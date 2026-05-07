‘Las ovejas detectives’, cuando un crimen une a un rebaño para impartir justicia

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 7 may (EFE).- En un mundo donde la frontera entre la razón humana y el instinto animal se desdibuja, Hugh Jackman protagoniza ‘Las ovejas detectives’, un suspense que redefine el género policial para cuestionar la justicia bajo la premisa: ¿Y si las ovejas fueran capaces de ayudar a resolver un crimen?

«Hay una lección en que, a veces, todo lo que se necesita es que una persona crea en ti: y eso ya es suficiente para, tal vez, hacer que todo un grupo crea en ti, te incluya o te vea», indica a EFE en una entrevista el actor estadounidense Nicholas Braun.

El intérprete de la aclamada ‘Succession’ da vida en este proyecto, que llega este viernes a la gran pantalla, al policía Tim Derry, un agente solitario, el único del pintoresco pueblo de Denbook, asolado por la muerte repentina y misteriosa del pastor de un rebaño de ovejas, George Hardy (Jackman).

El desafío de resolver las piezas de un entramado se complica con la llegada de la hija casi desconocida de George, Rebecca Hampstead (Molly Gordon), cuya presencia en el pueblo añade una capa de misterio y sensibilidad a la trama.

«Tim comienza con prácticamente nadie creyendo en él, ni siquiera él mismo. Él quería que fuese una muerte por un ataque al corazón y no un asesinato», agrega Braun.

En su camino por resolver el enigma, las ovejas del pastor comienzan a ayudarlo para impartir justicia. «Por alguna razón nadie cree en él y lo menosprecian. Pensé que era un tema importante que la película trata, el saber cómo se siente una persona cuando se da cuenta de que es amada, incluida o apreciada», explica.

El poder de un rebaño

La figura de Rebecca despierta sospechas inmediatas, navegando en una dualidad emocional. «Está de luto por la muerte de su padre, pero tampoco está revelando sus secretos; claramente está ocultando algo», explica a EFE Gordon.

Para la intérprete, el mayor atractivo del proyecto, basado en la exitosa novela ‘Las ovejas de Glennkill’ de Leonie Swann, residió en el cambio de jerarquía: «Estaba emocionada por una película donde los humanos no son los personajes principales; sentí que estábamos al servicio de los animales y creo que eso me encanta», confiesa sobre esta singular experiencia cinematográfica.

Esta entrega de los actores hacia el rebaño permitió crear una atmósfera donde el reparto humano parece rodar acompañando a las ovejas.

De hecho, Julia Louis-Dreyfus, quien presta su voz a Lily, la oveja que lidera al grupo, lo abordó desde esta perspectiva para otorgarle a su personaje el papel activo en la trama.

«Realmente parece que la oveja está hablando; no pensé en hacer que sonara como una oveja, me concentré más en hacer que sonara honesta», afirma la intérprete de ‘Seinfield’ a EFE.

Más allá de una investigación policial con tintes de comedia, la trama de esta historia manda un mensaje que conecta con diversas sensibilidades.

«Tiene algo para todos. Es un misterio de asesinato, pero también tiene mucha profundidad y habla de lo difícil que es estar vivo y entender que la pérdida existe. Creo que trata el duelo de una manera hermosa», defiende Gordon.

«Si intentas hablar con alguien, acercarte o establecer una conexión —ya sea en el trabajo o en mi carrera al hablar con un director—, a veces se necesita un poco de coraje. Pero si una persona logra verte, puedes ser incluido», sentencia por su parte Braun. EFE

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