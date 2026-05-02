‘Flaco’ López salva un punto para el Palmeiras ante un Santos sin Neymar

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São Paulo, 2 may (EFE).- El argentino José Manuel ‘Flaco’ López salvó este sábado un punto para el Palmeiras, líder de la liga brasileña, ante el Santos, que jugó sin Neymar en la decimocuarta jornada del campeonato.

López anotó el gol del empate con un remate en el área, en el minuto 63, para igualar el marcador tras el tanto anotado por el argentino Benjamín Rollheiser en la primera mitad.

El Palmeiras rozó el triunfo en el tiempo de descuento, con un gol anotado por Jhon Arias, que fue anulado por el VAR por manos del colombiano.

El empate le permite al Palmeiras afianzarse en el liderato del ‘Brasileirão’, con 33 puntos y un colchón de siete enteros sobre el Flamengo, que juega este domingo contra el Vasco da Gama.

El Santos se quedó en el puesto 15 de la clasificación, con 15 puntos, de forma provisional tan solo una unidad por encima de los puestos de descenso.

Neymar no viajó a São Paulo porque evita jugar en estadios de césped sintético, como es el caso del estadio del Palmeiras, para preservarse de las lesiones.

En otros partidos de este sábado, el Botafogo tropezó en casa al caer derrotado por 1-2 ante el Remo, equipo en puestos de descenso, en tanto que el Vitória goleó 4-1 al Coritiba. EFE

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