The Swiss voice in the world since 1935

‘Super Mario Galaxy’, el nuevo film del personaje de videojuegos, llegará en abril de 2026

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Redacción Internacional, 12 sep (EFE).- Tras el éxito de ‘Super Mario Bros. Movie’ (2023), en abril de 2026 llegará a los cines la secuela ‘Super Mario Galaxy, Movie’, según anunció este viernes Nintendo.

En una retransmisión en directo en sus redes, Nintendo confirmó los rumores que habían circulado en las últimas horas sobre el anuncio de una secuela de la adaptación de 2023, que fue la segunda película más taquillera de ese año, con 1.360 millones de dólares de recaudación, solo superada por ‘Barbie’ (1.447 millones).

Una cifra que la situó como la adaptación de un videojuego más exitosa en el cine, además de estar en el puesto 18 de las películas más taquilleras de la historia.

La secuela estará de nuevo a cargo de los estudios Illumination, responsable de sagas como las de ‘Despicable Me’ (‘Gru: Mi villano favorito’), o ‘Sing’ (¡Canta1), además del filme de Super Mario de hace dos años.

El fundador de Illumination y productor del filme, Chris Meledandri, señaló que los 40 años que se cumplen mañana desde el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros «son una oportunidad para reflexionar en las cuatro décadas de imaginación, creatividad y aventura» que el personaje ha llevado a varias generaciones de todo el mundo.

«Super Mario Bros. ha dejado ya una huella indeleble en nuestra cultura», afirmó Meledandri, que avanzó que el filme volverá a contar en su versión original con las voces de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach o Jack Black como Bowser.

Una película que se inspira en la saga Galaxy del famoso videojuego pero en la que «habrá sorpresas», agregó el productor. EFE

agf/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR