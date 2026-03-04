«Solo nos queda rezar»: el barrio árabe de Haifa con un refugio público para 9.000 vecinos

Núria Garrido Gómez

Haifa (Israel), 4 mar (EFE).- A pocos metros del único refugio público del que dispone Wadi Nisnas, el barrio árabe de la ciudad de Haifa (norte de Israel), los restos de un misil iraní impactaron contra una casa hace dos noches. El episodio no dejó víctimas, pero recordó a sus vecinos lo desprotegidos que están en medio de esta nueva guerra, que ya dura cinco días.

«Solo nos queda rezar cuando llegan ataques. Le pedimos a Dios que nos proteja. A muchos no nos da tiempo a llegar al refugio que está en la escuela, así que nos quedamos en las partes bajas de las casas o en las escaleras», cuenta a EFE Amir, de 50 años, mientras prepara un humus en su pequeño bar, ubicado en el mercado del barrio.

Wadi Nisnas cuenta con un solo refugio público para todos sus habitantes: 9.000, la mayoría palestinos de territorio israelí.

Un barrio bombardeado en 2006

Amir, es lo que en Israel se entiende como «árabes israelíes» o «árabes del 1948» (año en el que se fundó el Estado de Israel e integró algunas ciudades árabes de Palestina dentro de su territorio, como Haifa). Es consciente del daño que pueden causar estos ataques sobre su barrio, como ocurrió en 2006 durante la guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá.

En esa contienda, el barrio de Wadi Nisnas sufrió varios bombardeos del grupo libanés los cuales mataron a tres vecinos, uno de ellos amigo de Amir, y causarondejó a varios heridos.

«Si nos vuelven a atacar volveremos a pagar el mismo precio que pagamos en el 2006. O peor, porque en este caso tenemos más ataques», advierte para EFE Jafar Farah, director del Centro Mossawa de Defensa de los Ciudadanos Árabes Palestinos de Israel.

Farah habla frente a la escuela donde se encuentra el único refugio público en el que algunas familias y niños han decidido pasar las noches para, al menos, estar protegidos cuando saltan las alarmas por nuevos ataques de Irán o de Hizbulá como respuesta por los bombardeos que sigue manteniendo Israel contra ambos países.

«Aquí caben como unas 150 personas. La otra opción que tienen los residentes de aquí es un refugio móvil que hay en otra calle que pusieron hace dos años en el que caben 10 personas, pero han llegado a meterse 40 personas. Israel no hace nada por nuestra protección», critica.

50.000 euros por un refugio privado

Además, recuerda que la mayoría de los residentes del área son familias pobres con pocos recursos económicos para poder hacer frente a los altos costes que supone instalar una habitación segura o un refugio privado en sus casas ante la falta de refugios públicos.

«Las casas de aquí son muy viejas y algunas fueron confiscadas por Israel en el 1948. Para poder instalar un refugio privado no solo tienen que pagar 50.000 euros sino que además, los vecinos necesitan de permisos especiales que el Ayuntamiento tarda años en dar», lamenta.

Además, insiste en que en el resto de la ciudad de Haifa hay muchos más refugios públicos y que los precios para instalar una habitación del pánico (lo que se conoce como ‘mamad’ en hebreo) para los israelíes son mucho más bajos que los que deben asumir los árabes.

«Esta es la forma en la que el Gobierno israelí trata a la comunidad palestina árabe de Israel. Desafortunadamente, las brechas entre los barrios judíos y los árabes siguen siendo muy grandes, incluso en esta ciudad mixta que se presenta como modelo de la coexistencia», agrega.

Lamenta cómo sus vidas quedan expuestas por decisiones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al que acusa de «haber empujado a su país a esta guerra» sin garantizar protección «a todos por igual».

«Nosotros también somos ciudadanos de Israel», recuerda. EFE

