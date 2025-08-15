«Que se haga justicia», clama la hermana de Miguel Uribe tras su asesinato en Colombia

María Carolina Hoyos perdió a su madre por la violencia de Pablo Escobar y tres décadas después asesinaron a su hermano, un candidato presidencial. Tras el magnicidio de Miguel Uribe, clama por justicia y por un país en paz, en una conversación con la AFP en Bogotá.

De rostro cansado y vestida de luto, la comunicadora de 53 años asegura que han sido días «dolorosos», pero quiere recordar al senador opositor como «un guerrero» que siempre «buscaba dar su mejor batalla».

Su hermano murió a los 39 años el lunes por las heridas de bala en la cabeza de un brutal atentado del que fue objeto en junio. Su muerte reabre las heridas de su familia y de un país atravesado por el conflicto y los atentados políticos en las décadas de 1980 y 1990.

Aunque de padres diferentes, ambos son hijos de la reputada periodista Diana Turbay, secuestrada por orden de Escobar y asesinada durante un operativo de rescate en 1991. Ella tenía 17 años y su hermano menor, solo 5. También son nietos del fallecido expresidente Julio César Turbay (1978-1982).

Hoyos estudió periodismo como su madre y fue viceministra de Tecnologías de la Información por seis años, durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). Hoy preside la fundación de su abuela Nydia Quintero, fallecida pocas semanas después del ataque que dejó a Uribe en cuidados intensivos.

A continuación, algunos apartados de la entrevista:

PREGUNTA: ¿Cómo han sido estos días?

RESPUESTA: Han sido dos meses muy dolorosos y exigentes anímicamente. En estos dos meses atentaron contra mi hermano.

Verlo en la UCI pues es muy doloroso.

Enterrar a mi abuela, y a mi hermano también, pues es muy doloroso.

PREGUNTA: ¿Cómo quiere que el mundo recuerde a su hermano?

RESPUESTA: Miguel fue un guerrero. No solamente porque luchó como un gran guerrero ahorita estos dos meses por su vida, sino (…) porque en todo lo que él hizo en la vida buscaba dar su mejor batalla a través de las ideas, la disciplina, el estudio.

Miguel realmente fue una persona ejemplar, dedicada, comprometida y convencida de luchar contra la violencia, de proponer ideas para tener un país más justo en paz.

PREGUNTA: ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de él?

RESPUESTA: Cuando vamos al laboratorio mi mamá y yo para ver si la prueba era que estaba embarazada. Y salió positiva. Saltamos de la emoción. Fue creciendo la barriga de mi mamá y hacíamos compritas y prepararnos para la llegada de él.

Y nació Miguel divino. (…) Yo a los 14 años jugaba con muñecas y reemplacé las muñecas por mi hermanito. Miguel era mi príncipe.

PREGUNTA: ¿Cómo recuerda a su madre?

RESPUESTA: Cuando mi mamá es secuestrada por Pablo Escobar, acababa de comenzar el gobierno del presidente (César) Gaviria (1990-1994).

Mi abuelo como presidente había firmado el primer tratado de extradición.

Secuestran a mi mamá y a un equipo de periodistas de ella tendiéndole una trampa. Ellos iban a una entrevista con el comandante del ELN.

Cuando mi mamá salió para la entrevista, la secuestró Pablo Escobar, el Cartel de Medellín, los extraditables, se hacían llamar. Desde entonces, (Escobar) buscó presionar que se tumbara o se modificara el tratado de extradición, cosa que no pasó.

Después de seis meses en cautiverio, en un intento de rescate, cae herida y muere.

Era una mujer amorosa, estricta, muy, muy familiar, divertida.

La recuerdo con mucho amor. Fue una mamá soñadora, luchadora.

Después de 34 años, me sigue haciendo falta.

PREGUNTA: ¿Qué mensaje envía la familia tras el asesinato?

RESPUESTA: Rechazar cualquier tipo de acto violento por la muerte de mi hermano. De ese mensaje de resiliencia, de buscar cómo construir entre todos la paz de Colombia y que esto no vuelva a suceder para que la muerte y el asesinato de mi hermano, pues, tenga algún propósito.

PREGUNTA: ¿Cómo va la investigación?

RESPUESTA: Confío en las instituciones del país y espero que realmente se haga justicia.

PREGUNTA: ¿Cuál es su diagnóstico de la Colombia actual?

RESPUESTA: Desafortunadamente nosotros no hemos sido la única familia que hemos padecido esto.

Él (Miguel) pretendía unir al país, convocar a distintas fuerzas para buscar poner en práctica esa visión de Estado que él tenía. Y definitivamente con eso me quedo, con su legado de unión, de visión de futuro, de un país seguro para todos.

