‘Plus Ultra’, una película que aborda el primer vuelo transoceánico de España a Argentina

Huelva (España), 16 oct (EFE).- El cineasta español Elías Pérez concluyó el rodaje de ‘Plus Ultra’, su debut en la dirección de un largometraje, en el que se adentra en la gesta del hidroavión que protagonizó el primer vuelo transoceánico de la historia uniendo Huelva, en España, con Buenos Aires, en 1926.

Tras varias semanas de rodaje en distintas provincias de España, Pérez puso punto final a la filmación, con lo que cierra una etapa fundamental de esta producción que narra una historia desconocida y apasionante, informó la productora en un comunicado.

La cinta revive una de las gestas de la aviación española: el vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió por primera vez España y América del Sur, anticipando la era de los grandes vuelos transoceánicos.

El rodaje, que comenzó el pasado 24 de junio y finalizó el 10 de octubre, se desarrolló en localizaciones emblemáticas como el Palacio de Monsalves (Sevilla), estudios cinematográficos y diversas zonas de la provincia de Huelva.

Parte del fuselaje del mítico hidroavión fue recreado en estudio, un reto técnico que permitió capturar con realismo el espíritu de aquella aventura aérea.

El elenco lo encabezan Xavi Caudevilla (Ramón Franco), Ignacio de la Puerta (Ruiz de Alda), Pablo Béjar (Pablo Rada) y Paco Márquez (Juan Manuel Durán), junto a otros actores.

El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno regional de Andalucía (sur) y la radiotelevisión pública española (RTVE), entre otras instituciones.

Para Elías Pérez, hasta ahora director de cortometrajes y escritor de artículos de televisión, series y películas, Plus Ultra representa «la oportunidad de devolver a la memoria colectiva una hazaña que definió una época y un modo de entender el progreso».

Con este trabajo, el cineasta onubense rinde homenaje «al espíritu pionero de unos hombres que unieron España y América a través del aire y la historia. La película se podrá ver a principios del próximo año. EFE

