida. De cuando era niño y recogía algodón desde los seis años, en Sugar Land (Texas). Esas bolas del algodón tienen unas púas filosas como agujas. Te cortabas los dedos todos los días, y no había curitas. Vivíamos en el campo. Al día siguiente tenías que volver a hacerlo. Y al otro. Y al otro.

P: ¿Cómo llegaste a la música?

Desde muy chico. Vivíamos en una choza de dos cuartos, cinco hermanos, cinco hermanas y mis papás. Después de trabajar, se juntaban los vecinos, mi papá tocaba el violín, mi mamá la guitarra, y el vecino Basilio el acordeón. Yo estaba ahí, mirando y cantando. Desde entonces lo llevé en la sangre.

P: ¿Qué fue lo que te llevó a comenzar a tocar instrumentos y cantar?

Mis hermanos me salvaron. Yo andaba con gente que no convenía, metiéndome en problemas. Ellos me convencieron de tocar con la banda, y lo que terminó de convencerme fueron las muchachas bonitas que había en ese ambiente. Empecé con las maracas, luego me senté en la batería. Aprendí solo, escuchando y mirando. Mi primera canción en el escenario fue ‘Blueberry Hill’ de Fats Domino.

P: ¿Cómo decidiste dedicarte de lleno a la música?

Quise ser programador de computadoras, estudié para eso. Pero cuando llegaron los empleos, se los daban a muchachos blancos. Ahí entendí lo que era el racismo sistémico. Entonces dije: métanse su puesto de trabajo por donde les quepa, me voy. Y desde 1970 soy músico independiente, mi propio jefe. Decidí cantar en español y confiar en los mexicanos. Ellos me han apoyado desde entonces.

P: ¿Qué es lo más grande que te ha enseñado tu carrera?

A ser responsable conmigo mismo. A ponerme mis propias riendas. Puede que trabajas más duro cuando eres tu propio jefe, pero los frutos son tuyos. Eso es muy enriquecedor. Y lo más importante: la música me salvó la vida. Si mis hermanos no me hubieran llevado a ese camino, hoy estaría muerto o en prisión. No exagero. La música, literalmente, me salvó. EFE

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